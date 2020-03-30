سامي جواد كاظم

في الافلام والبعض من كبار السن لربما عاشها في بلد ما وهي عملية تقاسم العصابات فيما بينها المناطق التي يتواجدون عليها وكثيرة جدا افلام هوليوود التي جسدت هذه الظاهرة ، فلكل عصابة حدود معينة تمارس اجرامها عليها وفي نفس الوقت تدافع عنها امام العصابات الاخرى ولا تتجاوز احداهما على الاخرى ولربما تكون هنالك غنيمة خارج هذه المناطق فتقوم احدى العصابات بمنح او رشوة الاخرى او تتفق معها لتقاسم الغنيمة ، هذه العصابات شيمتها الغدر مهما كانت بينها المواثيق ، ولربما تكون هنالك محاكمات فيما بينهم لفض اختلاف على سرقة ما او القيام بجريمة ما ، وفي بعض الاحيان سكنة منطقة ما خاضعة لاحدى العصابات يتعاطفون مع عصابة من خارج منطقتها على حساب عصابة منطقتها بالرغم من انهم يعانون من جرائمها .

هنالك خمس عصابات اقتسمت الكرة الارضية فيما بينها وعبثوا بكل قيم الانسان المعنوية والمادية ولكن هنالك من استغفل من سكنة الكرة الارضية فتراهم كالهمج الرعاع لابد لهم من ان يتبعوا عصابة ما لتكن حماية لهم بينما واقع الحال كلهم ضحية لجرائم هذه العصابات ، هذه العصابات هي عصابة امريكا وعصابة روسيا وعصابة فرنسا وعصابة بريطانيا وعصابة الصين ، هنالك عصابة سادسة هشة دخلت على الخط الا انها اشبه بثور اسباني تكالبت عليه رماح لاعب المصارعة ،هي عصابة الاتحاد الاوربي، هذه العصابات ظاهرهم يختلف عن باطنهم فعند الغنائم يتفقون باطنا ويختلفون ظاهرا، وبيد كل عصابة سوط اسمه الفيتو او حق النقض ، والمؤسف له وعليه ان هنالك حكام وشعوب تميل الى عصابة معينة بينما هم وكر الاجرام .

اذا ارادت عصابة ان تشن حرب على دولة ما تقوم بالمفاوضات مع العصابات البقية حتى لا يتم رفع السوط او اتخاذ حق النقض لتتم الجريمة بسهولة .

عصابة امريكا دائما تتخذ حق النقض باي ادانة او تجريم للكيان الصهيوني ويرى العالم ذلك فينتقد امريكا ويثني على البقية وكانه لا يعلم ان هذا النقض متفق عليه ، الصين تاخذ حق النقض لحماية كوريا الشمالية روسيا تاخذ حق النقض لحماية سوريا وايران، بريطانيا في اغلب الاحيان تقوم امريكا مقامها بحق النقض وتتفق معهم فرنسا مثلما تتفق الصين وروسيا في بعض الاحيان الا انه لا تتفق اي عصابة من الثلاث مع اي عصابة من الاثنين ، فالعصابات الثلاثة (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) استخدمت الفيتو سوية 13 مرة، بينما لجأت العصابتين روسيا والصين إليه سوية ثماني مرات. واما عدد مرات النقض لهذه العصابات فهي موزعة كالاتي روسيا: 103 مرة، الولايات المتحدة: 79 مرة، بريطانيا: 29 مرة، فرنسا: 16 مرة، الصين: تسع مرات .

فعندما اتخذت عصابة امريكا زمن بوش الحرب على افغانستان والعراق لماذا لم تتخذ روسيا او الصين حق النقض ؟ لانهما حصلا على غنيمتهما وتركوا الدمار للعراق وافغانستان، والان هنالك من يتعاطف مع الصين ، ولماذا روسيا تتخذ حق النقض لصالح سوريا ولا تتخذه لصالح فلسطين او العراق واما انها تتخذه لصالح ايران فهذا ليس من باب المبدا بل من باب المصالح، وكم قرار اتخذه مجلس الامن لشن الحصار على دول معينة لم تقف بقية العصابات ضده، وما هو ببعيد اتفاق ايران النووي تصرف ترامب العنجهي ماذا فعلت بقية العصابات اصحاب حق النقض وعصابة الاتحاد الاوربي ؟ لا شيء

واليوم هذه العصابات لم تستطع سوية اتخاذ حق النقض ضد كورونا ولم يفكروا بعقد جلسة لمجلس الامن او الامم المتحدة للبحث بغنيمة كورونا، بل لم يلتفتوا الى المناطق التي اقتسموها فيما بينهم من حيث الحروب والاقتصاد وسرقة النفط لان الجميع يعاني من كورونا الذي لا ينفع معه حق النقض، فتركت ايطاليا واسبانيا وكوريا الجنوبية وغيرهم ممن لهم يد بكل جرائم العصابات تصارع كورونا

واما الوضع الداخلي لهذه العصابات في بلدانها فان هذا يستحق مقالة خاصة لفضح سياستهم في بلدانهم