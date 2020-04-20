كورونا فايروس صائم في النهار قائم في الليل  

ضياء ابو معارج الدراجي

لا اعرف من هو المخطط لفتح الحظر الجزئي في العراق المفروض لكبح جماح فايروس كورونا القاتل والذي سيطلق الناس نهارا في شوارع واسواق العراق من الساعة السادسة صباحا ويحبسهم ليلا من الساعة السادسة مساءا الى الصباح للعمل والتبضع وممارسة حياة طبيعة رغم ان الاصابات بهذا الفايروس مستمرة الى الان في جميع انحاء البلد وقد حققنا ما لم تحققه الدول العظمى من ناحية قله عدد الإصابات خلال الحظر الذي قاسيناه شهرا كاملا بكل اوجاعه وسلبياته لكنه اظهر نتيجة ممتازة بمنع انتشار الفايروس .

وللاسف نحن نسمع ان هناك اصابات قليلة هنا وهناك بسبب عدم الالتزام بالحظر وسوء استخدام طرق الوقاية من هذا الفايروس ليطرح مقترح فك الحظر الجزئي عن الناس خلال شهر رمضان في ساعات النهار ليتمكن الناس من العمل والتبضع والتواجد مع بعض من جديد خلال ساعات النهار ويطبق عليهم الحظر خلال ساعات الليل فمن قال لكم ان كورونا فايروس مؤمن يصوم النهار عن اصابة البشر ويفطر ليلا على اصابتهم وهو جائحة حيوانية لها عقيدتها الالهية التي تصيب الناس ليلا ونهارا تحاول البقاء والاستمرار في الحياة وتطوير نفسها كلما سنحت لها فرصة ضئيلة للتكاثر كما نحن البشر وللاسف نحن الحواضن المطلوبة لهذا الانتشار والحياة السعيدة لها ونهايتنا الموت اذا لم تسبب لنا عاهات جسدية اخرى لو قدر لنا الشفاء منه.

اعيد التفكير من جديد في حل مشاكلكم المالية ووفروا لشعبكم احتياجاته بدل ان تطلقوا اراء خبرائكم الفاشلين في الازمات الصحية لينشروا وباء يمكن ان يطيح بنصف الشعب العراقي في اقل من شهر ولستم عنهم بمعصومين ، كل الكوارث كان سببها غلطة صغير وتعنت لرأي ونتيجته ملايين الاموات .

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