ذكريات طائفية  

ضياء ابو معارج الدراجي ||

امراة عراقية التقيتها عام ٢٠١١ على كرسي مدولب في احدى مستشفيات بغداد وقضينا وقت الانتظار الطويل بسرد قصص عن حياتنا قالت لي وهي بملامح حزينة بحد الكآبة انا في الخامسة والثلاثين من العمر اكملت دراستي الجامعية في عام 1998 من اصول فلسطينية وجنسية عراقية ولدت في بغداد عام 1976 جاء ابي الى العراق في مطلع الخمسينات وهو في سن الثانية مع والديه توفي جدي عنه وهو في سن الرابعة وتوفيت جدتي عنه وهو في سن السادسة وكفلته عائلة عراقية لم يرزقهم الله بالأولاد كان جدي يعمل لديهم في منطقة الاعظمية اعطته اسمها عند صدور قانون الجنسية العراقية لعام 1958 اكمل دراسة الاولية والجامعية في بغداد وحصل على اعلى الشهادات تزوج والدتي عام 1975 لأكون انا اول اولاده بعد سنة .

انا اذكر جدي وجدتي بالجنسية وكيف كانت جدتي تأخذني الى مقبرة الامام الاعظم كل يوم جمعه لتزور قبر والديها هناك. كان جدي من الاعيان في العهد الملكي ولكنه وحيد ليس له اقارب وكذلك جدتي كانت وحيدة والديها ولم تتعرف بقاربها لكن جدتي كانت امرأة قوية متسلطة لا يتحرك جدي بأمر دون ان يستشيرها وكذلك ابي كان ينفذ كل اوامرها بدون تردد احببتُ قوتها وتسلطها.

قالت لي جدتي انها كانت تسكن على بعد اربع بيوت من بيت جدي قبل الزواج وكان كل يوم يمر من قرب الباب وينشد الاغاني البغدادية حتى يراها وبعد حب طويل تزوجا ولكن شاء القدر ان لا يرزقا بالأولاد وكانت كارثة والدي مصدر لسعادتهما حينما كفلاه عندما اصبح يتيم ,انا لم اكن اعلم انهما ليسا جداي الحقيقيان كانا يكنان لي الحب انا واختاي نعم لم يشاء القدر ان يرزق والداي بالذكور فكنا فقط ثلاث بنات .

توفي جدي وانا في عمر العاشرة ودفن في مقبرة الامام الاعظم وشاهدت جدتي تلك المرأة القوي وهي تذوي حزنا على زوجها لتلحق به بعد اقل من عشر ايام من وفاته وتدفن بقربه انا لم اعرف حبا كحب جدتي لجدي وحب جدي لجدتي كنت اظن انه يخاف منها عندما ينفذ اوامرها لكني عندما كبرت عرفت انه كان ينفذ أوامرها بدافع الحب وكذلك هي كانت تحبه بحدد الجنون فلم تتحمل موته لتموت بعده بأيام .

حزن والدي كثيرا لوفاة والديه وكان يبكي ليلا ونهارا كنت اجلس بقربة وابكي معه يضمني على صدره ويجهش بالبكاء, قال لي لم احزن على والدي الحقيقيان بقدر حزني على امي وابي وكانت لي صدمة (والداك الحقيقيان) حتى امي لم تعلم بانهما ليسا والداه الحقيقيان وجاءت اعترافات ابي كصدمه ثانية لنا عندما اخبرنا انه والدها الحقيقيان من عرب فلسطين هجروا وسكنوا العراق وماتوا وهو طفل. ان المصائب تأتي دفعة واحدة لكن امي طلبت منه السكوت وعدم الافصاح بالأمر لأنه في الاوراق الرسمية ولدهم الشرعي وخصوصا بما يخصص الارث والاملاك .

قال لي ابي انه لا يذكر شيء عن فلسطين وانه عراقي ويحب العراق فهو ينتمي لهذا البلد فقد ترعرع فيه وعاش حياته تحت كنف اسرة عراقية اوصلته الى نيل شهادة الدكتوراه وتزوج من حبيبته من اسرة عراقية كانت معه في الدراسة .

دفعتني قصة ابي ان اسال والدتي عن اهلها لعلهم ليسوا اهلها الحقيقيون ايضا , فقالت لي ان اهلها من جنوب العراق من مدينة العمارة سكنوا في بغداد في منطقة خلف السدة الفاصلة بين الاعظمية والقاهرة وهي حاليا الخط السريع وفي حكومة عبدالكريم قاسم رئيس اول جمهورية عراقية اعطوهم قطعة ارض مساحتها 144 متر في قطاع 44 في منطقة الثورة .كان جدي لوالدتي لديه سبع بنات غير امي ولم يرزق بولد وكانت امي البنت الثالثة حسب العمر لكنها احبت الدراسة ودخلت الجامعة ليكون قدرها ان تحب والدي وتتزوج منه.

تخبرني امي ان والدتها (جدتي لامي) كانت كل يوم سبت تأخذها لزيارة مرقد الامام الكاظم علية السلام هي واخواتها السبع وجدي لامي معهم وفي عاشوراء كانت مدينة الثورة تكتسح بالسواد والمأتم حزنا على الامام الحسين علية السلام وتقصص علي قصة الاستشهاد كاملة والتي كانت تراها على شكل تمثيليات يقوم بها اهلي منطقة الثورة (التشابيه).

كانت جدتي والدة امي تحب الذهاب الى الاماكن المقدسة في كربلاء والنجف وسامراء وكانت تجلب معها الحلويات والقطع القماش الخضراء للتبرك .

لقد احببت قصه اهلي امي وابي واجدادي الست نعم فلدي ست اجداد اربع لابي واثنان لأمي ولدي سبع خالات واختان الكل بنات سبحان الله والحمد والشكر له على كل شيء ولا اعلم انا كان لدي اعمام في فلسطين او أي بلد اخر لكن احب العراق فهو بلدي الذي ولدت فيه وترعرعت فيه.

كان والدي استاذ في الجامعة يدرس مادة التاريخ لكني احببت الاقسام العلمية ودخلت احدها وحصلت على دراستي الاولية عام 1998 لم اشاء ان اجلس في البيت فتتدخل والدي في تعيني في احدى الكليات العلمية بصفه معيدة احببت عملي كثيرا وكلمت (ست) التي تخرج على لسان الطلاب واحببت زميلاتي وزملائي كنا نقسم المحاضرات فيما بيننا في الدراسة العملية. لم يطرق باب قلبي أي حب فقد كنت ابحث عن حب يشبه حب اجداي سكان الاعظمية .

في عام 2001 تعين زميل جديد كمعيد في قسمي كان يكبرني بخمس اعوام حيث كان عمري وقتها خمسة وعشرين عام وهو في الثلاثين من عمره عرفت بانه متزوج من خلال حلقة الفضة التي يضعها في يديه لم اتقرب منه انا وزميلاتي وكنا نعرف اخباره من خلال زملائنا الذكور اسمه احمد متزوج منذ عام 1997 لديه بنتان فقط لا يحب ان يجلس في غرفة المعيدين كثير الصلاة كان يفرش السجادة في الاستراحات ويصلي حتى ان وسط جبهته كان لونه يختلف عن لون جبهته من كثر الصلاة .

مرت سته اشهر على تعين احمد وكان على نفس الحال حتى خطب احد زملائنا زميلة لنا وتم دعوتنا مع المدرسين لحفل مصغر داخل القسم ومن ضمن المدعوين كان احمد لم اكن اعلم ان هذا الشخص المنغلق على نفسه يملك اجمل شخصية وانسان بمعنى الكلمة فعندما دخل الحفل اطلق بصوت عذب كلمات وبفرحة (صلوا على محمد) فقال الجميع (اللهم صل على محمد ) فسكت الجميع الا احمد اكمل (وعلى ال محمد) وقام بكل فرح يقطع الكعكة ويوزع العصائر على المدعوين كأن الخطيبان احد افراد عائلته ويطلق النكات المضحكة التي انهمرت لأجلها دموعي من شد الضحك ,هذه الشخصية الغريبة علينا والتي اظهرها احمد دفعت زميلاتي لتجاذب اطراف الحديث معه ومن ضمنهم انا وكان يرد على كل الاسئلة بذوق وصراحة ولم تفارق كلمة(اختي لسانه) لكنه لا ينظر الى وجوهنا كما يفعل زملائنا الباقين فكان يطرق البصر وينظر الى الارض عندما يجيب . بعد ساعه من الحفل كان هناك مقعد فارغ قرب احمد جلست بقربة وتجاذبت اطراف الحديث معه

فقلت:- له هل صحيح بانك متزوج

قال:- نعم منذ كان عمري خمسة وعشرون عام واحب زوجتي وبناتي

فقلت :- له انت تشبه والدي فليس له اولاد ذكور فقط بنات

فقال :- انت بنت الاستاذ حامد؟

فقلت:- كيف عرفت ؟

قال:- انا في هذه الستة شهور الماضية عرفت عنكم الكثير فانتم زملائي وزميلاتي اخوتي واخواتي

كان كلما يتطرق الى مسالة او تسال يدخل فيه طابع الفكاهة فيلطف الجو ويحول الجلسة الكئيبة الى متعه تعلقت به كثيرا لا اعرف لماذا؟ لأنه يشبه والدي, واذا مر يوم دون ان اراه يصبح يومي كئيب اسود ,وفي يوم طلبت منه ان احضر معه احدى محاضراته وأشاهده كيف يدرس طلابه فكان له اسلوب عجيب في التدريس كنا نحن المعدين نشدد على الطلاب ونلجمهم ونكلمهم بتعالي لنحافظ على احترام الطلاب لنا لكنه عكس ذلك حتى بتدريسه يطلق الفكاهات ويعامل طلابه بكل احترام دون تعالي واذا شاغب احدهم يكلمه بأسلوب هادئ متزن يقنع المقابل بانه على خطأ وينتزع منه الاعتذار بكل بساطة كما كان ذكي ومتمكن من المواد العلمية بحيث كان يلجأ اليه اغلب الأساتذة والمعيدين في بعض الامور ليحلها لهم .

شخصية اقابلها كل يوم لأجد فيها اشياء جديده تجذبني نحوه وتشغل فكري فيه مرت سنتان وانا لا انام ليلي فقد وقعت في حب شخص متزوج ولا اعلم ان كان يحبني ام لا في عام 2003 تعرض العراق الى قصف واحتل من قبل الجيش الامريكي وهربنا الى محافظة ديالى انا وعائلتي وبعد شهر عدت الى بغداد وكان اول ما قمت به هو الذهاب الى الجامعة لكن المشهد قد صدمني كما صدمني الاحتلال فقد شاهدت تلك الجامعة الجميلة التي قضيت فيها اكثر من ثمان سنوات وهي مسلوبة الاثاث ومحروقة الاقسام فبكيت من شدة الحزن لكن ما افرحني هو احمد ذلك الرجل القوي الذي جمع حولة الشباب وراح ينظف المكان ويجمع التبرعات من كل مكان لعيد للجامعة حيوتها حتى انه احضر الكثير من الاثاث المسلوب التي ارجعة المواطنون الى الحسينيات والجوامع وطلب من كل الطلاب المتواجدين ان يخبروا اصدقائهم بالعودة الى مقاعد الدراسة وخلال ايام عادة الجامعة تزهوا بطلابها واساتذتها وكانت احمد صاحب الامر والنهي لان له الفضل في كل هذا فقد هرب النظام السابق و رئيسه ولم يعد يخاف من ازلامه ان يؤذوا عائلته .

في احد الايام دخل علينا مجموعة من الجيش الامريكي بقيادة جنرال وطلب منا مغادرة الجامعة وقال ان الدراسة لهذه العام قد انتهت لكن احمد وقف بوجهه وقال لا ان الدراسة قد بدأت الان فنزعج الجنرال الامريكي من احمد وطلب من جنوده اعتقاله واتجهوا به الى جه مجهولة لكنه بعد يومان عاد الى الجامعة وعرفنا بانهم اطلقوا سراحه في منطقة ابو غريب لقد اعاد احمد الحياة الى الجامعة وازداد اعجابي وحبي له فكنت اقضي اغلب أوقاتي في الجامعة معه او الحديث عنه حتى استقر الوضع في نهاية عام 2003 وعادة الدراسة كسابق عهدها فطلبت من رئيس القسم ان انقل الى القاعة التي يدرس فيها احمد حتى اظل طيلة اليوم معه فقد كنا نُدرس معا في الدراسات الصباحية والمسائية .

لم يتعجب احمد من طلبي للنقل ولم يسالني فكنا نعمل معا هو يدرس ساعة وانا ادرس ساعة لكنه لم ينظر في وجهي او يبدي أي اعجاب بي وكانت هذه الحالة تزعجني حتى وقفتُ في يوم بالقرب منه في الاستراحة وكان يتناول سندويجه همبركر فدستُ على قدمة بقوه ليطق صوت انه خفيفة ويسحب قدمة ويقول بحذر (اسف) يتأسف مع اني ان التي يجب ان أتأسف له

