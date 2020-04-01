الدين…العلم…المنقذ…كورونا

هذه المفاهيم كثيرا ما يتم الخلط فيما بينها بشكل غير سليم بل يحاول اصحاب الغايات المحرضة على الدين تسقيط الدين او تحجيمه بين بقية المفاهيم .

هنالك الايمان بفكرة وهنالك الايمان باحتمال فالغاء الاحتمال دون اثبات الادلة هذا يعني العناد والحماقة ، ومسالة مقارنة الدين بالعلم او جعلهما متضادين هذا امر غير مسوغ وغير سليم ومقارنة فاسدة، ولان المنقذ من صلب الدين فان التطور العلمي يتشبث به من لا يؤمن بالمنتظر ليستهزئ بفكرة المهدي، وكنا نسمع كيف سيظهر المهدي لكي يقاتل هذه الاسلحة الجبارة وبتقنيات عالية جدا باسلوب الاستهزاء ، جاءت كورونا اذهلت العالم نحن لا نستبعد الامر الالهي ولكن لا نصُرْ بانه امر الهي نعم هو بمقدور الله عز وجل حدوثه من عدمه ولكن الشر دائما في اغلب الاحيان من صنع البشر نعم هنالك ابتلاءات ربانية للعقوبة وللاختبار (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ) لاحظ وبشر الصابرين أي ان هذه الابتلاءات تنال من المؤمنين .

الان هذه الكورونا حدثت هي وباء وابتلاء هل رايتم علماني يحلل هذه الظاهرة ؟ هل رايتم سياسي اوجد الحلول لهذه الظاهرة ؟ سمعتم وسمعنا عندما يتحدث الجنرالات الامريكية عن مدى دقة اصابة الهدف بالصواريخ او الطائرات المسيرة الان هل تستطيع ان تصيب الفايروس؟ ونحن لا ننكر بان هنالك مقولات لبعض المسلمين بانهم يجزمون بان هذا الوباء ذكر في القران او في السنة او ربطه بحادثة قرانية وهذه الامور لايمكن لنا ان نجزم بها ، ولكن لو قال قائل ان هذه الظاهرة جاءت لتمهد لظهور الامام المنتظر ، فالعقل والمنطق يتقبل هذه الفكرة ولكن ليس على نحو الجزم لماذا لان التوقيت لا يعلم به الا الله عز وجل ( يا مهزم كذب الوقاتون..)، وفي نفس الوقت هنالك من ينكر هذا الاحتمال ، ولو سالته لماذا تنكر ؟ لا اجابة لديه سوى العناد ، نحن لا نناقش هوية المنتظر ، نعم هنالك اختلافات باسمه وهل ولد ام لم يولد ولكن بالنتيجة هو يظهر النقاش هو يظهر بعدما تملأ الارض ظلما وجورا ، وهاهي مليئة بالظلم بشكل غير مسبوق مع ظهور السفياني ترامب ( انا اصفه هكذا بالصفة وليس هو السفياني وكل شيء جائز ) هل رايتم الاستهتار العالمي بحق الشعوب الضعيفة ؟ هل رايتم الاستهتار العالمي وهم ينظرون الى بورما والصين والكيان الصهيوني والادارة الامريكية كيف تتعامل مع المسلمين؟ قتل وتشريد وانتقاص واعلام خبيث؟ هل رايتم كيف يعرض ترامب توقيعه المشؤوم على منح للصهاينة ليست ملكه ولا ملك الصهاينة ؟ ماذا فعل الاتحاد الاوربي حيال ذلك؟ لا شيء ان لم يكن جزء من المؤامرة ، فرنسا ام العلمانية والحرية اطلقت سراح 5000 سجين بسبب كورونا فان كانوا مجرمين ، فالجريمة لديكم امر طبيعي بسبب سوء ادارة الحكومة، وان كانوا سياسيين فاين الديمقراطية واحترام الراي الاخر؟

الدين وخصوصا الدين الاسلامي الذي هو تشريع رباني لمخلوقاته وهذا يعني ان الله عز وجل ادرى بكنه وماهية وخفايا البشر الى قيام الساعة لذا فانه تعالى اسمه وضع تشريعات تضمن حقوق الانسان وواجباته وليس تشريعات عبادية فقط لا يمكن للعبادة ان تؤدي الغاية المطلوبة منها وسط مجتمع لا يحسن استنباط القوانين التي ترتقي بالانسان ، لاحظوا القوانين التي اقرتها الحكومات المبتعدة عن النهج السماوي كيف تداعت في ظل هذه الازمة ؟ رايت فلماً فيه نساء ايطاليات يقفن خلف المصلين ليصلوا معهم بالحركات ، هي لا تحفظ سورة الفاتحة ولكن الاتجاه القلبي لها دعاها لذلك ولله الحكم في هذا ، للاسف هنالك بعض المسلمين ينظرون اليها بشماتة او استخفاف وهنا الطامة الكبرى التي توسع الهوة مع الاطراف الاخرى .

كلنا نعلم بان النبي محمد (ص) كان له صحابة وصحابيات صفتهم النفاق ولكنه لم يتخذ أي عقوبة ضدهم بل حتى لم يكشف عن هوياتهم ولكنه اكتفى بنصيحة التلميح مع عدم جرح الكرامة .

التكنلوجيا الحديثة علم رائع يجب ان يسخر لخدمة الانسان ولا تتضارب مع الدين بل ان الدين الاسلامي يحث على العلم والعلم اصغر من الدين بكل فروعه ، يقول الامام علي عليه السلام (علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح كل باب الف باب ) اصول العلم الف باب وفروعها مليون باب الفقه وعلومها لا تساوي مئة باب البقية ماهي العلوم ؟