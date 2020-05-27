المقالات

سالفه.. والها رباط               

49 2020-05-27

بوسف الراشد ||

 

روى لي احد الاصدقاء قصة ذلك الشاب العراقي الذي هاجر من العراق في تسعينيات القرن الماضي اي قبل حوالي ثلاثين عام ،، ايام بطش نظام البعث الى امريكا واستقر فيها  وحصل على الجنسية الامريكية حالة حال المواطن الامريكي له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات والالتزامات التي يتمتع بها اقرانه من المواطنين الامريكان .

يقول هذا المواطن انا كنت كل اسبوع او كل خمسة عشر يوم وحسب حاجة ومتطلبات البيت اذهب الى سوق الخضروات والفواكة للتبضع والشراء مايحتاجه البيت .

وفي احد الايام وانا واقف امام بائع الفواكة والخضروات واتفحص الرقي واتناول واتفحص واحدة تلوه الاخرى واطبطب عليها بيدي لاميز وافحص الحمراء منها دون غيرها وحسب الصوت الذي يصدر منها وكانت بجاني سيدة امريكية تشاهد وتراقب ما افعله ،،

فسالتني وهي مندهشه مما افعله ،، وقالت لماذا تطبطب على الرقي بهذه الكيقية عند الشراء فقلت لها كي اميز الحمراء والجيدة دون سواها فقالت لي ... هلا اخترت لي مجموعة من الرقي وعلى معرفتك وفعلا اخترت لها مجموعة من الرقي وشكرتني على ذلك .

ثم التفتت الي وقالت وهذا هو ( رباط سالفتنة ) ،، انت من اي بلد عربي ،، فقلت لها انا من العراق .... فنظرت اليه نظرة  تعجب ثم تبسمت وقالت ياليت انتم العراقيون ان تتفحصون السياسيون والنواب ( الصالح منهم والطالح ) الذين حكموا منذ عام 2003 ولحد الان مثل ماتتفحصون الرقي .

لقد نزل عليه قولها هذا كالصاعقة التي تنزل من السماء وفجرت فيه الف سؤال وسؤال من هذه المواطنة الامريكية ،، لماذا يفعل بالعراق هكذا هل من المعقول لايوجد في هذا البلد من السياسييون والنواب من هو وطني يغار على العراق وتاخذه الحمية والغيرة والشهامة .

بلد مثل العراق الغني بالثروات والمعادن والزراعة والصناعة ونهرين كدجلة والفرات والايادي العاملة والطاقات العلمية والكوادر الفنية وهو الان على حافة الهاوية يستجدي من الدول الاموال ليسد ويدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين .

لقد اثبت السياسيون الذين استلموا السلطة بعد عام 2003 والذين جائوا مع الامريكان  فشلهم في ادارة الحكم وتداول السلطة وبانهم لايصلحون لاي شيء وانهم افرغوا خزية الدولة وسرقوها وينطبق عليهم هذا المثل  ( الحاكم الكافر العادل خير من الحاكم المسلم الجائر ) .

واصبح المواطن العراق يتحسر على ايام الملكية والجمهورية وكيف كان العراق تهابه الدول ومحط انظار العالم وكان العراق في السبعينيات القرن الماضي يصدر البظائع والسلع والخضر والفواكة والتمور الى دول الخليج ودول الجوار وبلغ حد الاكتفاء الذاتي ،، وكيف اصبح الان .

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحوار الأستراتيجي القادم بين العراق وأمريكا..ما هو المتوقع؟  
روح الله... احيى ارواح عباد الله ...  
كيف تعرف انك ضحية الاعلام وان هناك من يستخدمك لتمرير مشاريعه؟  
سالفه.. والها رباط               
العيد في اليمن بنكهة عدوانية  
رسالة الى ساسة العراق ... خذوه قدوة  
قلبي على العملاء..!  
الاستراتيجية الامريكية في العراق بعد 2020((الجزء الثاني)).  
مؤامرة إحياء خلافة د ا ع ش..أهمية المعلومة والمتابعة..الجزء الثاني..  
الوطن ومقاعد الدرس.. فهل تعلمنا الدرس؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك