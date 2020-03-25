المقالات

لماذا يعيش الانسان في المخيمات ؟


ما اسوء هذه التسميات، نازحين، مهجرين، لاجئين ، لماذا يجبرون على هذه الاوضاع المزرية ؟ لماذا تجعلون كرامتهم على المحك؟ يجلس مع عائلته في بيته ويذهب الى عمله ويعيش اوقاتا سعيدة مع اهله ، وتاتي ظروف قاسية من صنع الانسان الخبيث ليشرد هذه العائلة ويمنعها بل يحرمها والاحق يغتصب حقوقها ليجعلها تلجأ الى العراء حتى تاتي ما تسمى منظمات انسانية لترعى هذه العوائل ، ما ذنب الانسان يجلس مع عائلته في خيمة لا تخصص حتى للحيوانات السائبة ، خالية من ابسط مقومات الحياة يعيش على حدود البلدان يهرب من بلده الى بلد اخر نتيجة مؤامرات وخسة الحكومات والراعية الاولى للحقارة في العالم هي امريكا والصهيونية ومن يعمل معها باطنا .

ما ذنب الاطفال لا يذهبوا الى المدارس؟ لا يشتروا الحلوى ؟ لا يلعبوا الكرة ؟ بل لا يبتسموا ، يجلسون في خيمهم لا يعلموا ماذا سيحدث غدا ، استمع الى معاناتهم ، وما يحز في النفس ان القائمين على هذه المخميات بعضهم اوباش بصورة بشر وبكل صلافة وجلافة يرد على من يطلب مساعده ان كان لا يعجبه فليترك المخيم ، ايها الحقير قل لاسيادك وعملاء اسيادك ليتركوا بلده وسيعود لها ولا تساوي انت عنده عفطة عنز .

العالم ابتلى بهذا الوباء الخبيث الذي سيحكي عنه التاريخ قصصا يندى لها الجبين ولكن هل هنالك من متعظ ؟ استمع لمذيعة الـ بي بي سي وهي تسال لاجيء على الحدود التركية سوري تقول له هنالك من يرى انكم افضل من الذين يعيشون في المدن لان الوباء تفشى فيها وانتم بمامن منها ، يا لخبثكم حتى هذه تابعتموها وحسدتم اهل الخيم عليها ، فالوباء هم من جاءوا به مثلما جاءوا بكل المنظمات الارهابية والحكام العملاء ولم يكن للاجيء يد فيها .

يقفون طابور على المغاسل ، وطابور لاستلام الطعام وطابور لغسل الملابس كيف تكون الذلة ؟

احدى الدول الاوربية قدمت مواطن الى المحكمة لحبسه لانه قام بانقاذ بعض المهاجرين من الغرق ، هل هنالك خسة اكثر من هذا ؟ نعم الكورونا اشرف منكم واهلا بها اذا عندما تمس الكرامة .

والحكومات الطاغوتية الستم مسؤولون عن رعاية مواطنيكم ؟ فعلى من تتسلطون ولماذا تتسلطون ان كنتم لستم بقدر المسؤولية ، طفل يبكي في خيمة ولا يريد ان يخرج منها خوفا من كورونا فتجمعت عليه اعمالكم الخبيثة من تشريد ووباء .

اصحاب التبشير والعلمانية والتثقيف وصرف المليارات من اجل انحراف الفكر اين انتم في هذه المحنة ؟ ولربما انتم من جاء بالمحنة بعدما رُفضت افكاركم البائسة لجأتم الى هذه الطريقة الخسيسة .

معاناة اللاجئين او النازحين وصمة عار في جباه كل الحكومات واولها ادارة البيت الابيض الملطخ بدماء الابرياء ومن بعدها الكيان الصهيوني السرطاني في جسد البشرية وليس العرب فقط .

سينتهي كل شيء شئتم ام ابيتم وستبقى الذكرى على الارض والحساب في السماء ولات حين مندم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سياسة في زمن الكورونا
السياسة بين زعيق الليل وصمت النهار .
مؤمنون بلا حدود.. يفسرون بلا قيود
تحدٍ_أم_سفاهة؟!
لماذا يعيش الانسان في المخيمات ؟
الزرفي يطيح برئيس الجمهورية
المهام الخطيرة
⚠‎هل يحضر ترامب  لانقلاب عسكري في امريكا تحت وقع اجتياح الكورونا ...!؟
إرفعوا أصواتكم !
قراءة في التحديات المستقبلية لوباء كورونا المستجد كوفيد ١٩ في العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك