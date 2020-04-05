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سالفة ورباطها..!


ضياء ابو معارج الدراجي

 

الي عاش فترة الحصار يفتهم شراح احچي....

چنة نشرب جكاير مفرد ومو ذاك من ذاك يشتري باكيت ...لا ...محد يشتري باكيت !!

چان اللحم والدجاج حتى بالعيد منشوفه !

چانت الروبة (الكاسة) تلت ارباع الناس بس تشوفها متاكلها !

التمن كله حصو !

الطحين بي حجار وكلشي ببالك بي ! حتى الدجاج بالگوة يتقشمر بي !!!

انسى شي اسمه بيض اذا ماعدكم دجاجات !

السمج يمكن تشوف الحرش(الزوري) بالسنة حسنة ! وتسوي احتفال !!!

وغير وغير وغير...

١٣ سنة متواصلة !!!!

هسة يا هو التحاچي تكله اكعد  يكلك الفقير منين ياكل !

عمي امنت بالله عدنة فقرة هواي....كلش هواي....

بس وربكم هاي صارلنة اسبوع تمن وروبة ونعمة من الله !!!!

والحمد لله والشكر....

بس اريد اكلك شغلة !!

ترى الفقير بهيج ظرف ما يروح بالساحة  يلعب طوبة! وفرريق وجمهور اكثر من مباراة ريال مدريد وبرشلونة !

ما يكعد براس الشارع جامع ربعة !

ما يفتر بالسواگة !!!!

ما يطلع بالذبانة يفحط !!

ما يدور كازرينوهات وكهواي !! ويشرب نرگيلة!

ما يدور تعلولات يم فلان وعلان !!!!

اغلب الجاي يخالفون هم ذولة !!!!

هذا الظرف صعب ولا تعم على روحك واهلك وكل الناس !

وترى حاليا ناس هواي جاي تساعد !!!! الاغنياء والتجار والحوزة والحشد والناس الخيرة مستمرين يساعدون !!

عمي من الاخير والكعبة اداين ١٠٠ الف ولا اجيب مرض لاهلي وناسي واعدي امة محمد واخليها كلها تسب وتلعن !!!!!!! وانوب اذا ما متت اظل اكل بگلبي بعد ما گرطت اهلي وناسي!!

وشو شكو محل اعرفه يكول فتحت الدفتر من جديد لاي واحد عسى ما اطلبه مليون لان ظرف صعب ونفس الشي ابو المخضر كلها جاي تنطي بالدين !

عمي احنه ناكل حتى نعيش مو نعيش حتى ناكل!

اعرف هواية جوة هذا الخط الي اني اكوله...بس لو تبقى بس على ذولة يطلعون والله يمكن معذورين !!!!

كلامي مو طعنا بالفقير ابد ...

رباط سالفتي  هي ازمة وقتية وما تتطول ١٣ سنة !

كلما تصبرون كلما تنحل اسرع !

ما تصبرون منا لاسبوعين وربكم الجثث بالشوارع !

ولا تتحججوون باعذار ما الها رباط بالمصيبة القادمة !

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