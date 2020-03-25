المقالات

ان توحدتم انتصرتم 


🖋 الشيخ محمد الربيعي

 

ايها الشرفاء من ابناء العراق

ان الوحدة بين ابناء الوطن الواحد ووقوفهم جنبا الى جنب من شأنه ان يمنحهم قوة كبيرة تمكنهم من صد أي عدوان خارجي او داخلي ، بايلوجي فايروسة ،او غير بايلوجي ، متمرد او متطرف وحماية انفسهم واوطانهم من شرور الاخرين ، حيث لايستطيع ان يقف فرد واحد في وجه جماعة ولكن من شأن مجموعة أن تقف امام مجموعة أخرى وتسيطر عليها من خلال الوحدة ، محل الشاهد فيا ابطال الزمان ايها العراقيين الشرفاء كونوا يدا واحده فقد علمك الزمان الصبر وان الوحدة هي المنفذ الوحيد للنجاة.

 ومن هنا نوصي بالتوجه والانطلاق من خلال العمل المنظم ،والمنسق ،والمتكامل،لوضع خطة عمل لانفاق الطوعي وطريقة جمع تلك التبرعات ، وخطة خرى كيفية ايصال تلك التبرعات متخذين في تطبيق كلا الخطتين كافة المستلزمات الوقاية .

من اجل ان تكونوا يدا واحدة لتنفقوا كلا بحسبه لدعم العوائل الفقيرة واصحاب الدخل المحدود من المواد الغذائية ومستلزمات الطبية للوقاية فأن القاعدة تقول [ من اصبح وامسى لايهتم بأمور المسلمين ليس منهم ].

 فعلينا كلنا الشعور بالمسؤولية والمسؤولية هنا ليس على المنفق المتبرع فقط بل تشمل المستلم لتلك التبرعات، بحيث يأخذ على قدر حاجته الضرورية الملحة هذا من جهة من جهة اخرى يكون استعمالة لتلك المواد على القدر الضروري دون الاسراف والتبذير لان بخلاف ذلك القيد يدخل نفسة في الحرمة الشرعية ليس فقط من جهة سوء التصرف ولكن حرمان شخص اخرى من الحصول على هذه النعمة .

فنوصي الوحدة والتكاتف والشعور بالمسؤولية من جهة المنفق والمستهلك

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 لماذا حظر التجوال، للتعامل مع فايروس كورونا المستجد؟
ان توحدتم انتصرتم 
بماذا تميز الزرفي كي نتقبله رئيسا لمجلس الوزراء ؟!
رئيس الوزراء المكلف بين الوصول الى يوم التصويت ومطبات الطريق الصعبة
العالم في جائحة تتبعها نائحة
إرفعوا أصواتكم !
سيناريو الانقلاب العسكري في العراق  بقيادة امريكية
كيف يمكننا إنقاذ العراق من الهاوية؟!
الامل في زمن كورونا
لن تمحو ذكرنا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك