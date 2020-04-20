المقالات

كورونا فايروس صائم في النهار قائم في الليل  


ضياء ابو معارج الدراجي

 

لا اعرف من هو المخطط لفتح الحظر الجزئي في العراق المفروض لكبح جماح فايروس كورونا القاتل والذي سيطلق الناس نهارا في شوارع واسواق العراق  من الساعة السادسة صباحا ويحبسهم ليلا من الساعة السادسة مساءا الى الصباح للعمل والتبضع وممارسة حياة طبيعة رغم ان الاصابات بهذا الفايروس مستمرة الى الان في جميع انحاء البلد وقد حققنا ما لم تحققه الدول العظمى من ناحية قله عدد الإصابات خلال الحظر الذي قاسيناه شهرا كاملا بكل اوجاعه وسلبياته لكنه اظهر نتيجة ممتازة بمنع انتشار الفايروس .

وللاسف نحن نسمع ان هناك اصابات قليلة هنا وهناك بسبب عدم الالتزام بالحظر وسوء استخدام طرق الوقاية من هذا الفايروس ليطرح مقترح فك الحظر الجزئي عن الناس خلال شهر رمضان في ساعات النهار ليتمكن الناس من العمل والتبضع والتواجد مع بعض من جديد خلال ساعات النهار ويطبق عليهم الحظر خلال ساعات الليل فمن قال لكم ان كورونا فايروس مؤمن يصوم النهار عن اصابة البشر ويفطر ليلا على اصابتهم وهو جائحة حيوانية لها عقيدتها الالهية التي تصيب الناس ليلا ونهارا تحاول البقاء والاستمرار في الحياة وتطوير نفسها كلما سنحت لها فرصة ضئيلة للتكاثر كما نحن البشر وللاسف نحن الحواضن المطلوبة لهذا الانتشار والحياة السعيدة لها ونهايتنا الموت اذا لم تسبب لنا عاهات جسدية اخرى لو قدر لنا الشفاء منه.

اعيد التفكير من جديد في حل مشاكلكم المالية ووفروا لشعبكم احتياجاته بدل ان تطلقوا اراء خبرائكم الفاشلين في الازمات الصحية لينشروا وباء يمكن ان يطيح بنصف الشعب العراقي في اقل من شهر ولستم عنهم بمعصومين ، كل الكوارث كان سببها غلطة صغير وتعنت لرأي ونتيجته ملايين الاموات .

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أم لعيبي وسرجين الهايشه..!  
كورونا فايروس صائم في النهار قائم في الليل  
المجتمع والفكر بين المدرستين  
هل سينجح الكاظمي بإنقاذ العملية السياسية..؟  
فلسفة الصراع العالمي يترجمه الوقت الحاضر.  
هو..بلسانه..!  
كورونا وعقارب الساعة البيولوجية ..  
نساء العراق والعنف الاسري في ظل الكورونا  
ماهو المطلوب من مصطفى الكاظمي ..؟؟
🔴 نقطة_نظام ✋  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك