الاسباب التي تجعل امريكا عازمة على  البقاء في العراق  

محمد صادق الهاشمي
1- لقطع خط الحرير الصيني.
2- لقطع وتقطيع خط المقاومة .
3- لفرض وجود مبكريمنع الروس والصين من التمدد ضد مصالحهم .
4- لارجاع ايران الى جغرافيتها الطبيعية وان لايكون لها جغرافيا سياسية خارج حدودها .
5- منع الصحوة الاسلامية.
6- تريد توفير درع حامي عسكريا لاسرائيل فضلا عن ايجاد الارضية لصفقة القرن
7- السيطرة على اسواق النفط والغاز.
8- العمل على تطويع البعض من شيعة العراق للتحالف الطوعي معها .
9- لفرض وجود عسكري امريكي رادع ومهاجم ومتطور مجاور لايران.
10- للتدخل في الملف الامني والسياسي العراقي .
11- لاضعاف المقاومة واستنزافها وايجاد نقاط تباين في المواقف يمنع على الحشد ان يكون جزء من موسسات الدولة ويمنع عليه الاندماج في المجتمع قدر الامكان .
12- لجعل هذه القواعد نقاط انطلاق لربط بعض الضباط العراقيين مع القوات الامريكية.
13- لمراقبة المنطقة امنيا والسيطرة على تحرك الحشد والقوات العراقية الامنية والعسكرية.
14- لتفكيك العراق واقلمته .
15- حتى تتمكن امريكا من تحريك الجوكر داخل العراق متى ارادت ولاي هدف تراه.
16- لايجاد مظلة حامية للبعثيين في العراق تسهل عملية الانقلاب والتدريب والتحرك متى ارادت.
17- لايجاد مناطق عازلة بين الغرب والشمال والجنوب العراقي عسكريا وامنيا .
18- لخلق الارباك المستمر للدولة العراقية لافراغها من قوتها واستنزافها بغية السيطرة عليها .
19- لايجاد الثغرات في الموسسات الامنية وهي تعمل على تفكيك الحشد بقوة. انتهى
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha