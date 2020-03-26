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لن يقع انقلاب عسكري في العراق


 

◾ محمد صادق الهاشمي

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مجرد ان تقوم امريكا بمناورة او استعراض يتصاعد الضجيج الاعلامي في العراق  عن انقلاب عسكري محتمل .

ومجرد ان يتحرك فوج او رتل امريكي او تطير طائرة في سماء بغداد او يعطس وزير الدفاع الامريكي او يغرد مخبول اسرائيلي او خليجي تشتعل مواقعنا وقنواتنا الاعلامية  بالحديث عن الانقلاب الامريكي واصفين اياه بانه مدمر ووشيك وكانما قيامة الشيعة في العراق حانت، وساعتهم ازفت .

بني صهيون يعلمون بخصائص وتكوين العقلية الشيعية لذا نجدهم يقومون بتحركات مستمرة؛ لارباك المعنويات والمواقف وتازيم الاجواء وابقاء التفكير الشيعي تحت تاثيرات المخدر الامريكي واخضاع الاجيال والسياسيين والقيادات تحت حرب نفسية عالية.

 ايها الاخوة لاتقلقوا فنحن اليوم – شيعة العراق – اصبحنا ببركات مرجعيتنا وشعبنا والمخلصين من حشدنا امة ودولة ومصير وقرار له وجوده في الساحة الدولية  ولايمكن لاي قوة على الارض ان تقهره او تنقلب عليه او تنال من وجوده، وقد جربت امريكا والسعودية عشرات المرات موامراتها منذ عام 2003 من القاعدة والدواعش وعشرات التشكيلات الارهابية والاف الارهابيين والانتحاريين دون جدوى، واخيرا اغتالت بنفسها الشهيدين سليماني والمهندس و مع هذابقي  حقنا ثابت ووجودنا مستقر.

 الذي نريد ان نوكده ان:  فكرة الانقلاب العسكري على المكون الشيعي ومصادرة حقه انتهت من مخيل الامريكان لأنهم يعلمون بموقف وقوة  المرجعية والشعب والمقاومة المخلصة، وانما الانقلاب المخيف يحصل من بيوتنا التي نخربها بايدينا حينما نحول وجودنا الى ضعف وتمزق، وحينما نحول فرصة حكمنا الى  نهب وتحاصص وتجويع وافقار وجكسارات واستثمارات ومقرات وعقارات. وقد جربنا حينما اهملنا امتنا فقادها عدونا ضدناللاطاحة بنا ومن اراد التاكد من صحة قولي فليراجع خطب المرجع السيستاني دام ظله وباقي المراجع العظام لعقد من الزمن فهو خطاب يركز على محور الخدمات والتنمية ومكافحة الفقر والعوز والحرمان ونبذ الخلافات ولكن اسمعت لو نادبت حبا .

نعم انه الجوع والفقر والنهب والطبقية  ادوات وابواب الانقلاب الامريكي الناعم، ومن هنا دخل الجوكر الامريكي ومن هنا سينهي وجدونا مالم ننتصر .

 لاتحتاج امريكا الى ان تحرج نفسها في مجلس الامن وامام الشرعية الدولية باي انقلاب عسكري في العراق  مادام بيدها الشباب الذين افقرناهم فتبنتهم كمشروع ناعم لتدميرنا .

ولا تحتاج امريكا الى الطائرات والدبابات والمدافع، ولا تحتاج الى بيان رقم واحد.

مستقبلا لن تطلق امريكا  رصاصة واحدة بعدما تمكنت من تحريك ابنائنا ضدنا مستغلة اخطائنا. فنحن الذين انقلبنا على انفسنا ومكنا عدونا منا فلا نصدق القول بان امريكا سوف تستخدم السلاح كما لايمكن ان نتصور واهمين : ان المعركة القادمة  مع عدونا هي فقط معركة السلاح ,بل معركة اخرى وانقلاب اخر فامريكا لا تفكر في انقلاب عسكري بل تعمل وعملت على انقلاب شعبي سياسي حكومي دستوري اقتصادي وكفي بالله وكيلا .

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