قلت :-له بكل جرائه ما رايك بي ؟

قال:- خوش بنيه حبابه

قلت:- لم اقصد هذا ما رأيك بجمالي هل انا جميلة ام لا؟

قال:-وما الفرق في جوابي ان كنت جميلة فالأمر لا يهمني ابدا

وابتسم واول مره اراه ينظر في وجهي وعيني ولأول مرة ارى لون عينيه العسلية الجميل ولأول مره أشاهد وجه بتعابير جديدة

قلت:- كيف لا يهمك ونزلت دمعة حائره من عيني فوجهه وعيناه تحكي عكس كلام لسانه

قال:- أ تعتقدين باني لا اعلم انك تحبيني منذ سنوات؟

قلت :- كيف؟ ومن قال لك؟

قال:- انا احس بك فعيناك تحكي كل شيء

قلت :- ولماذا لم تصارحني بحبك؟

قال:- تعرفين انا متزوج وانتن خريجات الكليات لا ترغبون بان تكونن زوجات ثانية

قلت:- لا يهمني لكني احبك وكفى

قال:- وانا احبك ايضا

قلت :- فلنتزوج

قال:- بشرط ان لا تطلبي مني ان اطلق زوجتي فانا احبها ايضا واحب بناتي

قلت :- موافقة

مرت الاوقات جميلة عندما فاتح احمد ابي بموضوع الزواج وحصلت بصعوبة على موافقة امي وزارنا في بيتا في الاعظمية وتعرف على اخواتي وامي ,طلبت منه امي ان اسكن في بيت لوحدي لكنه اقنعها بأسلوبه المعتاد بان نعيش في بيته مع زوجته الاولى في منطقة البلديات وحصلت الموافقة واصبحنا بحكم المخطوبين وفي يوم احضر زوجته الاولى وبناته الى بيت ابي وكان زوجته مقتنعة بزواجه الثاني كانت امرأة عادية لها عيون جميلة جدا تصغرني بخمس سنوات اكبر بناتها تشبهها والاخرى تشبه احمد . قالت انها تريد مني ان انجب اخ لبناتها جميل على امه وكانت شخصيتها كشخصية احمد او انها قد خلقت من شخصيته فلها نفس اسلوبه بالحديث وحتى كانت تقلد نبرة صوته وحركات راسة وعينيه عند التحدث في موضوع ما ,لقد احببتها هي والبنات كثيرا حتى امي واخواتي احبنها كثيرا.

لكن في بداية عام 2004 انتقل البلد الى مرحلة جديدة وتشكيل حكومة وتداولت بعض اعمال العنف هنا وهناك وكثر الكلام عن الطائفية والعرقية والقتل على الهوية وظهرت مجموعات مسلحة في المناطق لغرض حماية الأهالي وكثرت حوادث القتل في منطقتي فطلبت من احمد ان يقلل الزيارات لبيتنا خوفا على حياته لكنه لم يفعل فكان كل جمعة يمر على بيت اهلي قبل الذهاب الى زيارة الامام الكاظم علية السلام ,وفي يوم اتصل وقال انه منع من الدخول الى المنطقة لأنه من غير ساكنيها وطلب منه عدم القدوم مرة اخرى لكونه من طائفة مختلفة وطلبت منه عدم الحضور الى البيت مرة اخرى للحفاظ على حياته فكان اكثر لقائتنا في الجامعة.

وفي يوم هز مسامعنا خبر كارثي في الساعة العاشرة صباحا ونحن في الجامعة وتناقلت وسائل الاعلام خبر تفجير القبة الذهبية في سامراء من يجراء على هذا العمل حتى النظام السابق رغم قساوته لم يتجرأ على هذه القباب لآل البيت كانت هذه القباب لأحمد رموز وخطوط حمر لا يمكن تجاوزها او المساس بها تركني بسرعة وخرج الى الشارع ولم أشاهده بعد ذلك خرجت انا ايضا وركبت سيارة اجرة كانت الشوارع فارغة والجثث في كل مكان كان سيارات بدون ارقام تطوف الشوارع ورجال بملابس سوداء ملثمين يحملون السلاح واصوات العيارات النارية في كل مكان وبصعوبة بالغة وصلت الى البيت اتصلت بأحمد لكن الجهاز خارج نطاق الخدمة .

بعد ايام عاد احمد الى الجامعة لكنه ليس احمد الذي عرفته كثير البكاء قليل الكلام طلبتُ منه ان يكلمني لكنه لم يفعل قال انه في حاله صعبه لكني الححت عليه وصرخت بوجه اريد ان اعرف ماذا بك

قال:- ماذا تريدين

قلت:- ماذا بك اين اخفيت

قال:- وهل يهمك الامر؟

قلت :- طبعا يهمني فانت خطيبي

قال:- مصيبتي في امامي فقد هدموا قبته ولم يحترموا شعوري وشعور طائفتي كما احترمنا شعورهم وشعور طائفتهم .

