عاجل : "أوبك+" تتفق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى 9.7 مليون برميل يوميا
المقالات

حصة المواطن العراقي من النفط وفايروس كورونا

43 2020-04-13

يوسف الراشد

 

 

جاء الوقت المناسب الذي يتحتم من الحكومة الحالية دراسته وعرضه على ممثلي الشعب لتطبيقه على ارض الواقع من حصة المواطن العراقي من ثرواته من البترول ،، وبعتبارنا بلد غني يطفؤ على بحر من البترول، ويمتلك ثاني احتياطي عربي وشعبه يعاني من الفقر والعوز والجهل والحرمان وتسلط الحكومات المتعاقبة

على نهب وسلب خيراته وحرمان هذا الشعب ابسط حقوقه قياسا بالدول المجاوره من دول الخليج.

ولسنين خلت تم تعطيل تطبيق هذا القانون ومن خلال الدورات البرلمانية السابقة من قبل بعض الجهات والكتل الحاكمة وبقى معطل يتارجح بين الرفض والقبول ويلاقي اعتراض او كسر للنصاب او حذف فقرة منه او اضافة تعديل عليه ولم يرى النور حتى يومنا هذا .

ان تقارير المنظمات الانسانية ومنظمات الامم المتحدة تشيرالى وجود اكثر من  10 مليون مواطن عراقي يعيش تحت خط الفقر وتفشي الامية والبطالة وتفشي الامراض المزمنة وعدم امتلاكهم مساكن لائقة اوالعيش الكريم وان وزارة التخطيط العراقية تمتلك البيانات والتقاريير والخرائط تفصيلية عن انتشار وطريقة عيشتهم.

ان دول الخليج النفطية سبقت العراق بعشرات السنين باعطاء مواطنيها من حصتهم من البترول ويضاف على ارصدتهم الشخصية وحتى الولادات الجديدة اضافة الى تمتع وامتلاك كل مواطن سكن لائق له ولعائلته ودفتر صحي وضمان اجتماعي.

وجاء اليوم الذي يجب تطبيق هذا المشروع اي ( توزيع حصة الشعب من البترول ) وان هناك احصائية سابقة تؤكد حصول كل اسرة عراقية في حالة تطبيق هذا القانون على مبلغ يتراوح من 600 الى 800 الف دينار ضمن البطاقة التمونية وهذا المبلغ يسد حاجة العوائل وينتشلهم من الفقر والعوز ويقلل من حالات التسول والسرقة والجريمة.

ان العالم اليوم يعيش حالة استثنائية وتفشي فايروس كورونا الذي عطل جميع مرافق الحياة والزم الناس بقائهم في البيوت وعدم الحركة وهناك ملايين الناس الذين يعيشون على القوت والاجر اليومي فلو كان مطبق هذا المشروع الاجتماعي توزيع الثروات على الشعب بالتساوي لما احتجنا الى كل هذه الاجراءات ووقعنا في هذا المطب، ومهما تضخ الدولة من مساعدات وسلات غذائية او توزع من مبالغ او منح فانها لاتصل الى الطموح او رضا جميع الناس وقد تعطي فئة او مجموعة معينة  وتنسى فئة اخرى وبذلك لا تتحقق العدالة الاجتماعية

ان رضا الجميع غاية لاتدرك، فعلى جميع الخيرين ومن بيدهم القرار السعي لتطبيق هذا القانون وتوزيع (ثروات البلد على الشعب) وبذلك نكون قد حققنا رضا الله وسعادة الناس ورفعنا من مستوى معيشة شعبنا وقضينا على افة الفقر والعوز.

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حصة المواطن العراقي من النفط وفايروس كورونا
إصبع على الجرح؛ كورونا والعالم ..والعراق  
قاعة امتحان كورونا ...
رفقاً بالقوارير من العنف والتهميش..
الرئيس الذي قتل شعبه  
العلة والمعلول في حاضرنا السياسي  
الصينيون يعتلون منصة المحيط الهادئ وسط شلل امريكي ...!  
نقطة_نظام ✋ قتل الافعى بقطع رأسها  
والسير على الجمر بلا نعال..!
المقاومة بالفكر النخامي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك