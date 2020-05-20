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لاتشمتوا بنا الأعداء  


 

محمد صادق الهاشمي ||

 

 شاهدت في بغداد بمناسبة يوم القدس صورا ترفع الى  الامامين الخميني والخامنئي، ولم ترفع معهم صور مراجع النجف الاشرف، واجزم ان الذي قام بهذا الامر غيرقاصد التوهين ولايعرف حجم الخطر والخطاء في سلوكه، لذا ننبه الى مايلي :

اولا / ان الجمهورية الاسلامية ومراجعها العظام يحثون دوما على احترام وتقدير وطاعة النجف كقيمة عليا للمذهب، ولما في الامر من رمزية وحفاظا على الوحدة، وهذا الامر – عدم رفع صورمراجع  النجف الاشرف بيوم القدس – قد يشي بعكس ما توكد عليه الجمهورية، بينما يعكس صورة الوحدة والتلاحم حينما ترفع كل صور مراجع قم المقدسة والنجف الاشرف.

ثانيا / بعضهم يقول ان مراجع النجف لايريدون اشراك صورهم في يوم القدس، فاني ومن موقعي انفي هذا الامر وخير دليل ان صورهم كانت ترفع كل عام دون ان نسمع من مراجع النجف اي اعتراض فهل استجد امرا تعلمونه انتم ولانعلمه. ؟.

ثالثا / كلنا نعلم دور المرجع السيد السيستاني صاحب الفتوى التي لها الدور البارز في العراق وفي العالم الاسلامي، فمن الحري بمن يريد ان يقوم باحياء ((يوم القدس)) يوما الحرية ان يرفع صورة مرجع التحرير اسوة بباقي المراجع العظام.

رابعا / اين صور الشهيدين الصدرين وشهيد المحراب، وهم شهداء الحرية والمذهب ، فان منبر الكوفة شاهد واضح على منهج الشهيد الصدر الثاني الثوري وهو يردد((كلا – كلا – امريكا )) و((كلا – كلا – إسرائيل ))، اما الشهيد الصدر الاول فهو مفجر الثورة الاسلامية في العراق، ولايغيب عن ذاكرة الاجيال دم الشهيد محمد باقر الحكيم ودوره .

خامسا / هذا الامر من الموكد انه يولد لدى الراي العام افكارا وتصورات  غير حسنة وقد تسي هذه الافكار الى الجمهورية الاسلامية اكثر مما تحسن؛ لان هذاالتصرف يخلق الفتنة والفرقة ونحن بامس الحاجة الى ان نجعل يوم القدس يوم الوحدة.

وقد ينسب هذا التصرف الى الجمهورية وهي برىئة منه جملة وتفصيلا.

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