شهر رمضان المبارك..وايتام العراق

يوسف الراشد

ابام قليلة تفصلنا عن اطلال شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة والرحمة والرضوان شهر الله ونحن ضيوف الرحمن فنعم الرب ربنا الاكرم ونعم العبد المطيع عبادنا فمن اطعم فيه فقير او كسا فيه مسكين وغضى بصره عن ما حرم الله عتقت رقبته من النار وفيه ولادة سيد شباب اهل الجنة الامام الحسن (ع ) .

وفي هذا الوقت الحرج والصعب وبلدان العالم تعاني من انتشار هذا الوباء القاتل (فايروس كورونا ) الذي لا يرى بالعين المجردة الامن خلال اجهزة التكبير لمئات المرات فقد ارعب هذا الفايروس بلدان المشرق وبلدان المغرب ،، وقال لأهل التكبر والجبروت والطغيان وقال لدول الاستكبار العالمي هذه قدرة الله اروني قدرتكم اين جبروتكم اين اسلحتكم واين صواريخكم النووية العابرة للقارات اين تفوقكم العلمي والطبي اين الترسانة الضخمة والمرعبة والجيوش الجرارة؟!

مخلوق لا يرى بالعين المجردة اوقف الحياة شل حركة الحياة العامة من الطائرات والقطارات والمركبات والمعامل والمصانع واوقف حركة الاقتصاد والتجارة والبورصة وخسرت الشركات العالمية الكبرى ملايين الدولارات وهي عاجزة عن ايقافه او وجود الدواء المضاد له وكل يوم نشاهد ونسمع وهو يحصد ارواح الاف الناس وتزايد الوفيات في ايطاليا والمانيا وامريكا وايران ويزايد اعداد المصابين من سكان الارض .

وكل دول العالم فرضت والزمت مواطنيها عدم الحركة والسفر والتجوال والحجر الصحي الاجباري في البيوت وفرضت غرامات متفاوتة على من يكسر حضر التجوال للسيطرة على انتشار المرض ،، وجابت فرق التعفير والانقاذ والمتطوعين في الاحياء والمدن والشوارع تمارس دورها في رش المبيدات والتعفير للحد من انتشاره او تقليل اثاره .

فعلينا ان نعود الى الله واستغلال نفحات وبركات هذا الشهر والتضرع الى الله فالشقي الشقي من حرم شفاعة الله وشفاعة النبي محمد (ص) في هذه الاشهر المباركة والاكثار من الاستغفار والتوبة وترك المحرمات واعانة الفقراء والمحتاجين .

والحمد لله فان ابناء العراق قد لبوا النداء وبادروا بتوزيع السلة الغذائية على المتعففين والمحتاجين كما وقام اصحاب المواكب الحسينية والميسورين من ابناء هذا الشعب الغيور والعتبات المقدسة في كربلاء والنجف وباقي المحافظات وهم يتجولون بين الازقة والمناطق الفقيرة التي فيها الكثير الكثير من هذه العوائل لتقديم السلة الغذائية .

وستستمر هذه الحملة خلال شهر رمضان المبارك بتقديم كسوة العيد والمبالغ النقدية اضافة الى الطعام والشراب والتكفل برعاية الايتام فالعراق فيه الكثير الكثبر من الايتام والمحتاجين والارامل

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