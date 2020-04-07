كابوس الاختيار...

كندي الزهيري

يستمر الجدل والخلاف على قضية اختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي ، بعد فشل بتمرير اي من المرشحين ، طرحت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ثلاثة أسماء لشخصيات مرشحة لتولي المنصب الذي بات شاغراً ، الاجتماع الاخير حول اختيار رئيس مجلس الوزراء ،الذي عقدة العامري والحكيم والمالكي ،خرج الاجتماع لترشيح الكاظمي لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلف للدكتور عادل عبد المهدي وابعاد للمكلف خارج الدستور الزرفي المدعوم امريكيا والمرشح من قبل رئيس الجمهورية.

هذا الامر اعطى طباعا عن حجم التخبط في اختيار رئيس مجلس الوزراء، وصور حجم الانقسام بين هذه القيادة ،

فالكاظمي قبل فترة وجيزة رفض من قبل المجتمعين مؤخرا، بسبب كونه يحمل مشروع امريكي والمتهم الأساسي في حادثة "المطار".

الا انه اليوم يمثل طموح لهذه الكتل!!، ومجرد ترشيحه اسقط عنه التهم الموجهة له من قبل مرشحين الذين اتهموه مسبقا؟.

لكن الرجل صورة نفسه بأنه زاهد في المنصب ، ولعل ذلك جعل من تلك القيادة تصر عليه.

لكنننا امام سؤال جوهري يتعلق بالمعاير التي انطلقت منها هذه القيادات في ترشيح الكاظمي، مقابل ذاك مع العلم الاثنان وآلائهم "الامريكا "؟ كما لهم علاقات قوية مع دول الجوار خاصتا السعودية ؟ ،فلماذا يفضل الكاظمي القريب من امريكا ،بينما يرفض الزرفي القريب أيضا من امريكا ؟؟.

هنا تظهر لنا عقلية اقصاء الخصوم (الزرفي مرشح النصر بقيادة العبادي ومرشح العديد من النواب الذين ذاقوا ذرعا بزعاماتهم ، وكذألك سائرون التي ابق الباب مشرعا امامة ،وتاليه المنصب يمثل تمرد للجيل الثاني على القواعد التي وضعها ما يسمى بالزعامات التي فاتها الزمن ولم تعد تمسك بخيوط اللعبة )

وهذه هي سنة العمل السياسي التي لا يريدون الاعتراف بها ، كما أن الكرة الان بيد نواب الشعب

وهم امام امتحان صعب وتأكيد لهذا للتمرد من خلال التصويت من عدمه من خلال البرنامج والاهلية من دون الوسائط ورسائل رئيس الكتلة .

فالعراق بحاجة إلى احداث نقلة نوعية في ذهنية السلطة ، تنحي مفهوم الصراع المستدام إلى مفهوم التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد لقيادة السياسة وليس العكس .

كما كشف مصدر عن مخاوف أمريكية من تولي الكاظمي لمنصب رئيس مجلس الوزراء ؟ يعود ذلك إلى " أن المنصب لرئاسة الحكومة هو بشكل مؤقت، وليس لأربع سنوات ، كما اصبح حسب المسرب من المعلومات على علاقة طيبة مع إيران ".

مما سبق اعلاه يتضح بأن القوى الشيعية اختارت اهون الشرين بنسبة لها.

وإذ نظرنا قليلا لما يحدث من ازمات اضافة الى خطر تعد له امريكا يجعل من القوى السياسية على المحك ،وضرورة اختيار وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وأي تأخير أو تسويف سيؤدي لا سامح الله الى عوقب لا تحمد عقباه . ...

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