حلم مع صدام

علي عبد سلمان

أمس بالحلم شفت صدام بجهنم!!

شافني گالي انت من الجنوب؟؟ گتله أي " گالي اكو رفاق وفدائيين كانوا يعدمون لحد الآن ما اجو يمي ماكضبتوهم؟؟

گتله لا عايشين أحسن عيشه، وبعضهم عدهم مناصب بالدوله!!

گال لا ياخونه!!!

گالي وشخبار المعلمين؟؟

بعده وضعهم تعبان ويستلمون 3 الاف بالشهر ويبيع علاليك يم اهل الخضرة ..

گتله لا،، رواتبهم مليون أو اكثر او اقل بشويه وعايشين أحسن عيشه!!! تعجب صدام

گال شخبار ابو خليل بعده أمه تبيع مواعين البيت حته يلتحق لوحدته ويجدي بالعلاوى والنهضة..

كتله لا "الجندي يستلم مليون ونص،،، وعطور ماركة وموبايل

ب ٧٥٠ الف!!!

گال شني هااي تحجي صدگ؟؟

گتله وروح صبحة ماجذبت عليك!!

گال وشخبار السيارات بعدهي الكراون والفولكا يشتغلن تكسيات؟؟؟؟؟

گتله لا يمعود كلها جارجر وسنتافيات وجكسارات اخر موديل!!!!!

گال شخبار التفاح اللبناني بعده يجي خاص بكارتون لأولاد اعضاء القيادة ؟؟؟

گتله لا،، صار أي عراقي يگدر يشتري موز وتفاح وبرتقال 3 بالفين!!!!!!

گال على هذا الحجي يوميه يشتموني الصبح والعصر وتافلين على وجه أمي صبحة،، لأنني حرمتهم من كل هاي الشغلات؟؟؟

گتله لا يمعود،، أكو ناس لسه يترحمون عليك ويحنون لأيامك ويتمنونها ويگولون علواه على أيامك الحلوه!!!!!

گال ها عود ليش يترحمون علي؟؟ وآنه جنت مطيح حظهم ؟؟؟؟؟

كتله يحنون للسوط والظلم ويحبون يشتغلون رعيان عند التكارته !!!

ضحك هههههه وگال عفية هذولة اولاد الرفيقات..