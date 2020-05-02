حشدنا ليس له مثيل..اصيل والله اصيل  

ضياء ابو معارج الدراجي

رجالٌ اثبتوا حبهم للوطن. رجالٌ لم ينجب الوطن مثلهم في التضحية والفداء والشجاعة. تحملوا نعيق من شُبه بالرجال ضدهم و عضوا على جراحهم حتى لا يتمزق الوطن دمائهم مُسك و انفاسهم عبق و ارواحهم انوار تضيء سماء الوطن. أبناؤنا حشدُنا يرسمون التاريخ ويرفعون الحقائق الى أعنان السماء.

رجالٌ بدمائهم هدموا عروش دولة الظلام الد١١عشية وقطعوا لسان دعاة الدعارة العالمية بشجاعتهم وتضحيتهم من اجل الوطن اخرسوا كل لسان نطق ضدهم بالباطل وصنعوا مجدا ليس له من واصل.

اين دعاة الوطنية المنافقون الغارقون في كؤوس المجون وملذات الفتون عن جيوش الظلام التي عصفت على صلاح الدين (مكيشفة) جيوش معتمة حاقدة لو تمكنت من مسك الارض و تسلطت على البلد لن تذر فيها احد ولن يبقى رأس على جسد الا المنافقين المتلبسين بالدين في وقت الشدة والداعين الى الانحلال في وقت الرفاهية.

جيوش سوداء لم يردعها غير ابطال فتوى الجهاد الكفائي.

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