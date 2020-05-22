فيل طائر يلتهم حنطة النجف؟!  

كندي الزهيري ||

نعم فيل بهيئة طير يحط في سايلو النجف فيأكل حنطتها ، لا تذهب في افكارك إلى الفيل صاحب الآذان الكبيرة في الرسوم المتحركة ،هذا طائر في الواقع ليس في الخيال .

نعم قد لا تصدق لكن أود أن اخبرك بانك في بلد العجائب ، بلد الف ليلة وليلا ،بلد السندباد الذي أصبح كويتي بعدما شاهد حجم الاستهزاء بعقول الناس !.

بعد إعلان وزارة التجارة والزراعة عن الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة ، والعراق سيصدر ما يقارب مليون طن إلى الخارج ، تم حرق المحصول او اكلة من قبل طائر الفساد والعصابات المنظمة تأكل ٧٥٢طن من الحنطة درجة أولى في سايلو النجف الاشرف!؟.

الغريب بالأمر بأن قيمة هذه الحنطة التي اكلتها الطيور تقدر ٤٠٠ مليون دينار تصور الطيور تأكل بهذه للكمية خلال شهر !!!!!.

من المضحك بأن هذا كان بتصريح من مدير سايلو النجف والمشرفين معه ، خبر لم يصدق لكن هيئةالنزاه اكدت الخبر؟ ، ليكمل محافظ النجف الاشرف حيث قال "لماذا تتهمون المحافظة ونحن من كشفنا جريمة الطيور " ،

لكن عندما رأى محافظ النجف بأن تصريحه اصبح اضحوكة وغير مصدق خرج بتصريح اخر بمؤتمر صحفي قال "سنحقق في قضية اتهام الطيور لمحصول الحنطة البالغة٧٥٢ طن من الحنطة " لينسف تصريحه الاول وتكذيب نفسه بنفسه.

اما قول المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة على ما يبدوا لم يكن له علم باي شيء قال " يفتخر بأن سايلوات الوزارة استلمت من ١ نيسان إلى ٥من ايار مليون ونصف المليون طن من الحنطة ،تحت إشراف لجان مختصه عالية الكفاءة!" .

ركز معي على مختصة وعالية الكفاءة ،التي لم ترصد هذه الطيور وهي تهجم على السايلو النجف!! .

الحقيقة بأنها حلقة ومسلسلة من مسلسلات رمضان التي تبث عبر قنوات مشبوه وغير اخلاقية ، ليجد المواطن العراقي التسلية والترفيه في هذه الحكاية التي استحت شهرزاد من سردها .

لتشتعل بعد ذلك مصطلح طير ابو خرطوم ، و الفيل الطائر ، كلها سخرية من حكومة التي لا تحفظ ممتلكات وثروات بلادها وشعبها ولا تحاسب الص او الفاسد لكونه محصن اما بالقانون الذي لا يحمي الفقير انما يحمي الفاسد .او بالإله التي صنعتها الجهل والعبودية.

حسب المصادر بأن المشترك الزاجل والطويرني وغيرها من الطيور، يا ترى هل القانون والحكومة قادرة على صيده ام هذا محصن ؟ وهل تستطيع حصر الطيور بيد المطيرجيه ؟ ام هناك دول تمنع ذلك تحت قانون النصب والاحتيال عالمية؟.

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