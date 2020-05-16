اسرائيل حرة عربية

ضياء ابو معارج الدراجي

ان اراضي الدولة الاسرائيلة الحالية هي عربية لا بد من تحريرها مهما طال الزمن فبعد مرور اكثر من ٧٢ عام من التغير السكاني لمنطقة فلسطين ذات الغالبية العربية المسلمة والاقلية اليهودية بتوطين اليهود فيها منذ عام ١٩١٤ ومنذ هجرة عاليا الاولى والثانية اصبح تصور لدى الاجيال الجديدة بكل العالم ان شعار فلسطين حرة عربية يعني استقلال او فك ارتباط الدولتين واعطاء حكم سيادي للفلسطينين حسب ما حدد لهم من اراض في الوقت الحاضر لكن الحقيقة غير ذلك ابدا حيث ان كل الاراضي ألتي قامت عليها دولة اسرائيل هي اراضي عربية صرف منهم ٦٧% مسلمين و٢٠% مسيح وديانات اخرى و ٣% يهود قبل عام ١٩٠٠ ولم ترتفع هذا النسبة بعد دعوة اليهود الى الهجرة سوى ٧% لكن بعد اندلاع الحرب العالمية الاولى عام ١٩١٤ وخسارة الدولة العثمانية اراضيها العربية من قبل دول التحالف الدولي وبمساعدة الثوار العرب بعد الوعد الدولي بانشاء دولة الجزيرة العربية الحرة بكل اراضي شبة الجزيرة العربية تحت حكم الشريف حسين بن علي .

لم يوفي المحتل البريطاني بوعده فكانت اتفاقية سايكس بيكو السرية عام ١٩١٦ التي قسمت الشرق الاوسط بين فرنسا وبريطانيا بتوافق روسي ايطالي حيث اصبح غرب جنوب العراق و الاراضي العربية من كركوك الى جنوب العراق مرورا بالكويت الى قطر جنوبا ومن غرب العراق مرورا بالاردن الى جنوب فلسطين حتى البحر الابيض المتوسط الى صحراء سيناء تحت النفوذ البريطاني بينما سوريا ولبنان و الموصل و كوردستان العراق وغرب تركيا تحت النفوذ الفرنسي اما القدس ومحيطها مع غزة فكانت تحت الحكم الدولي طبعا بموافقة روسيا وايطاليا بعد منح الاولى ارمينا والثانية جنوب الأناضول وجميع تلك الاراضي كانت تحت السيطرة الدولة العثمانية قبل خسارتها الحرب وعلى اساس تلك التقسيمات تشكلت الدولة العربية الحالية بحكومات متحاربة فيما بينها وهي العراق وسوريا والأردن ولبنان واليمن والسعودية مع باقي دويلات الخليج العربي كما زرعت اسرائيل وسط هذا الكم العربي المتناحر لتكون قوة عسكرية غاصبة بحماية دولية مسانده تسلطت على الارض العربية الفلسطينية وكذلك اراضي الضفة الغربية لنهر الاردن ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان بعد نكسة ١٩٦٧ وهزيمة العرب بخنوع عربي واضح جدا ومساندة غربية واضحة للمحتل ولذلك لخلق منطقة غير مستقرة امنيا في الوادي الخصيب للثروات الهدف منه تحويل الموارد لصالح الدول الغربية و تهنيد و فرنسة المنطقة كما حدث لقارات العالم الحديث امريكا واستراليا وجنوب افريقيا واستيطان بريطاني اوربي بدل السكان المحلي.