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غلطة الشاطر بالف


ضياء ابو معارج الدراجي

 

سائرون والكتل الشيعية لن تصوت لصالح الزرفي لعدم تبني برنامجه الحكومي قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق.

ولن يتم حصر السلاح بيد الدولة بدون خروج القوات الأجنبية المحتلة من الاراضي العراقي.

لعدم وجود ضمان بعدم استهداف العراقيين اذ ما سلموا اسلحتهم مع وجود تلك القوات التي تتحين الفرصة لضربهم في كل وقت.

كما ان خلية الازمة لا تحتاج خبراء فايروسات  اكثر من حاجتها لخبراء في التصدي للازمات والكوارث من الاقتصاديين والعسكريين وخبراء العلاقات الدولية ومستوردوا المعدات الطبية .

فخبراء الفايروسات مكانهم مختبرات وزارة الصحة لكشف العلاج والترياق وليس خلية الازمة.

خلية الازمة ممكن ان تتضمن وزير الصحة حصرا بصفته قائد إداري لوزارته وعن طريقه يمكن ايصال الإرشادات الطبية الى خلية الازمة ومنها الى المجتمع عن طريق اعلانات ذات تأثير نفسي إيجابي توضع من قبل خبراء في الاعلام وعلم النفس والإخراج عالي الجودة.

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غلطة الشاطر بالف
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