ذبحوا اخي في اللطيفية والاخر قتل في الاعظمية وطائفتي قتلوا جاري لأنه من طائفتكم وووووووو ماذا أتريدين المزيد ؟

ادمعت عيناي وذهبت مسرعة الى بيتي وجدت امي واخواتي في حاله ذهول سالت ماذا بكن

قالت امي شاهدت احد اولاد جيراني اهلي في الثورة احظروه امام الدار وهو مكبل وقاموا رجال بقطع راسه قالوا عنه كافر لكني اعرفه ان مصلي ويعبد الله

فقلت لها لقد تحول البلد الى طوائف واصبحت كل طائفة تكفر الاخرى فما حدث هنا يحدث بالعكس في مناطقهم وأنا اخشى ان يأتي يوم يطلبون فيه قتلك لأنك من غير طائفتنا يامي

وارتميت’ في حضنها ابكي

قلت :- لقد قتلت طائفتنا اخوت احمد وقتلت طائفة احمد أناس من طائفتنا والسبب من فجر قبه الذهب في سامراء لعن الله من فجرها وساعد على ذلك

غبت عن الجامعة عدة ايام اتصل بي احمد عدة مرات لكن لم اجب على اتصاله كانت حالتي النفسية صعبه والاوضاع في البلد الى الاسواء والحرب الطائفية على الابواب والقتل على الهوية في كل مكان .

بعد تحسن حالتي النفسية عدت الى الجامعة وبحثت عن احمد فكان كعادته في غرفة الصف بعد المحاضرة يصلي لله ويدعوا ان يزيح هذه الغمة جلست على مقعد ورائه بعد ان انهى صلاته قلت :-تقبل الله

قال:- منا ومنكم بحق محمد وال محمد

التفت الي وابتسم وقال:-انا اعتذر عن ما بدر مني في ذلك اليوم فكنت في اسوء حالاتي

قلت :- عن ماذا تعتذر فقد قتل اخواك ودمر رمز من رمزكم انا التي اعتذر منك

قال:- وما ذنبك انت

قلت:- اليس كما تقولون ان طائفتي فعلت ذلك

قال :- وما ذنب طائفتك فمن فعل ذلك لا ينتمي لكل الطوائف من الطرفين بل هم اناس ارادوا ان يدمروا البلد ويعلنون الحرب الطائفية حتى لا تقوم قائمة لهذا البلد

ثم ضحك بصوت عالي وقال انهضي واغسلي وجهك فقد اتلفت دموعك مكياج وجهك الجميل فابتسمتُ وضربته بقبضتي على صدره .

انتهى العام الدراسي ودخلنا في العطلة الصفية فلم اعد التقي بأحمد ولا يستطيع ان يأتي الى بيتنا ولا استطيع انا ان اذهب الى بيته فكان الموبايل وسيلتنا الوحيدة للتوصل وبعد شهر من العطلة الصيفية انقطع احمد عن الاتصال اتصل به لكن جهازه خارج نطاق الخدمة مر اسبوع ولم يتصل اصابني القلق قررت ان اذهب وحدي الى داره في منطقة البلديات لبست ملابسي وهممت بالخروج, كان لدينا كلب حراسة, ومنذ الاحداث الطائفية اخذ بالخروج الى منطقة مجهولة ولا يعود الى بعد ساعات من خروجه .

فتحت الباب واذا بكلبنا عن بعد يدحرج كرة نصفها اسود تتدحرج بطريقه غريبة تسلك مسارات متعرجة, مرة يحملها فكة ومرة يدحرجها حتى وصل الى امامي وضع الكرة تحت قدمي واذا بها برأس بشري مقطوع لرجل صرخت من الخوف فخرجوا امي وابي وشاهدوا هذا الراس قام ابي بقلبه فاذا به راس يشبه شخص نعرفه ويعرفه كلبنا ان شخص داوم على الحضور الى هذا المنزل انه احمد راس فقط سقطتُ مغشيا علي ولم اعرف ماذا جرى, بعد فترة لا اعرف كم فتحت عيني وانا مشلولة لا استطيع ان احرك اقدامي وانا على هذه الحال منذ خمس سنوات"تلك كانت حكاية من حكايات عاشها معظم العراقيون بسبب العقائد المنحرفة التي فقدنا بسببها الاف العراقين

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