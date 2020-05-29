ممنوع المصافحة ؟ 

سامر الساعدي ||

حجر صحي، حجز منزلي، وإقامة جبرية، لا زيارات ولا تواصل؛ بل تعدى الامر ممنوع التقبيل والتصافح والملامسة.

عبارة سوف تكون حاضرة في جميع الدوائر والمؤسسات والمستشفيات وغيرها، مثل ممنوع التدخين، كورونا ألغتْ ً طقوساً وبطولات ً ومناسبات ً دينية ًووطنيةً؛ لتصل الى اغلب دول العالم وتنشر الخوف والذعر في كل شعوب العالم.

كمامات للبيع ...

تعالت وإزدادت أسعار الكمامات والكفوف والكحول المطهرة والمعقمات؛ واصبحت تجارة ً لا بأس بها بالتدني الحاصل في الواقع الاقتصادي، مدت الايادي الخفية لتلبس كفوف الموت، صاحب الوجه المقنع بكمامات القلق و بدون بصمات، تسجل في ملفات الارهاب العالمي ،

الكل يتبادل الاتهامات ويرمي ويقذف كرة الوباء في ملعب خصمه.

وباء ... جائحة ... غاز ؟

تصريحات من هنا وهناك ...

تساؤلات كثيرة من الشعوب حول هذا الوباء الخطير وما هو الهدف ونوع الخطط بعد هذا الوباء، رؤساء دول عظمى تتبادل الاتهامات فيما بينهم حتى يلمع من بينهم احدهم ان يتوج بكأس البطولة لابتكار وايجاد لقاح ضد هذا الوباء ،

الكل يعرف ان الزلازل والفيضانات والاعاصير والمد والجزر والكسوف والخسوف ظواهر طبيعية ربانية لا تتعدى يوماً او اسبوع، كما، مات، الضمير .

اصبح الموضوع باعتقادي من صنع البشر، ومن صنع القوى الشريرة التي تريد ان تتحكم بالشعوب عن طريق اللقاح متمثلاً بشريحة يتم غرسها في جسم الانسان (تطعيم) لكي يتم التحكم في افعاله ويكون منصاعاً الى الاوامر التكنلوجية من خلال تلك الشريحة ،

كما نشاهد في الافلام التي يتم صناعتها في هوليود هذا دليل لكي يتم دفع هذه الافكار على شكل احداث مصورة ، ومتوقعة من خلال افلام ومن ثم تعرض في السينمات لقياس مدى تقبل الناس بهذه الافلام ومن ثم تحقق على ارض الواقع .

كفوفاً سوداء..

اشارت ولوحت بوجود خطط منذ قرون على ان يتم التحكم بالاقتصاد العالمي والتحكم في الامور العسكرية والامنية لكل الدول عن طريق مؤوسسات هي التي ترسم هذه الخطط باستراتيجية متقاربة مع العوامل النفسية والصحية والتغيير في العادات والتقاليد بجميع المجتمعات الغربية والشرقية، كل المؤشرات تراهن على افتعال هذا الفايروس تحت ظروف غامضة ًمحيرةً،

و اصعب هذه الظروف وأحلكها انك تفارق الاصدقاء والاحبة في اوقات صعبة جداً ،

نتمنى ان تعود الايام الى طبيعتها، الله ربنا واملنا وثقتنا في كل شدة ، بقدرته ان يقول للشيء(( كُن فيكون ))

القادم افضل بأذن الله تعالى