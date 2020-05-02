المقالات

الاحزاب السياسية الحاكمة بالعراق و (الساتر الاخير) 


محمود الهاشمي 

 

ان استدعاء (عادل عبد المهدي) لمهمة (منصب رئيس الوزراء) تمثل (سقوط حمل) العملية  السياسية ، وكيف هوى الى الارض ، دون ان يقوى احد على حمله ، ثم ان الرجل قدم الى (السلطة) و (استقالته) في جيبة كمن قبل في (منّة).

في فترة عام من حكومة عبد المهدي ارتكبت من الجرائم من قبل الامريكان بحق قواتنا الامنية ما يفوق كل المراحل السابقة ، من قصف مقرات الحشد الشعبي الى المقار العسكرية الاخرى والمدنية ، الى جريمة المطار والاستيلاء على سماء البلاد ، الى التظاهرات واعمال العنف والقتل والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وكيف توسعت صلاحيات رئيس الجمهورية برهم صالح على حساب رئيس الوزراء ،وكيف  نهب الاقليم النفط ،وانتهى الامر ب(تقديم الاستقالة)

وتوالى (المكلفون) وتساقطهم الواحد تلو الاخر ، حتى توقفت عجلة الخيارات عند (مصطفى الكاظمي) وهو (الخيار المر) كما وصفه احد قادة (الكتل الشيعية).

قد يبدو (المشهد السياسي) وكأن (الاحزاب الشيعية) هي (المتهمة) بـ (الفساد) و (بضياع الملك) ووالخ!! وهذا امر مجاف للحقيقة .. تماما بل جميع الكتل التي توالت على ادارة البلد من عام 2003 وحتى الان ، قد شاركت في ضياع البلد ، ولما وصلنا اليه.

ونسأل ان ممثلي المناطق الغربية كانوا (نزهاء)؟

الجواب ان جميع ممثلي هذه المناطق شاركوا في ذبح وخراب مناطقهم ، وقد تجلى (جهلهم) في (منصات الفتنة) التي مهدت لدخول داعش الى مناطقهم وكيف عضوا اصابع الندم على فعلتهم بعد ان اصبح اهلهم ما بين مقتول ونازح ومسبي ومهاجر ، وكيف تحولت مدنهم الى خرائب جراء المعارك والتفجيرات .. ثم انتهوا الى مشاكل وانقسامات لا حدود لها ، وارتماء بأحضان هذه الدولة او تلك!

الاحزاب الكوردية ، حيث ما زال الحزبان الرئيسيان هما الغالبان على السلطة ، وما زالت المعارك والخصومات قائمة بينهما على قدم وساق حتى اللحظة ، حيث قبل ايام او شكا ان يدخلا في حرب بين قوات البيشمركة نفسها ، وما زالت اربيل متحاملة على السليمانية وبالعكس  ، فيما الفساد يضرب في مفاصل الدولة حتى اثرت اسرة ال برزان أكثر من (قارون) ، والارقام يحفظها الاكراد قبل العرب ، ناهيك عن نزعات (الاستقلال) التي ما انفكت مصدر قلق للبلد وللإقليم والشعب هنالك ، فيما جهاز الامن (الاسايش) يلاحق الناس على صغائر الامور ، وقد تحولت اربيل الى مستوطنة للفارين من العدالة والقائمين على مناصبة الدولة العداء،ومثلها السليمانية الراعية للمنظمات الاميركية .

اذن الجميع مشارك في (الفشل) وعدم العمل في (بناء دولة) وهم يعلمون جميعاً ، ان ليس منهم من يستطيع ان يحلق منفرداً فلو ذهب سياسيو المناطق الغربية الى خيار  (الاقليم) سيصطرعون على (المغانم) مثلما هم عليه الان وسوف تبتلعهم هم و ثرواتهم الاردن والسعودية والكلام كثير ، وليس من متنفس مائي سوى الطريق الى (الفاو)!

اما الاكراد ، فانهم قرؤوا خيار (الاستقلال) قديما وحديثاُ ، وان نموذج (الاستفتاء) كان لهم درسا ، حيث تنكر لمشروعهم الجميع بما في ذلك امريكا واطبق عليهم الفك الايراني والتركي ، ولاك جميع احلامهم!

ثم انهم يعلمون ان الدول (الحبيسة ) تبقى ضعيفة ورهن سطوة دول الجوار ، وان الطريق الى بغداد ، هو الاكثر امانا ، كما يعلمون ان مشروع القتال والصراع بين السليمانية واربيل لم يتوقف  قط و ممكن ان يشعله اي خلاف.

لا نريد ان نقول ان التدخل الخارجي ليس له من تاثير على العملية السياسية في بلدنا ، فمثل هذا (التدخل) حاضر في جميع بلدان العالم ، ويكفي شاهداً ان ترامب (الرئيس الامريكي) متهم بان روسيا وراء جلبه للسلطة!!

ولكن هذه (الحقيقة) التدخل الخارجي او (صراع النفوذ) تحتاج الى ادارة (ماهرة) والاستفادة منها مثلما استفادت (فيتنام) من دعم الصين والاتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية ، ومثلما استفادت الصين نفسها من صراع الاتحاد السوفيتي مع الولايات المتحدة وهكذا.

ولا بأس ان نشهد صراعاً امريكيا ايرانياً على ارضنا ، فلو كانت هناك قيادة سياسية (حكيمة) لحولت هذا الصراع لصالح العراق وليس العكس ، وكما يقول مهندس السياسة الامريكية كيسنجر ؛-لقد استطاعت الصين بمهارة قيادتها ان تركب جوادين في آن واحد وتحصل على حق الفيتو!

الطبقة السياسية بالعراق ، ليس لديها اي مشروع سياسي او اقتصادي ، وعقلها (قاصر) في تجاوز التحديات التي يمر بها البلد ، اسوة بجميع طبقات السياسة في بلداننا العربية ، وليس امامها سوى طريقين الاول ان تترك عرش السلطة عبر الانتخابات المبكرة ، او اي سبيل اخر ، والثاني ان تتنازل عن بيروقراطيتها وتذهب الى اصحاب (الحل والعقد) والرضوخ لتوصياتهم والاخذ بها  ، وانتاج اجيال جديدة من السياسيين ، وتحريك عجلة الاقتصاد لصناعة طبقة من (اصحاب رؤوس الاموال).

في ذات الوقت ، انشاء (دولة موازية) من المؤمنين بالمشروع الوطني و (المقاومة) بعد فسح المجال امامهم للمشاركة في بناء واعمار البلد ، والاستفادة من روح الجهاد والتضحية لديهم وصدقهم وتفانيهم .

وان اي حالة تداول لذات الشخصيات في ادارة الدولة يعني المزيد من (الهزائم) و (الفوضى)  و (التدخلات الخارجية) ، وتسليم (الساتر الاخير )الى اعداء الوطن .

لاشك هناك جملة من الامور التي تساعد طبقة السياسيين على النجاح ومنها؛-

1-ان الولايات المتحدة الان تعيش ظرفا اقتصاديا وصحيا صعبا ،ولها رغبة بمغادرة منطقة الشرق الاوسط .

2-ان ايران  لاتريد التدخل بالشأن العراقي  وتركت لقيادات البلد امر  ادارة بلدهم .

3-ان جميع الاحزاب السياسية الان في حرج  امام جمهورها وتحميلهم مسؤولية الفشل والفساد وغيرها .

4-العراق بلد غني وثرواته كبيرة .

5-العراق يمتلك ثروات بشرية وطاقات وكوادر متقدمة سواء بالداخل او الخارج قادرة على القيام بنهضة على كافة المجالات .

6-البلد يمتلك بنى تحتية  لمعامل ومصانع وطرق مواصلات دولية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاحزاب السياسية الحاكمة بالعراق و (الساتر الاخير) 
هل تستطيع بعض القوى السياسية تدوير نفسها من خلال الكاظمي؟
في زمن ترامب ( الدولار هو الرب الوحيد الذي يعبد)  
الإعلام تثقيف بصري  
فلسطين ليست قضيتي..!  
عيد العمال بأية حال عدت ياعيد
اريد قطعة ارض صغيرة..!  
في عيد العمال..لاتنسوا عامل النظافة ؟!  
العشائر الأصيلة حشد المهدي ..  
حشد بين حواضن أعدائه .. !  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
مرتضى : هذا ما يسمى حب الوطن ... اللهم زد في قلوبنا حب الوطن .. لا يتطور اي بلد ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : امريكا المسؤول الاول عن كورونا الم تنتجه هي.. ...
الموضوع :
واشنطن: سنحمل الصين مسؤولية تضرر العالم بشان اخفاء معلومات عن كورونا
عدي : ان من الضروري التخلص من كل هذة الآفات الضارة التي تفتك وتنهب الشعب العراقي باسم الدين وغيرها ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
حسين كاظم : لماذا لم نرى هذه المذكرات على شكل كتاب ...
الموضوع :
هذا ما حصل في الزنزانة حينما اعترفت تحت وطأة التعذيب عام ١٩٧٦ (الحلقة الاولى)
فيسبوك