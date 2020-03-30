التعرف على مدعي المهدوية الكاذبة...

د.مسعود ناجي إدريس

قد يكون من الصعب بعض الشيء السيطرة على مدعي المهدوية الكاذبة في المواقف حيث يمكنهم قلب الحقيقة بطرقهم وتقنياتهم الخاصة ، لكن معرفة اكاذيبهم وخداعهم يمكن أن تساعدنا في معرفة الحقيقة. فيما يلي سنذكر لكم بعض هذه الطرق:

*استغلال عواطف و احاسيس المهدويين الحقيقيين:

يحاول المدعون المزيفون جذب قلوب المهدويين برحابة الصدر وابتسامة ، بل وحتى التبرع بالهدايا الصغيرة. لذلك يجب علينا أن نكون يقظين مع أولئك الذين يحاولون التقرب و انشاء الصداقة معنا ، وإذا واجهنا انحرافًا أو قضايا غير دينية في هذه الصداقات ، فنحن ببساطة يجب ان نتخلص منها.

*الإساءة إلى الميول الروحية للناس:

اليوم ، سئم البشر من المجتمع الحديث وهم متعطشون للغاية للقضايا الروحية ، أحد الأشياء التي تعزز الارتقاء الإنساني هو الاهتمام بالقرآن والعترة الطاهرة (عليهم السلام) ، لذا فإن الأشخاص الذين يزعمون أنهم مقدسون يخططون لجذب الجمهور ، حتى أنهم يديرون برامج تتعارض أحياناً مع القانون من خلال إعطاء الوصفات والتعليمات وإجراء الجلسات المخالفة للشريعة الاسلامية.

* فعل أشياء فيها جذب الآخرين بالكذب:

يتظاهر المدعون ، مستخدمي الاجواء الروحية والكلمات السحرية ، أنهم وصلوا إلى مراحل معينة من رحلتهم بالتعامل و التصرفات ، وغالباً ما يكون ذلك بمظهر خادع ومضلل ، وحتى من خلال ارتداء لباس الدين والقداسة وخلق سلطة دينية بالتصوف وكذلك إلقاء الخطب الروحية والدينية في محاولة لخداع الرأي العام.

* تقديم المبادئ التوجيهية للسيرة و السلوك:

ينصح الأشخاص المخادعون ، الذين يزعمون أن لديهم تبجيلاً كبيراً ، لأتباعهم بتزكية انفسهم عن طريق الأنعزال والأنخراط بأنفسهم ، وبعد ذلك ، عندما لا يتلقى الجمهور تعليماتهم و لا يعملون بها ، يقولون لهم " هناك مشكلات أو عيوب فيك "أو" أنت قيد الاختبار "لكنهم أبداً لا يقبلون الاعتراف بأن تعليماتهم ليس لها أي أساس ديني أو علمي.

* تفويض البعثات الخاصة أو إعطاء شخصيات كاذبة لأتباعهم

كل إنسان يشعر بالتعاطف و الميل للشخص الذي يقدم له الاهتمام ، لذلك المدعون للتقدم لأهدافهم بسرعة ، يظهرون التواضع والبساطة، ويفضون المهام الى اتباعهم كي يمجدوا بقدراتهم . و يفهمونهم بأن هذه المهام ، مسؤولية إلهية ، وإذا كان هذا الفعل سيئاً ، فإنهم يصرون على انه يبقى هذا الامر في سرية تامة او منح اتباعهم ألقاباً زائفة وأحياناً غريبة ، او يقومون بإعطائهم شخصية زائفة ويشجعونهم على الاستمرار.

* الترويج للإباحيات والتهرب

بعض المدعين الكاذبين ليجذبوا ضعيفي الايمان ، يلجؤون الى تحليل التكاليف الدينية المحرمة في الشريعة الاسلامية. في مقابل ذلك يطلبون منهم القيام بالأعمال غير الشرعية. تستخدم هذه الطريقة للشباب ضعيفي الايمان. في بعض الحالات ، كانوا يشجعون على الاختلاط بين الرجال والنساء وعلى القضايا غير الأخلاقية واعتبروها وسيلة لتعزيز التقدم ، و استطاعوا جذب بعض الناس على هذا الطريق.

* عدم وجود نهج مناسب لعلماء الدين والشيوخ

في بعض الاحيان بسبب التهرب ومحاربة الاشخاص الذين يسيئون استخدام اسمائهم او مقاماتهم جعل من كبار الدين القلة القليلة.

* الاهتمام المفرط بتفسير الاحلام و الغيبيات

يميل بعض الاشخاص إلى تفسير الاحلام أيضاً ، لكنهم يقدمون شيئ غير واقعي ويستند فقط إلى رغبات الناس و التي لا تمت للواقع بصلة. المدعين يأخذون اتباعهم بهذه التفسيرات الى مكان بعيد كل البعد عن الاستدلالات الواقعية و الوحي الالهي ويشيرون إلى أشياء لا يمكن إثباتها أو رفضها وعلى اساس رغباتهم.

لذلك ، إذا أخلص الناس في علاقتهم بالعقل والقانون والمنطق ، فلن يميلوا إلى أولئك الذين هم في حالة حرب مع العقل والشريعة الاسلامية. اذا لم نرفع مستوى معرفتنا بالأمور الدينية ، فإن الكذابين بعدة طرق سوف يجذبوننا ويبعدوننا عن الله. لذلك علينا أن نتعرف على أساليب وحيل المدعين حتى نتمكن من التمييز بين المدعي والناصر.

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