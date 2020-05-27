الاستراتيجية الامريكية في العراق بعد 2020((الجزء الثاني)).  

محمد صادق الهاشمي||

◾ اهم الخطوات التي حققتها امريكا

هذه الخطوات التي تم تحقيقها تعد فرص لامريكا لتنفذ ستراتيجيتها لاحقا، ومن الموكد ان امريكا وفق مخطط ستراتيجي واليات متعددة ومراحل طويلة، تمكنت ان تفتح تلك الثغرات في الجدار السياسي الشيعي، او تستفيد من ثغرات موجودة بالاصل ، ومن يتابع مسارات الاحداث من حيث المحركات والنتائج بدقة يجد ان امريكا حققت اجزاء مهمة من ستراتيجيتها للسيطرة على العراق، وهذه الامور التي حققتها امريكا تعتبر مقدمات مهمة؛ لاكمال ما بقي من مشروعها وستراتيجتها مستقبلا، و اهم الخطوات التي تمكنت من تحقيقها هي :

1/ تفكيك البيت الشيعي وجعل بعضه قريب من تصوراتها او لايريد معارضتها؛ بسبب رؤية خاصة به ، و البعض الاخر عرضة للهجوم والتضعيف.

2/ جعلت البيت الشيعي مفكك بنحو لايمكن ان يحقق الحد الادنى من الوحدة على موقف ما ,بل ربما ظاهرة الخصام والتنافس والقطيعة هي الصورة الماثلة في البيت الشيعي , وقد يتجه الموقف الشيعي يوما الى الصدام وهو احد ستراتيجيات الولايات المتحدة الامريكية .

3/ تمكنت امريكا من اقناع قطاعات واسعة من الراي العام الشيعي بان القيادات السياسية الشيعية غير صالحة للقيادة ولابد من زوالها مستفيدة من اخطاء الشيعية وخلافاتهم وتقصيرهم في تاسيس مشروع خدمي وبسبب انتشار ظاهرة الفساد.

4/ وظفت الادارة الامريكية الجمهورالشيعي المتمرد لصالح مشروعها في اسقاط المشروع الاسلامي السياسي في العراق وللحد من الدور الايراني في العراق .

5/ نجحت امريكا في نقل التمرد والمعارضة من الصحراء الى الجنوب , اي من معارضة سنية الى معارضة شعبية مدنية تخرج من داخل المدن الشيعية من خلال منظمات المجتمع المدني الامريكي بينما جعلت المجتمع السني يسير باتجاهين أحدهما يهتم بتطوير مدنه بعد عام 2017 وابقت على جزء منه يمارس الدور المسلح (( داعش)).

6/تراقب امريكا من القطيعة بين المرجعية وعموم الحوزة في النجف مع الاحزاب الشيعية؛ وتعمل على تعميق عزلة الاحزاب شعبيا وتوسيع مساحة القطيعة بينها وبين الجمهور .

7/ تمكنت امريكا ان تدفع بالشيعة الى التظاهرات بتاريخ 1-10-2020 بطريقة انتقامية ضد الاحزاب الاسلامية , وبشعارات ضد ايران وهي شعارات لا تختلف عن الشعارات التي رفعتها المدن السنية في تظاهراتها عام 2012 كلها تنادي بطرد ايران من العراق وبعزل الطبقة السياسية الحاكمة , الشيعي منها فقط كون المحرك واحد .

7/ تمكنت امريكا – من خلال التظاهرات - ان تسقط حكومة عادل عبد المهدي كونها قريبة من ايران ومن الخط المقاوم (( الفتح – والحشد)) ويجدر الاشارة هناان سقوط حكومة عادل يعني سقوط مرحلة حكم الاسلاميين بكاملها وليس شخص عادل وحده، وبهذا فانه لايمكن ان يقال سقوط حكومة عادل عبد المهدي وحده بشخصه، ويتم استبدالها بحكومة مسانخة لها بل العكس، وهذا يشي بان التغيير يضرب في العمق ويغادر عهد لعهد جديد امريكي بامتياز او يقترب منه .

8/ تمكنت امريكا ان تمنح بعض الموسسات العراقية ومراكز القرار دورا لاسقاط الاسلاميين والحد من الدور الايراني في العراق من داخل العملية السياسية وهذا تم من خلال ايكال الدور المهم لرئيس الجمهورية برهم صالح والمحكمة الاتحادية.

9/تمكنت امريكا منع ترشيح اي شخصية بديلة عن عادل من المحور الشيعي العراقي الاسلامي.

10/ ربط قرار برهم ببعض الاحزاب الشيعية؛ لتشكيل جبهة شيعية تساعد برهم في عزل الدور الايراني ولتعميق الخلاف بين الشيعية .

11/ تمكن المحور الذي يقوده برهم نيابة عن امريكا من ايصال الشيعة الى قناعة باختيار العناصر الشيعية الليبرالية فكان الكاظمي بعد ان فشل خيار علاوي والزرفي ونعيم السهيل وكلهم من سنخ واحد تقريبا

12/ رفع سقوف المطالب الكردية حتى يعوض الكرد فشلهم في الانفصال باخذ مساحة واسعة من القرار الاتحادي ماليا وسياسيا وادرايا.

13/ تفكيك الموقف السني حتى لايمكن للشيعة ان يجدوا قوة وكتلة كبيرة يتحالفون معها وبالتحديد تم اضعاف الكتل السنية المومنة بالتحالف مع البناء فكانت الخطوة الامريكية تتجه الى جعل السنة ثلاث كتل احدها يقودها خميس الخنجر, وكتلة يقودها اسامة النجيفي , وكتلة يقودها الحلبوسي (( اتحاد القوى العراقية ))، والان برزت كتلة رابعة يقودها الكربولي ((معارضون ))، وبالتالي ان تفكيك القرار السني هو خطة امريكية حتى لايتمكن الشيعة ان يستميلوا اليهم قوة سنية كبيرة مستقبلا ولابقاء القرار السني بيد امريكا بعيدا عن تاثيرات الشيعة .

14/ ابقاء التظاهرات التي يقودها التيار الامريكي حاضرة في الشارع لاتقبل التردد او السكون، وفي كل مرحلة ترفع سقف مطالبها بما ينسجم مع المطالب الامريكية والاستراتيجيات التي تريد تنفيذها لاحقا .انتهى

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