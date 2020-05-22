المقالات

فيل طائر يلتهم حنطة النجف؟!  


كندي الزهيري ||

 

نعم فيل بهيئة  طير يحط في سايلو النجف  فيأكل  حنطتها  ، لا تذهب في افكارك  إلى الفيل  صاحب الآذان الكبيرة  في الرسوم المتحركة  ،هذا طائر  في الواقع  ليس  في الخيال  .

نعم قد لا تصدق  لكن أود أن اخبرك  بانك  في بلد العجائب ، بلد الف ليلة وليلا  ،بلد السندباد الذي أصبح كويتي  بعدما شاهد حجم الاستهزاء بعقول الناس  !.

بعد إعلان وزارة التجارة  والزراعة  عن الاكتفاء الذاتي  من محصول الحنطة ،   والعراق سيصدر ما يقارب  مليون  طن إلى الخارج ، تم حرق المحصول  او اكلة  من قبل  طائر  الفساد  والعصابات  المنظمة  تأكل ٧٥٢طن من الحنطة  درجة أولى في سايلو  النجف الاشرف!؟.

الغريب  بالأمر  بأن قيمة هذه الحنطة  التي اكلتها  الطيور تقدر ٤٠٠ مليون دينار   تصور الطيور  تأكل بهذه للكمية  خلال شهر  !!!!!.

من المضحك  بأن هذا كان بتصريح من مدير سايلو النجف  والمشرفين  معه  ، خبر لم يصدق لكن هيئةالنزاه  اكدت الخبر؟ ، ليكمل محافظ النجف  الاشرف  حيث قال "لماذا تتهمون المحافظة ونحن من كشفنا  جريمة الطيور " ،

لكن عندما رأى  محافظ النجف  بأن تصريحه  اصبح  اضحوكة وغير مصدق خرج  بتصريح اخر  بمؤتمر صحفي  قال "سنحقق  في قضية  اتهام الطيور  لمحصول الحنطة  البالغة٧٥٢ طن من الحنطة  " لينسف  تصريحه الاول وتكذيب نفسه  بنفسه.

اما قول المتحدث الرسمي  باسم وزارة التجارة على ما يبدوا  لم يكن له علم باي  شيء  قال  "  يفتخر بأن سايلوات الوزارة  استلمت من ١ نيسان  إلى ٥من ايار  مليون ونصف المليون  طن من الحنطة  ،تحت إشراف لجان  مختصه عالية الكفاءة!" .

ركز معي على مختصة وعالية الكفاءة  ،التي لم ترصد  هذه الطيور  وهي تهجم  على السايلو النجف!! .

الحقيقة  بأنها  حلقة  ومسلسلة  من مسلسلات  رمضان  التي تبث  عبر قنوات  مشبوه  وغير اخلاقية  ، ليجد المواطن  العراقي  التسلية  والترفيه  في هذه الحكاية  التي استحت  شهرزاد من سردها  .

لتشتعل بعد ذلك مصطلح  طير ابو خرطوم   ، و الفيل الطائر  ، كلها سخرية  من حكومة  التي لا تحفظ ممتلكات وثروات  بلادها  وشعبها ولا تحاسب  الص  او الفاسد  لكونه  محصن  اما بالقانون  الذي لا يحمي  الفقير  انما  يحمي  الفاسد  .او بالإله  التي صنعتها  الجهل  والعبودية.

حسب المصادر  بأن المشترك  الزاجل والطويرني وغيرها من الطيور،   يا ترى  هل القانون  والحكومة  قادرة على  صيده ام  هذا محصن ؟ وهل تستطيع  حصر  الطيور  بيد المطيرجيه ؟ ام هناك دول تمنع ذلك  تحت قانون  النصب والاحتيال عالمية؟. 

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فيل طائر يلتهم حنطة النجف؟!  
القدس سُلي_ماني ..  
الشعبٌ الإسرائيلي المظلوم واحتلال الفلسطينيين للقدس!  
هو يوم القدس يوم الله..
فنتازيا..الشرطة في حلاقة الشعب..!  
بعد كورونا؛ هل يعود العالم ليبدأ من جديد؟
الشعائر الحسينية .. والعصفور ( كش )الحلقة 2  
عين ترنو الى القدس  
وباء من نوع آخر
نعم للعراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك