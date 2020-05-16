القدس لنا؛ شكراً أيّها الامام الخمينيّ.  

محمّد صادق الهاشميّ ||

الجمعة القادمة تكون الشّعوب الاسلامية على موعدٍ مع يوم «القدس العالميّ» الذي تشارك فيه أغلب شعوب العالم ومنهم الشّعب العراقيّ ، وهنا محطّات ومواقف:

1. نشكر الامام الخمينيّ الذي عرّف الأمّة الاسلامية بهويّتها الإسلامية ، ورفع قدرها، واستعاد لها مجدها ، وثبّت حقّها ، وأبرز تلك الحقوق حقّنا في أرض فلسطين , وسيكون هذا اليوم منطلقا لاثبات وجودنا الاسلامي ونرسم خريطتنا السياسية الجديدة بمساحة العالم الاسلامي.

2. العملاء يريدون محوَ الذّاكرة الاسلامية لإلغاء فلسطين من الشّعور والاهتمام الإسلاميّ ، ولتربية الأجيال بما يحقق أمل بني صهيون ، فإعاد الامام الخمينيّ إلى الأجيال والشّعوب قضية فلسطين إلى عمق ذاكرتها ووجدانها العقائديّ وجعلها مطلباً مصيريّاً.

3. جعل الإمام الخمينيّ يوم القدس يوم الصّوت الإسلاميّ العالي المدوي في العالم الذي يعلن فيه عن وجوده وكرامته ومساحته ومستقبله ونهضته ويطالب بحقوقه ويوحّد كلمته لمواجهة التحدّيات .

4. كان العالم الإسلاميّ لقرونٍ خلت مرتعاً للإحتلال والنّهب والغزو والتركيع ومصادرة الثّروات وإخماد الثّورات وقتل الأبرياء ونصب المشانق على امتداد مواطن الاسلام والمسلمين ليعيث المارد الصّهيوني بأرضنا الفساد ؛ وليركّع العباد, فقتل الملايين ومواكبهم ودمائهم جارية لم تجف منها دماء الصدرين وال الحيكم والقادة والسادة والدعاة ورجالات وقامات ، إلّا أنّ ثورة الإمام الخمينيّ مكّنت الشّعوب من حقّ الرد وصحّة الوعي لمواجهة الاستكبار.

5. يوم القدس يوم إعلان المسلمين عن وجودهم, ومساحتهم وهويتهم وانتصاراتهم التي تحققت في سورية والعراق ولبنان واليمن ، وهو يوم المقاومة بوجه التّحديات الأمريكية .

6. يوم القدس القادم سيكون من الأهمية بمكانٍ ؛ كونه يأتي في ظرف في غاية الحساسية بعد أنْ تمكّن الشّعب اليمني من سحق إرادة آل سعود ، وتمكّن الشّعب البحرينيّ أنْ يثبّت حقّه، وتمكّن الشّعب الفلسطينيّ أنْ ينتصر بإرادته وصواريخه ليدكّ عمق إسرائيل وصولا الى الانتصار الاكبر ، وتمكّن العراق أنْ يهزم الدّواعش ومن يقف خلفهم ، وها هي سورية ولبنان في أتمّ الاستعداد لمواجهة المشروع الأمريكي الخطير.

7. يوم القدس هذا العام سيكون ردّاً على الحصار الأمريكيّ على الجمهورية الاسلامية ، وردّاً على المؤامرات الأمريكية في سورية وفي اليمن وفي العراق ، وردّاً على مشاريع الصّهيونيّ ترامب بجعل القدس عاصمة إسرائيل ومنح الجولان إلى بني صهيون ، وردّاً على صفقة القرن.

8. يوم القدس سيعرّي العملاء العرب ، والذين هم السّبب في نهب ثرواتنا وسفك دمائنا. إنّه يوم الأحرار.

9. وأخيرا نقول : شكراً أيّها الإمام الخميني ؛ إذْ لولاك لكانت أمريكا وفي عهد ترامب مستبدّة أكثر ولأقامت لنا الفتن ولأوسعت فينا قتلا وتشريدا وذبحا وتهجيرا وتدميرا؛ {إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} [النمل : 34].

10. شكراً أيّها الإمام الخامنئيّ ، وأيّها السيّد المرجع السيستانيّ ؛ لولاكم لهدمت الكعبة والأضرحة ، ولقتل شعب بأكمله . نعم إنّ يوم القدس هو يوم الشّهداء والثّوار والأحرار ويوم الشّهيدين الصّدر الأوّل والثّاني ، وكلّ العلماء والحوزات والشّرفاء, انه يوم (( الحشد الشعبي والمقومة )) نحن هنا .شكرا ايها الامام الخمنيني لاتك ادبت المارد الصهيوني

كتبت بتاريخ : 15/5/2020

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