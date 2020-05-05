شعلان كريم انت قزم...  

كندي الزهيري

على ما يبدوا بأن هذه الملة لا يمكن أن تعيش الا في الوحل، عندما يفقد الانسان شرفه وغيرته يصبح بلا روح ولا ضمير .

شعلان كريم نائب عن قائمة العراقية لو بحثنا في تاريخه القريب لا نجد سوى الرذيلة والانحطاط هذا تاريخه ببساطه

" اكثر من صلى على قبر الطاغية صدام والذي اعتبر مقتل الطاغية بأنه نكسة للوطن معزي ما اسماهم الوطنيين والثورين بهذا المصاب؟، في نفس الوقت صرح بأن الجائزة المالية التي وضعت للقاء القبض على صدام والمقدرة ١٠ مليون دولار سال لها لعابي لو كنت اعرف مكانة لسلمته بنفسي إلى السفارة الأمريكية وليس للحكومة!!.

وحين انطلاق اعتصامات الذل في المناطق السنية قام القزم برفع شعار الموت للصفوية، فقام برمي الطلقات النارية من سلاحه معلن الحرب ومناصرة الارهاب داعش ، من ثم يجلس مع بعض قيادات الحشد في برامج التلفاز ،في الحين بانه اكثر من يهاجمهم في القنوات العربيه، واصف الحشد بالمليشيات التي لا تقل خطر عن داعش ، الذي داعى في حملته الانتخابية قال اتونا بإسلام حسن البنا واسلام سيد قطب لكي نتبع هذه التعاليم ،في نفس الوقت قال متى ما نتخلص من اسلام سيد قطب وحسن البنا سنسلم من الارهاب ، والعجيب في الأمر كان من دعاة انشاء جيش على مذهب الإخوان المسلمين وتعاليم سيد قطب وحسن البنا ؟؟؟ ليكمل القرد مسيرته بزيارة إلى اسرائيل والتي صرح عنها بنها جاءت من أجل حقوق الانسان ،تصور شعلان وإسرائيل يبحثون عن حقوق الانسان ؟!.".

في سابقتا خطير يتجاوز فيها على قيادات الجيش وأمام الملئ ،بكل حقده الدفين ضد قوات الجيش العراقي التي وصفهم بما سبق بانهم جيش صفوي ، وبحضور كافة مراتب الجيش من قيادة عمليات سامراء ، ليتهجم بلسان قذر على تلك القيادات الأمنية ، لمحاولة منه ارجاع الأضواء اليه ، ويكمل بعد ذلك ليس امنينا فقط ، انما ذهب إلى أبعد من ذلك بتهجمه على إحدى العشائر العربية الصيلة وهي عشيرة ( الزهيريه) ، وهذا لا يقل خطورة من تهجمه على قيادات الجيش ،نحن نعلم بأنه أراد جر المحافظات والبلاد إلى قتال بين العشائر وخلط الاوراق تمهيدا لمشروعه الذي جاء به من إسرائيل وخاصتا بعد ظهور داعش في صلاح الدين .جاء دور شعلان كريم الاثارة العشائر ليصبح الامر أبعد مما نتصوره .

ان هذا البلاد لها رجال احرار، ليس فيهم جبان ولا عميل ، اعطوا دمهم من أجل الحفاظ على العراق وشرف العراقيات التي ضحيتم بها،

في الوقت الذي نستغرب من صمت الحكومة العراقية عنكم ، ندين ما صدر عن شعلان كريم تربية الصهاينة ،ومحاولته إثارة الصراع العشائري في العراق بخطوة غير مسبوقة ،هذا يجعلنا نحملكم المسؤولية عما سيجري لا سامح الله في الايام القادمة ،ما لم يتم الاعتذار للمؤسسة العسكرية وأمام الشعب العراقي كافة ،العراق اغلى من كل المسميات...

ـــــــــــــــــــ