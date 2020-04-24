كوميديا عبوسي وعادل امام نبوءة تحققت اليوم  

سامي جواد كاظم

كنا نضحك للمشاهد الكوميدية التي يمثلها عبوسي ( الفنان القدير حمودي الحارثي ) وسرحان عبد البصير ( الفنان القدير عادل امام) نضحك لانها لا يستوعبها العقل نضحك لانها خرافة ، نضحك على مشهد مراقب الصف الذي سجل اسم عبوسي المشاكس وعندما دخل المعلم سال المراقب من هو سبب الضوضاء فقال له عبوسي ، اين عبوسي ، عبوسي غائب ، فنضحك كثيرا لان كل مشاكسة يتهم بها عبوسي .

ويعود سرحان عبد البصير في مشهدين رائعين من مشاهد مسرحيته الشهيرة شاهد ما شافش حاجة عندما يصفع الشرطي على وجهه فيحاول الشرطي ان ياخذ بثاره فيمنعه الضابط عمر الحريري مستفسرا من عادل امام عن السبب فقال له قولته الشهيرة ( ضربني بوشو ( بوجهه) على ايدي ) وضحكنا كثيرا جدا ، ومشهده الاخرعندما تنذره مؤسسة التليفونات بدفع فاتور الهاتف والا رفع الخط ( مع العلم ماعنديش تلفون ) وضحكنا كثيرا ، تعالوا اليوم لنرى طبيعة السياسة العالمية في ظل استهتار البيت الابيض .

عندما تحدث اي عملية ارهابية تبدا ادوات البيت الابيض الحديث عن المسلمين وارهابهم وتتهم تارة ايران وتارة السعودية وتتخذ اجراءاتها بالاغتيالات والحصار مدعية انها تحقق العدالة ، مثل ( اي وكاحة تسجل باسم عبوسي) ، سقطت طائرة بفعل فاعل اتهمت المسلمين ، حدثت اعمال شغب في البحرين او السعودية اتهموا ايران ، خسر الفريق المصري امام الجزائري اتهموا ايران ، نزلت اسعار السمنت في المغرب اتهموا ايران ، وهكذا وعندما يعلمون بالحقيقة يلوذون بالسكوت مثل المعلم الذي لم يعاقب المراقب لانه اتهم عبوسي الغائب.

امريكا تدخل الاراضي السورية دون اذن الحكومة وبدون اي قرار يسمح لها وعندما تتعرض لهجمات تطالب بحقوقها مثل عادل امام ضربني بوشو على ايدي ، كيف تقلب الحقائق ، وفي احيان اخرى تبلعها الادارة الامريكية وتسكت مثلا عندما جاءت بالاسطول السادس في مياه الخليج لمؤازرة طاغية العراق ضد ايران ايام ريغان فتعرض الاسطول لصاروخ عفلقي بالخطا قتل اكثر من خمسين جندي مرتزق امريكي ، بلعها ريغان ولم يرد .

واما الجامعة العربية فالدولة التي لا تدفع فاتورة الحساب للجامعة العربية تحجب الجامعة العربية خدماتها عن تلك الدولة انه تليفون عادل امام، اين هي خدماتكم غير الذلة والتواطؤ مع الكيان الصهيوني ؟

وحتى الامم المتحدة ومجلس شياطينها الامن (بل الاصح الارهاب)الذي تتحكم خمس دول بقرارات العالم تؤيد وترفض دون رادع والدول تدفع اشتراكاتها لمجلس الامن واذا امتنعت تحرم من خدمات المجلس ، بالله عليكم ماهي الازمة التي تم احتوائها من قبل مجلس الامن دون اتفاق ارادة الدول الخمسة ؟ وكم من ازمة وحرب اقرتها الامم المتحدة بدلا من تجاوزها ؟ والسبب الدول الخمسة التي تنادي بالحرية والديمقراطية وهي متسلطة على رقاب دول العالم ويوميا تبتدع مؤسسات باعتبارها خدمية الا انها تزيد من الخناق على دول العالم منها البنك الدولي والتجارة العالمية

هكذا اصبحت موازين العالم هزيلة ومضحكة الا انها الواقع الذي تتعايش معه ، فالكيان الصهيوني يستحق مسلسلة كوميدية بطلها عبوسي وسرحان على ما تقوم به من ابتزاز بالمنطقة ومن يشتكي يعاقب ، تسرق الاراضي الفلسطينية وعندما تشتكي فلسطين يهرع العرب الخونة لاقناع فلسطين بالموافقة لانها اي فلسطين ضربت يد الصهيونية بوجهها تحية لك يا ملك الكوميديا عادل امام .

ونحن في العراق لدينا حكايات عشائرية لو تسنح الفرصة لعبوسي ان يمثل ويمنح كتّاب الدراما الحرية في توظيف هذه الظاهرة كوميديا فاننا سنسقط على ظهورنا من الضحك على واقع نعيشه رغما عن انوفنا ولا مبدل لهم غير الله عز وجل لاننا مسلوبي الارادة، يسرق وتاتي عشيرة السارق لتاخذ فصل من المسروق لانه اتهم السارق ....اضحك يا زمن على هذه المحن

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