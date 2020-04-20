المقالات

نصيحة إلى الإعلام الشيعي  ونظرية «مو بس الشيعة يسرقون»  


 محمّد صادق الهاشمي

 

هذا اصطلاح جديد  وهو التعميم كطريقة للدفاع عن الأحزاب الشيعية, وفي أكثر من قناة يَسألُ المحاورُ ضيوفه للدفاع عن الشيعية بأنّ هناك مؤامرةً على الشيعة؛ والدليل: أنّ السرقة مارستها كلّ المكوّنات، فلماذا يُتهم وزراء الشيعة بها دون غيرهم؟، وكأنّهم يشيرون إلى المثل المعروف : « أنّ المصيبةَ إذا عمّت هانت».

ومع كلّ الاحترام للأخوة الإعلاميين، ولمن يكتب ويدافع عن التشيّع، ولكن  اقول ان هذه الطريقة في الدفاع طريقةٌ خاطئةٌ ؛ لأسباب عديدة :

1. أنّ « نظرية الكُلّ تسرق» اعتراف ضمّني أنّ الشيعة سارقون، حالهم حال بقية الأحزاب، غاية ما في الأمر أنّ الاعلام يتوجّه ضدّهم  فقط، وكان ينبغي للإعلام أنْ يسلط الضوء على كلّ السارقين, فلماذا نحن دون غيرنا. وهذا اعتراف واضح بالجريمة .

2. أنّ هذا الكلام طريقة من حيث لا نشعر « لمخاطبة العقل الباطني» ولتثقيف الأجيال الراهنة والقادمة أنّ القيادات الشيعية سقطت بنقمةِ جمهورِها بسبب سرقاتها .

3. إنّ السارق يبقي سارقاً، سواء أتّم الحديث عن غيره أم لا؛ فإنّ تهمة السرقة لطرفٍ لا تُدفع بتهمةِ الآخرين، ولا تصحّ هذه اللغة إلّا عند أطفال المدارس، حينما يحاسب المعلّم  طفلاً عن كسر زجاجة الشباك يكون جوابه: « استاد والله مو بس آني ».

4. إذا كان اعلامنا ضعيفاً جدّاً – مع احترامي للبعض – جعل الإعلام المغرض «الأمريكي وغيره»  أنْ يحرّك جمهورنا ضدّنا فقط، ويبقي السارق الآخر من المكوّنات الأخرى خارج دائرة اللوم، فنحن من نتحمّل المسؤولية، مع اني اعرف اسباب ضعف الاعلام وهو اهمال الطاقات المبدعة منهم .

5. تواصلت مع بعض المتظاهرين وسألتهم: لماذا تتظاهرون ضدّ المسؤول الشيعي دون غيره؟

فكان جوابهم بالإجماع: « نحن لم نمنح صوتنا في الانتخابات للكُردي أو السنّي حتّى نحاسبه».

6. جوابنا الذي يجب أن يترسّخ والذي تنتظره منا الأمّة ينبغي أنْ يكون هو :

(أ). أنْ يتحدّث المسؤول الشيعي عن المنجزات التي قدّمتها الحكومات في التعليم، والصناعة، والصّحة، وغيرها، وفي معالجة الفقر، والبطالة، والمشاريع التي قدّموها لنهضة الدولة والمواطن.

(ب). أنْ يردّ المسؤول على تُهَمِ الفساد الموجّه إليهم بالأدّلة, وليس السكوت سبيلاً لرفع هذه التهمة الجارحة لعمق المذهب، والتي دفعت البعض إلى اعتناق الإلحاد كما عبّر السيّد محمّد رضا خلال تعطيل دروسه في محرم الماضي .

(ج). أنْ يتحدّث المسؤول عن المعالجات الجادّة للمستقبل و«الفات مات»،  أو أنْ يعتزل أو يعزل من خلال الانتخابات القادمة، وهذا سرّ دعوة المرجعية لانتخابات مبكّرة، وهذا هو الحلّ، ولا حلّ سواه، وإنْ تعلّق القوم بحلِّ المرشّح العلماني معتقدين بنظرةٍ قاصرةٍ  أنّ هذا يجعل المتظاهر، وأمريكا أنّهما سوف يخففان الضغط عنهم وتبقيهم في « الخضراء» ولسان حالهم « بس خلينا نبقي في نعيمنا وخذ منّا ما تشاء، وها نحن نتنازل عن مشروعنا الاسلامي وعن غيره».

(د). ليس الجواب الذي يبراء ذمتنا من تهمة السرقة هو أنّ الآخر سرق؛ فإنّ هذا الجواب سيضعك أنت والآخر في تهمةٍ واحدةٍ ، كما أشار المرجع في أحد خطبه، ودفعها بمحاسبة الجميع وكشف الملفّات التي طالما نادى المرجع بكشفها، وإلّا فإنّ حركة الشارع – مع قطع النظر عن جوهرها ومحرّكها – والتي دفعت بكم للتنازل عن مشروعكم وعنوانكم الاسلامي مبررين هذا الامر بأنّه نوع من الحكمة، فإنّ نفس هذه الحركة سوف تدفعكم عن صياصيكم بوصمة  سرقة خطيرة .

من هنا أدعو أخوتي الاعلاميين اهل الغيرة إلى لغةٍ أكثر واقعية، وخلاصتها فصل الأحزاب والبعض من القيادات عن أصل التشيّع والمشروع الاسلاميّ، فهم يتحمّلون خطأ ارتكبوه، ولا يمكن تحمليه على المذهب أو الاسلام السياسي أو الأمة الشيعية .

 

: 20/4/2020م

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انقلاب الصفقات السياسية  
((اميركا نمر من ورق))  
خلية الأزمة خففوا حظر التجوال ..بتقطير وتدريج
الدولة وكتائب حزب الله والفصائل الاخرى في العراق : فرص التعايش والتعاون والإسناد  
الحرب الناعمة ؛ المحاور والمواجهة  
نصيحة إلى الإعلام الشيعي  ونظرية «مو بس الشيعة يسرقون»  
الخديعة الكبرى..!  
هندسة مفاوضات استراتيحية .. والهوية الوطنية  
شهر رمضان المبارك..وايتام العراق
الطبيب الطبيب ولا يهون المعلم  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك