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ما الفرق بين  راضي والكاظمي ؟!  


محمود الهاشمي ||

 

لماذا ساد العجب الكثير من الاوساط ،وهم يرون الممثل الكوميدي (اياد راضي) يقف الى جوار رئيس الوزراء الكاظمي ،ويلتقطون الصور التذكارية ،ثم يجلسون ويتحدثون عن الفن واهميته ودور الفنان .

ليس هنالك من تقاطع بين مشروع الاثنين فلا رئيس الوزراء أنكر يوما انه بعيد عن المشروع الاميركي ولا اياد راضي تراجع يوما عن اداء اي دور يُسند له ،فيه ضمانة مالية له .

لاشك اياد راضي يمتلك موهبة عالية في الكوميديا بل وقادر على اداء  اكثر من شخصية ،اكتشف ذلك  خصومنا وسخروه بما يخدم مصالحهم .

ماذا ننتظر ان تطلع علينا الشرقية  او مايقاربها من القنوات ،والذي اعلن صاحبها السيد سعد بزاز ان القناة وجدت من اجل (خراب البلد)كما ورد على لسان السيد رئيس مجلس النواب الحلبوسي وفي لقاء على الهواء مباشرة في قناة العهد ؟ قناة الشرقية لم تخف منهجها وهدفها

ولم تتورع لحظة من القيام برسالتها التي من اجلها وجدت .

السيد رئيس الوزراء ايضا لم يأتِ من الشباك ولم يأتِ بانقلاب عسكري ،انما اجمعت عليه الاطراف ورشحته لهذه المنصب ،وجميع الذين رشحهوه يرددون ليل نهار (امريكي امريكي)!!

اذا كنتم جميعا تعلمون ذلك ،وهو الرجل لم يخف ولاءه اذن اين موطن الخطأ في وجود راضي الى جوار  مصطفى!!؟

من الان فصاعدا لايحق لاحد ان يعجب فكل الامور واضحة ،وغدا او بعد سنشهد زيارة للسيد سعد بزاز الى العراق وان يعزف له السلام الجمهوري على الدور الذي قام به ،وان يتم استقباله من قبل السيد رئيس الوزراء ويلتقطون الصور التذكارية ،ثم يزور السيد رئيس الجمهورية ويستقبل بكل حفاوة وكذلك ستكون له لقاءات مع اخرين من ضمنهم محمد الحلبوسي !! لا ارى في ذلك عجب فمثلما يلتقون معه في عمان او قطر سيلتقون في بغداد ،وهو يحضر جميع اجتماعاتهم ايضا السياسية !!

من الان عليكم ان تهيؤوا انفسكم الى استقبال غيث التميمي وعبدالرزاق الشمري واخرين يشبهونهم !! لا احد من حقه ان يعترض ،فمن يهن يسهل الهوان عليه ،واذا كنتم قد استمرأتم الراحة والدعة ،وسرقة المال العام حتى اركبتمونا اعجاز الابل .

خصمكم يكدح ليل نهار ودون هوادة ،حتى وصل الى مواطن ضعفكم واستقوى بكم عليكم ،فهاهم ابناء الوسط والجنوب يخرجون افواجا ويحرقون مناطقهم بأيديهم ويشتمون الاعز من الرموز ،بعد ان تمكن الاعلام المضاد ان يقيد القوات الامنية ويميت حركتها ويعطل عملها ،حتى بات الصبيان يدخلون الى الجامعات ويعتدون على الاطباء والاساتذة والطبيبات ،ويخرجون الموظفين من دوائرهم !!

ما على الشعب فعله ،حيث ذهب الى صندوق الاقتراع وانتخبكم !!

استكثرتم حتى ان تجلبوا اسركم ان يعيشوا بين اوساط شعبكم ،وامتهنتم سرقة المال الحرام وارساله لهم ليأكلوا زادا سحتا!!

لقد ملَّ من دعمكم حتى اصدقاءكم بعد ان ملأتم قلوبهم قيحاً ،فلا رأي لكم ولا صواب ،تتفقون ليلا وتتفرقون نهارا ،فمن اية ملة انتم وعلى اي دين فطرتم !!

نعم ان اعمال الدراما التي عرضت وستعرض ممنهجة وفيها تجاوز على ثوابت الامة ،ولكن هل تتوقعون غير ذلك ؟ اذا كان مسؤولو الخليج يهتفون ليل نهار من اجل التطبيع مع العدو الصهيوني فما الغريب اذا ورد خطابهم على لسان ممثل او ممثلة ؟

الذين رشحوا الكاظمي اعتقدوا انهم سيخلدون الى (الراحة) وان مجرد اختياره سينهي كل الاشكالات ،فالرجل يدرك التوازن وصراع النفوذ ،وسيقدر الموقف بالاختيار ويعمل بالشكل الذي يرضي جميع الاطراف !!

هذا (وهم) ايها الاخوة فالكاظمي المرشح الاول قبل كل الاسماء والعناوين ،وهو خيار السيد برهم صالح قبل كل شيء ،وان مجيئه مكتوب  في (اللوح الاميركي) ،وآن له ان ينفذ ما املي عليه ،وانتم الان في مثلث تطبق فيه اضلاعه الثلاث على اضلاعكم وتهمشها الواحد تلو الاخر !!

ها هو الحشد الشعبي يتعرض الى هجمتين الاولى من الاعلام والثانية من الدواعش فما انتم فاعلون !!؟

هاهم الان الدواعش يفعلون مافعل بسر بن ارطأة  في مكة والمدينة واليمن وما فعل سفيان الغامدي  باهل الانبار  (وهنا نذكر بما اشار الامام علي  (عليه السلام) إلى هول الجرائم التي ارتكبها سفيان بن عوف وأصحابه عند اغارته على الانبار  بقوله: (فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً(

 ،وفي هذا الصباح الجمعة تم حرق المزارع وقتل الابرياء وذبحهم في اطراف محافظة ديالى والقادم ابشع !!

في الداخل مدنكم تحترق ومقار  احزابكم كذلك ،ولاتقوون من دفع الشر عن انفسكم ولا عن سواكم !!

جميع ممثلي الاحزاب بالعراق امتهنوا السرقة والنهب لاموال الناس ولكن لماذا وقع الحيف عليكم دون سواكم ؟

عجبت كل العجب منذ يومين والبيانات تترى بالاحتجاج على على عمل تبثه (MBC) اليست هذه القنوات سعودية ؟ اذن ما الغريب في الامر وحكوماتهم  ينالون في خطابهم من قادة الحشد في كل ساعة وكانت سعادتهم كبيرة باستشهاد قادة النصر ،بل قبلوا اليد التي قصفتهم !!وهاهم  ويدفعون المليارات حتى يتم اتهام  قياداتهم ب(الارهاب)؟

فماذا تنتظرون ممن يتنازل عن كل قيم الامة ويرفع شعار (فلسطين ليست قضيتي)؟

رجاءً ..لاتتعجبوا عما يصدر عن المثلث وتوابعه ،ولا ممن التحق بركبهم من طائفتكم

فلهم دين ولكم دين !! اما ان تردوا الحجر من حيث اتى او ان ترضوا الذل والهوان !

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