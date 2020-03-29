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كورونا بين إيران وأمريكا


محمد صادق الهاشمي

 

 

⭕.. ضرب فايروس  كورونا ايران منذ شهر ونصف مع هذا لم يتجاوز العدد الكلي 33 الف والعدد في تراجع، بينما خلال اقل من ثلاثة اسابيع يرتفع عدد المصابين بهذا الفايروس في امريكا الى 125 الف تقريبا والعدد في تزايد.

⭕.. منظمة الصحة العالمية اشادت بالنظام الصحي والوقائي الايراني المتبع في معالجة المرضى الايرانيين، بينما المنظمة ذاتها كررت التحذير لأمريكا من وقوع  اكبر كارثة انسانية في تاريخ البشر بسبب الإهمال الرسمي الامريكي في مواجهة جائحة كورونا.

⭕.. لم تسجل ايران حالة انهيار للأمن الاجتماعي بينما امريكا تشهد بعض مدنها هلع على شراء السلاح ومهاجمة المحلات والأسواق وقتل في الشوارع.

⭕.. امريكا تطبع عملة الدولار بمقدار خمسة ترليون لتوزعها على المواطن الامريكي مما يهدد امنها المصرفي والمالي، بينما ايران لم يتضرر نظامها المصرفي. ولم تطبع دولارا او تؤمانا واحدا مع انسيابية عالية في الأسواق.

⭕ ايران عالجت كورونا من خلال وزارة الصحة بينما امريكا شاركت الجيش الامريكي ووزارة الدفاع في الامر.

📌📌الحديث هنا ليس عن إيران وأمريكا بقدر ماهو عن الإسلام والليبرالية الراسمالية الغربية المزيفة.

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