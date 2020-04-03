ضيار ابو معارج الدراجي

قبل ايام قالوا اقتلوا الزوار لانهم كسروا الحظر

الان يحرضون على كسر الحظر بثورة جياع

ويطالبون أمريكا بالضرب بكل قوة ..!!!

ضرب من ؟؟

على من تحرضون ؟؟

ولماذا سكتم عندما انشغلت امريكا بالوباء؟؟

مالذي حرك فيكم الوطنية من جديد ؟

وماذا عن الوباء؟!

هل تريدون نشره كورقة ضغط وتريدون مضاعفة الاصابات ؟؟

اي وطنية تحملون واي وطن تريدون؟

الجواب

امريكا تريد نشر الكورونا في العراق بواسطة عملائها وتلبسها عمامة براس ايران

وتبدأ الطبول العمياء تطبل كل صوج ايران والشيعة .

ان التقرير المفرك الذي نشر يوم امس عن وجود الاف الاصابات بفايروس كورونا في العراق ما هو الا تمهيد لنشر الفايروس فعليا بالعراق يوم الاحد القادم ٥ نيسان

بواسطة عصابات الجوكر الامريكي بما يسمى ثورة الجياع.

بعد ان فشلوا بتحريض الشيعة على حوزتهم خلال ايام الحظر الماضية بسبب فتوى التكافل الاجتماعية التي وفرت السلات الغذائية لكافة المحتاجين .

وظهور اصوات نشاز هنا وهناك بدموع التماسيح قد خاب سعيها في نشر الفوضى.

بشارات كسر الحظر؛ صحة ذي قار : تسجيل 12 حالة إصابة جديد بفايروس كورونا

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