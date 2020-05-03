المقالات

أمّي : ( أمّ حاتم ) الجرح النّازف  


محمّد صادق الهاشمي

 

أنا اليوم لا أريد أنْ أتحدّث عن نفسي ، وعن سجني ومعاناتي ، بل أريد أنْ أقف لحظةً لأسجّل فيها موقفاً واحداً من مواقف التاريخ ، إنّها «أمّي» وهي تستلم جثّة أخي الأكبر( السيّد حاتم الهاشميّ) ، أعدمه الجلّادون ببغداد ، وأخبروها في مدينة ميسان بأنْ تأتي لاستلام جثته الطّاهرة ، نعم هكذا بكلّ بساطة في عهد صدام ، إنّه إبنها الأكبر ، كبيرها الذي بنته بيتاً لعزّها ، وخيمةً تأوي إليها في عاديات دهرها ، تستلمه وقد مزّقت رصاصات الغدر جسده .

تعالي «هاشمية ساري»: وقّعي. قالت : لا أعرف توقيعاً ، تعالي : ابصمي . يمّه عليمن ابصم؟  على التعليمات التالية : ممنوع البكاء ، وممنوع أنْ تقيموا مجلس فاتحة ، وممنوع أنْ تخبروا أحداً ، وممنوع، ممنوع أنْ تدفنوه نهاراً ، ممنوع : .... الخ . آه ... وآه ... وآهات ...

أمٌّ تستلم جسد ابنها عارٍ إلّا من رصاصات مزّقته ، فتبكيه بقلبٍ دام، ودموعٍ تنهمر صامتة .

وهي تفكرّ في ولدها الآخر ( قاسم ) الذي لا زال عندهم ، هل سيواجه هذا المصير ، وهل سيأتي يومٌ يرسلون إليها لاستلامه ، كما أرسلوا عليها هذه المرّة.

وهل أنّ ولدها الثالث ( مزهر ) سيواجه مثل هذا المصير ، ولئنّ كانت قد عرفتْ عنّي شيئا ، ورأتني في السّجن ، لكنّها لم  تدرِ عن ولدها (مزهر) شيئا إلى أنْ وافتها المنية ، تفكّر مذهولة أيّ رصاصٍ ، أو موت تحت سياط الجلّادين ستختاره الأقدار له.

لقد كان كلّ واحدٍ منّا نحن أولادها الخمسة نزيفاً جارياً في أعماقها ، وصراخا صامتاً في فمها ، ودمعة رقراقةً تحفر الأخاديد وهي تجري صامدة ساكتة في أعماق أجفانها ، نعم ممنوع في قاموس حزب البعث أن تبكي الأمّ وتصرّح بآلامها، لقد عاشت وهي ميّتة ، وماتت آمالها قبل موتها .

 لا توجد لغة تستوعب جرحها وحزنها ، فتعجز ريشتي المتواضعة عن أن ترسم تلاوين وجهها يوم أتت يد الأقدار لتحمل شهيدها وعميدها (السيّد حاتم) جثّة هامدة ، مع ورقة صفراء مكتوب عليها وعلى آمالها وسعادتها ، وما كانت تحلم به ، و«بكاروك» طالما هزّته تحلم بهذا المولود أن يكون رجلاً ، كتب على الورقة : «أعدم شنقا حتّى الموت».

 لا تبكي يا أمّ حاتم ،  ولا تقيمي مأتماً ، ممنوع حتّى أن تقولي : قُتل واستلّي رصاص الموت من أحشائك دون بكاء ، واحزني دون حزن ، وابكي دون دموع ، وودّعيه دون وداع ، وامسحي كلّ تاريخ آمالك بالحبل الذي لُفّ على رقبته ، وقولي : إنه ليس روحي ولا فلذة كبدي ، ولا هو أحشائي ، ولا قلبي ، ولا دمي ، ولا لحمي ، ولا ولدي ، تنكّري له ، وتنكّري ليديك اللّتين ربّت وربتت على صدره ، واملأيهما فرحا وسروراً كاذبا وقولي شكرا لصدام حسين .

كم سمعتها بعد سنوات من دفنه ، حينما كانت تأتيني للسّجن وهي تبكي حاتما معاتبة:

نسيت وسادتك يالولد يمناي... وجنت لو خفت افزع ليك يمناي

إنّ ذكرياتي تنتمي إلى أمّ زغردت على شواطئ ميسان - ناحية السّلام  ، وعاشت في قريةٍ وولدت للوطن أشبالاً ، وقدّمتهم على مذابح الحرية رجالاً ، وأعطته دماءاً زاكيات، لكنّ  هذا الوطن سقاها ألماً وجراحات ، وبقىت بنزفها تسجّل له المبادئ التي أوفت هي لها ، وخانها الآخرون . لقد ماتت أمّي ، وخشية أنْ تموت ذكرياتها معها ، فقررت أنْ أسجّل هنا شيئا من الوفاء وتاريخاً لها لايكتبه  التاريخ عادة .

واستميح أخوة النّضال الذين استلموا زمام أمور البلد عذرا لكم ، أنّي سأعرّي جسد تاريخ البعثيين الذي أردتم له أنْ ينسى ، وأن نتصالح مع جلّادينا ، نحن لا نصالح على دمائنا، وسأوقف الآخرين الذين أتخموا اليوم وفي زمن جوع الملايين من حولهم ، وشبعوا في زمن جوع الغرباء من حولهم ، وعلوا قمم المال والثّراء في وقت كان الموت والحرمان والدّم تنزف به آلاف الأمهات كلهنّ مثل أمّي .

8 / شهر رمضان المبارك 1441

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرب المركبة على الحشد المقصوف والمكشوف!  
هجوم مكيشيفة.. نصر كاشف للمستور  
ما نشاهده في رمضان 
رشاش (B. K. C) الحقيقي الذي لم يتعب في مواجهة العدوان..
معركة السحور؛ خرق امني قبل ان يكون عسكري ..  
أمّي : ( أمّ حاتم ) الجرح النّازف  
بغداد تحت سطوة الخوشية ؟!  
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
يا ابناء الحشد( نحن معكم) نقاتل  
شهداء "السحر" من الحشد والقوات الأمنية يرحمكم الله..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
مرتضى : هذا ما يسمى حب الوطن ... اللهم زد في قلوبنا حب الوطن .. لا يتطور اي بلد ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : امريكا المسؤول الاول عن كورونا الم تنتجه هي.. ...
الموضوع :
واشنطن: سنحمل الصين مسؤولية تضرر العالم بشان اخفاء معلومات عن كورونا
عدي : ان من الضروري التخلص من كل هذة الآفات الضارة التي تفتك وتنهب الشعب العراقي باسم الدين وغيرها ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
حسين كاظم : لماذا لم نرى هذه المذكرات على شكل كتاب ...
الموضوع :
هذا ما حصل في الزنزانة حينما اعترفت تحت وطأة التعذيب عام ١٩٧٦ (الحلقة الاولى)
فيسبوك