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كورونا ..قاتل عادل..


قاسم آل ماضي

 

اختار لنفسه شكل التاج الملوكي لذلك اجبرهم على تسميته كورونا

يستحق التاج بالرغم من أنه قاتل ولكنه عادل وفرض العدل بإذن الله سبحانه و تعالى.

كورونا عادل جدا لأنه  لم يبدأ بالفقراء ولا حتى بالدول الفقيرة

بدأ بأعظم الدول قوة واقتصاد( الصين ، أوروبا، امريكا )

اين حق الفيتو؟ استخدموه ان استطعتم.

من العدل أن يسري القانون على الكبير والصغير والقوي والضعيف وقد فعلها كورونا، ها هم الملوك والسادة والفقراء جميعهم يخافون ويغسلون ايديهم ويبتعدون عن التجمعات واصبحت تحيتهم من بعيد.

فرض العدل لانه  لم يسمح للاغنياء وأصحاب المناصب والطائرات الخاصة بحمل امتعتهم والهروب،فقد اجبرهم على التزام طقوس الحجر التي تطبق على الفقراء .

فرض العدل لانه  اوقف لحظات المتعة عند الاغنياء في صالات القمار والمراقص والتجمعات الموبوءة.

فرض العدل لأن الفقير محجوز في غرفة بسيطة جدا ولكنه مرتاح البال والغني وصاحب الجاه محجوز في غرفة تشابه الجنة، ولكنة قلق جدا على أرصدته في بنوك الغرب وعلى مصالحة ورؤوس امواله التي بدأت بالانهيار

فرض العدل لأن الفقير اعتاد الجلوس في بيته احيانا لشهور لعدم وجود وظائف او عدم قدرته الذهاب الى السوق. واما أصحاب النفوذ فقد اعتاد السفر والسهر ومن مطار الى مطار .كورونا اغلق مطارات العالم ليعلن فرض العدل.

كورونا عادل لانه اجبر الجميع على أن يقفوا في خندق واحد ، ويد واحدة

لو ان الحال حرب لوجدنا ازمة في المطارات ومبنى المغادرون من اصحاب الجواز الأحمر ورؤوس الأموال يبحثون عن الامان تاركين الحرب للعسكر والمواجهة للفقراء، ثم يعودوا بعد الحرب ليتقاسموا المناصب، اما كورونا  فقد اغلق المخارج كلها ولم يترك حاجة ولا داجة الا واحكم إغلاقها .ليجبر الجميع على المواجهة في خندق واحد.

كورونا عادل عندما حرمنا الصلاة في المساجد واغلق الأقصى ومكة والمدينة المنورة في وجوهنا لأن علماؤنا اكثرهم اصبح شيخ للسلطان ، ونحن ابتعدنا عن الدين وركضنا خلف الدنيا، جاء كورونا ليقول لنا أن صلواتنا كلها لا تزيد في ملك الله شئ وان اقفال المساجد لن ينقص من ملك الله شئ ولكن الله يريد منا تطهير قلوبنا في الباطن قبل الظاهر.

كورونا  برغم قباحتك وضررك ولكن شكرا لفوائدك والدروس المستفادة منك

#يوم لا منجا ولا ملجأ من كورونا الا بيتك ان سلم

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