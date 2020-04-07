المقالات

كابوس الاختيار...


كندي الزهيري

 

يستمر الجدل والخلاف على قضية اختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية  خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي ،  بعد  فشل بتمرير  اي من المرشحين ، طرحت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  ثلاثة أسماء لشخصيات مرشحة لتولي المنصب الذي بات شاغراً ، الاجتماع الاخير  حول اختيار رئيس مجلس الوزراء  ،الذي عقدة العامري والحكيم  والمالكي  ،خرج الاجتماع  لترشيح  الكاظمي  لمنصب رئيس مجلس الوزراء  خلف  للدكتور عادل عبد المهدي  وابعاد  للمكلف  خارج  الدستور  الزرفي المدعوم  امريكيا والمرشح من قبل رئيس الجمهورية.

هذا الامر  اعطى  طباعا  عن حجم  التخبط  في اختيار رئيس مجلس الوزراء،   وصور حجم الانقسام  بين هذه القيادة ،

فالكاظمي  قبل فترة  وجيزة  رفض  من قبل المجتمعين  مؤخرا،  بسبب  كونه  يحمل مشروع  امريكي  والمتهم الأساسي  في حادثة  "المطار".

الا انه اليوم  يمثل طموح  لهذه الكتل!!، ومجرد  ترشيحه  اسقط  عنه التهم  الموجهة  له  من قبل مرشحين  الذين اتهموه  مسبقا؟.

لكن الرجل  صورة نفسه بأنه زاهد في المنصب  ، ولعل ذلك جعل من تلك القيادة  تصر  عليه.

لكنننا  امام سؤال جوهري  يتعلق  بالمعاير  التي انطلقت  منها هذه القيادات  في ترشيح الكاظمي،  مقابل ذاك  مع العلم الاثنان  وآلائهم "الامريكا "؟ كما لهم علاقات  قوية مع دول الجوار  خاصتا  السعودية  ؟ ،فلماذا يفضل  الكاظمي  القريب  من امريكا  ،بينما  يرفض  الزرفي  القريب  أيضا  من امريكا  ؟؟.

هنا تظهر  لنا عقلية  اقصاء  الخصوم  (الزرفي مرشح النصر  بقيادة  العبادي  ومرشح العديد  من النواب الذين ذاقوا  ذرعا  بزعاماتهم  ، وكذألك  سائرون  التي  ابق  الباب  مشرعا  امامة  ،وتاليه المنصب  يمثل تمرد  للجيل الثاني  على القواعد  التي وضعها  ما يسمى  بالزعامات  التي فاتها  الزمن ولم تعد  تمسك  بخيوط  اللعبة )

وهذه هي سنة العمل السياسي  التي لا يريدون الاعتراف بها ، كما أن الكرة  الان بيد نواب الشعب 

وهم امام امتحان  صعب  وتأكيد  لهذا للتمرد  من خلال التصويت من عدمه  من خلال البرنامج   والاهلية  من دون الوسائط  ورسائل  رئيس الكتلة  .

فالعراق  بحاجة  إلى احداث  نقلة  نوعية في ذهنية  السلطة ، تنحي  مفهوم الصراع المستدام إلى مفهوم التنمية  المستدامة  وتفعيل الاقتصاد  لقيادة السياسة  وليس  العكس  .

كما كشف  مصدر عن مخاوف  أمريكية  من تولي  الكاظمي  لمنصب رئيس مجلس الوزراء  ؟ يعود ذلك إلى " أن المنصب لرئاسة الحكومة هو بشكل مؤقت، وليس لأربع سنوات ، كما اصبح حسب المسرب  من المعلومات  على علاقة  طيبة  مع إيران ".

مما سبق  اعلاه  يتضح  بأن القوى  الشيعية اختارت  اهون الشرين  بنسبة  لها.

وإذ نظرنا  قليلا  لما يحدث  من ازمات  اضافة  الى  خطر تعد له  امريكا  يجعل من القوى  السياسية  على المحك  ،وضرورة  اختيار  وتشكيل  حكومة  بأسرع  وقت ممكن، وأي تأخير  أو تسويف   سيؤدي لا سامح الله  الى عوقب  لا تحمد  عقباه . ...

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق بلد الرافدين من الفساد إلى الفوضى..«الشهيد الصدر "ره" وحديثه عن دنيا هارون الرشيد»
عشرون نقطة لصالح  المفاوض العراقي لإخراج القوات الاجنبية من البلد ؟
اسرار تراجع المشهد الامني والسياسي الامريكي في العراق
من يقوى على إزاحة الطبقة السياسية (الفاشلة) بالعراق  وما هي البدائل المتاحة؟
اتفاقية الصين قبل وبعد كورونا.
غرباء في اوطانهم
فايروس كورونا  فرصة ذهبية لا اغتنام وقت الفراغ  
وافق شن طبقة
الحرب العالمية الصامتة
الحرس الوطني الامريكي و الاستعداد لمواجهة فايروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك