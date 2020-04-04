الاسباب التي تجعل امريكا عازمة على  البقاء في العراق  

محمد صادق الهاشمي

1- لقطع خط الحرير الصيني.

2- لقطع وتقطيع خط المقاومة .

3- لفرض وجود مبكريمنع الروس والصين من التمدد ضد مصالحهم .

4- لارجاع ايران الى جغرافيتها الطبيعية وان لايكون لها جغرافيا سياسية خارج حدودها .

5- منع الصحوة الاسلامية.

6- تريد توفير درع حامي عسكريا لاسرائيل فضلا عن ايجاد الارضية لصفقة القرن

7- السيطرة على اسواق النفط والغاز.

8- العمل على تطويع البعض من شيعة العراق للتحالف الطوعي معها .

9- لفرض وجود عسكري امريكي رادع ومهاجم ومتطور مجاور لايران.

10- للتدخل في الملف الامني والسياسي العراقي .

11- لاضعاف المقاومة واستنزافها وايجاد نقاط تباين في المواقف يمنع على الحشد ان يكون جزء من موسسات الدولة ويمنع عليه الاندماج في المجتمع قدر الامكان .

12- لجعل هذه القواعد نقاط انطلاق لربط بعض الضباط العراقيين مع القوات الامريكية.

13- لمراقبة المنطقة امنيا والسيطرة على تحرك الحشد والقوات العراقية الامنية والعسكرية.

14- لتفكيك العراق واقلمته .

15- حتى تتمكن امريكا من تحريك الجوكر داخل العراق متى ارادت ولاي هدف تراه.

16- لايجاد مظلة حامية للبعثيين في العراق تسهل عملية الانقلاب والتدريب والتحرك متى ارادت.

17- لايجاد مناطق عازلة بين الغرب والشمال والجنوب العراقي عسكريا وامنيا .

18- لخلق الارباك المستمر للدولة العراقية لافراغها من قوتها واستنزافها بغية السيطرة عليها .

19- لايجاد الثغرات في الموسسات الامنية وهي تعمل على تفكيك الحشد بقوة. انتهى

ــــــــــ