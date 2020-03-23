أين اختفى هؤلاء؟!

محمد صادق الهاشمي

📌... اين أختفت مئات منظمات المجتمع المدني (الامريكية) التي كانت تمول ساحات التظاهر بالدولار والريال السعودي والدرهم الاماراتي،أين اختفت تلك المنظمات؟!

📌... اين اختفت تلك المنظمات التي كانت توزع الطعام مالذ وطاب والمشروبات والارصدة والمكافآت والمفروشات والبطانيات والكمامات والخيم والنراكيل؟!

📌... أين اختفت سهام جرجيس الهولندية العراقية التي فرشت المطعم التركي وصرفت عليه عشرات الاف الدولارات وصرفت الملايين على أصحاب التكت، ومولت الحفلات الراقصة ؟!

📌... اين اختفى الحلاقون والحفافات، والراقصات، والمغنيات والسسترات، والخبازات وناقري الدفوف والممرضات والمعالجات، ونديمات الليل لمعاقري الخمرة؟

📌... اين رحلت المنظفات والمعقمات والوشامات والطباخات والخبازات، وأبناء الرفيقات؟

📌... اين ذهب التاجر الوطني الذي كان يدعم الباعة المتجولين براتب وتكتك وكذلك بسيارات محملة أطنان من المواد الغذائية؟!

📌... كل ذلك النشاط كان فقط لمواصلة قطع الطرق وحرق مؤسسات الدولة وحرق الإطارات وتعطيل المدارس وقتل الشباب ؟!

📌... اين هم من فقراء العراق في زمن الكورونا؟! واين تبرعاتكم اليوم للفقراء وللعراقي صاحب الأجر ؟!اليومي الذي لايجد مايغنيه وعائلته من الجوع؟! ولماذا توقفت تبرعاتهم لدعم الفقراء في مواجهة الكورونا؟!

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