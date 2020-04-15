لماذا تحرّك الجوكر و داعش  في العراق ؟!  

محمّد صادق الهاشميّ

في الآونة الأخيرة أصدر داعش بياناتٍ مفادها :أنّه سيعيد تواجدَه وعملياته في العراق في كركوك وديالي ومناطق أخرى، وفعلاً فقد حصلت عمليات في كركوك ومناطق متعددة . وأيضا هدد الجوكر الأمريكيّ بالتظاهرات بعد انتهاء الحظر، فما هي الاسباب؟ : يمكن تلخيصها بما يلي:

1. رّبما يكون ذلك بدعم أمريكيّ؛ لتهديد الكاظمي بأنْ لا يذهب بعيدا عن طاعة أمريكا بعد أنْ احتضنته القيادات الشيعية،و خشية أن يسند ظهره إلى إيران ، وخصوصاً أنّ هناك حديثاً جرى عن لقائه مع شامخاني، و تلويحا برفع الحظر عنه من قبل قاءاني.

2. إنّ أمريكا من خلال الجوكر لا تريد أنْ يدخل العراق مرحلة الاستقرار؛ فهي المستفيد الوحيد من الفوضى في المفاوضات القادمة حول القواعد الأمريكيّة، فحرّكت الدواعش والجوكر كورقة ضغط قبل مفاوضات حزيران .

3. إنّ أمريكا مصرّةٌ على تحريك كلّ أدواتها؛ لكي لا يتصوّر القادة الشيعة وإيران أنّهم انتزعوا فتيل الأزمة.

4. إنّ أمريكا مستعدة وعازمة ان تسخّر كلّ شيء، وتحرّك ملفّاتٍ أخرى لأجل البقاء في العراق، وإضعاف الدور الايرانيّ.

5. إنّ أمريكا تضغط على الكاظميّ لإقناعه بإبعاد الأحزاب الإسلامية الشيعية عن المساهمة في الحكومة.

6. من خلال زيارات «بلاسخارت» وبرهم صالح إلى الأنبار، يتراءى أنّ هناك خيوطَ اتفاقات عن الفيدرالية؛ لشرعنة بقاء القوات الأمريكيّة، والتناغم مع الجوكر للأحداث تغيير عميق في بنية العملية السياسية .

7. إنّ أمريكا مصدومة من الكاظمي - بحسب الواشنطن بوست - خشية أنْ يكون مرتبطاً بالأجهزة الأمنية الإيرانية سابقا دون علمهم، وربما كانت إيران تتكتم على هذا الأمر، وحان وقت الانتقام منه كما يرجح بعض المحللين .

8. إنّ الجوكر في العراق يشعر أنّه حقق منجزاً كبيراً بإسقاط حكومة «عادل عبد المهدي» وعزل ثلاث وزراء أو منعهم من الترشّح، وإسقاط «محمّد علاوي» بنوعٍ مّا من الإسقاط، فبإمكانهم مواصلة جهدهم للمضي في آخر المشروع.

9. إذا كان الشيعة في العراق وإيران يعتقدون أنّهم أوقفوا الجوكر فإنّه مستمرّ إلى نهايات مشروعه وتلك هي رسالة الجوكر في الدعوة الي الى تظاهرات جديدة .

10. الزرفيّ يقف مجدداً من خلال المال لقيادة صفحة جوكر جديدة لصالحه بعد أنْ أصبح الوضع الأمني مكشوفا له، و بعد أنْ تمرّست مجاميعه على التظاهرات .

11. إنّ داعش سوف تفتح جبهةً ضد الحشد الشعبيّ، والجوكر ضد القيادات السياسية لاحكام الخناق على شيعة العراق .

12. لقد تأكّد لنا أنّ أمريكا حتى لو عيّنت حاكماً من واشنطن فسوف لن تتوقّف عن إثارة الاضطرابات في العراق؛ إمعانا في تحطيم المجتمع العراقيّ؛ فإنّ مشروعها هو تحطيم العراق سواء أكان تحت خيمة إيران أو خيمتها.

13. في تظاهرات تشرين كان الجوكر وحده، يقوم بالتمرّد، ولكنّ يبدو أنّ المخطط الأمريكيّ الآن يريد حركتهما معاً امعانا في تحطيم العراق .

14. هناك من يقول: لن ولم تتوقّف الإمارات وأمريكا إلّا بعد أنْ يتم تدمير المقاومة والحشد معاً، وبعد ان تخرج إيران وراء أسوار العراق السياسية؛ لأنّ هذا الجوكر استعدّ وأخذ يبلّغ للتظاهرات كجولة ثالثة بسبب زيارة قاءاني .

15. الكرد أكبرُ مستفيدٍ من داعش؛ للضغط على الشيعة، وحسم موضوع الأراضي المتنازع عليها لصالحهم. والدليل أنّ داعش تتحرّك في كركوك بنسبة 70٪ ، وديالي أيضا ضمن المناطق المتنازع عليها ، و40٪ في المدن السنّية الأخرى ، لإيجاد شرعية طلب المساعدة من القوّات الأمريكيّة كما فعلت البيشمركة الآن.

16. برهم صالح (قائدُ الجوكر) ضمن حواره مع الحلبوسيّ، وهكذا «بلاسخارت» ضمّنت جدول حوارها مع الحلبوسي تمرير اتفاقية إبقاء القوّات الأمريكيّة في العراق، وهذا الأمر يحتاج أدوات ضغطٍ، الجوكر،و داعش لاحقاً، الصرخيّ، اليمانيّ.

17. وقد يكون تحرك الجوكر للضغط على الكاظمي ليضمن حكومته بعض عناصرهم.

18. الخليج له مصالح في تحريك الجوكر و داعش لدفع إيران إلى الرجوع إلى حدودها الجغرافية، وعدم التوسّع في الجغرافيا السياسية.

19. الخليج مهدد من نموِّ قوّةِ إيران؛ لذا يريد الدفع بإيران إلى تخفيفِ استراتيجية الأذرع الخارجية، ولدفع إيران إلى مفاوضاتٍ مع الخليج تؤمّنُ فيه دول الخليج وجودَها وسير حركة الطاقة.

20. إنّ إسرائيل تريد إيجاد مناطق آمنة في العراق لإتمام صفقة القرن لإسكان الفلسطينيين فيها.

21. يبقى داعش الذراع الذي يحتلّ المنطقة الغربية في العراق والشرقية في سوريا لإفشال العقد الصيني العراقي وصفقة طريق الحرير.

22. استمرار الدواعش يمنع على إيران من إحكام تواصل خطّ المقاومة الممتد من إيران إلى سوريا ولبنان عبر العراق.

23. الجوكر الأمريكيّ في الشارع العراقيّ يعمل على تثقيف الرأي العامّ العراقي والشباب لإفشال الأحزاب الإسلامية الشيعية في الانتخابات القادمة.

24. إتباع سياسة بور الأزمات مفيدٌ؛ لإبقاء الحلّ خارج إرادة الأحزاب الوطنية.

25. يوجد معلوماتٌ لدى الأمريكان أنّ الكاظمي مرشّح المالكي سرّاً؛ كونه كان أحد كوادر الدعوة قديماً، وبالتالي موقف أمريكا منه موقفٌ حَذِرٌ يستوجب تهديده بالجوكر.

26. بعد أنْ انتهت صفحة الجوكر الأولى والثانية بنجاح ستأتي شعارات الجوكر بشعارات جديدة في المرحلة الثالثة تتضمن عشرين نقطة وضعتها المخابرات الأمريكيّة.

: 15 / 4 / 2020م

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