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الاسباب التي تجعل امريكا عازمة على  البقاء في العراق  


محمد صادق الهاشمي

 

 

1-      لقطع خط الحرير الصيني.

2-      لقطع وتقطيع  خط المقاومة .

3-      لفرض وجود مبكريمنع الروس والصين من التمدد ضد مصالحهم .

4-      لارجاع ايران الى جغرافيتها الطبيعية وان لايكون لها جغرافيا سياسية خارج حدودها .

5-      منع الصحوة الاسلامية.

6-      تريد توفير درع  حامي عسكريا لاسرائيل فضلا عن ايجاد الارضية لصفقة القرن

7-      السيطرة على اسواق النفط والغاز.

8-      العمل على تطويع  البعض من شيعة العراق للتحالف الطوعي معها .

9-      لفرض وجود عسكري  امريكي رادع ومهاجم ومتطور مجاور لايران.

10-    للتدخل في الملف الامني والسياسي  العراقي .

11-    لاضعاف المقاومة واستنزافها وايجاد نقاط تباين في المواقف  يمنع على الحشد ان يكون جزء من موسسات الدولة ويمنع عليه الاندماج في المجتمع قدر الامكان .

12-    لجعل هذه القواعد نقاط انطلاق لربط بعض الضباط العراقيين مع القوات الامريكية.

13-    لمراقبة المنطقة امنيا والسيطرة على تحرك الحشد والقوات العراقية الامنية والعسكرية.

14-    لتفكيك العراق واقلمته .

15-    حتى تتمكن امريكا  من تحريك الجوكر داخل العراق متى ارادت ولاي هدف تراه.

16-    لايجاد مظلة حامية للبعثيين في العراق تسهل عملية الانقلاب والتدريب والتحرك متى ارادت.

17-    لايجاد مناطق عازلة بين الغرب والشمال والجنوب العراقي عسكريا وامنيا .

18-    لخلق الارباك المستمر للدولة العراقية لافراغها من قوتها واستنزافها بغية السيطرة عليها .

19-    لايجاد الثغرات في الموسسات الامنية وهي تعمل على تفكيك الحشد بقوة. انتهى

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