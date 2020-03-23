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رسالة من مواطن عراقي الى الامام المهدي ( ع )


🖋 الشيخ محمد الربيعي

[[  العراق ياامامي..العراق ياسيدي  ]]

الى / الامام الحجة بن الحسن المهدي ( ع ) صاحب الولاية التكوينية و التشريعية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتبت يامولاي (صلوات الله عليك) مستغيثا ، وشكوت مانزل بالعراق والعراقيين مستجيرا بالله (عزوجل) ثم بك من امر قد ادهم العراقيين ،واشغل قلوبهم ، وأطال افكارهم ، وسلبهم بعض البابهم وغير خطير نعمة الله عندهم ، اسلمهم عند تخيل وروده الخليل وتبرئ منهم عند ترائي اقباله اليهم الحميم ، وعجزت عن دفاعه حيلتهم ، وخانهم في تحمله صبرهم وقوتهم ، فلجأت فيه اليك ،وتوكلت في المسألة لله جل ثناؤه عليه وعليك ، في دفاعه عنهم ، علما بمكانتك من الله رب العالمين ولي التدبير ، ومالك الامور واثقا بك في المسارعة في الشفاعة اليه جل ثناؤه في امر العراق والعراقيين متيقنا لاجابته تبارك وتعالى اياك بأعطاء سؤلي وانت يامولاي جدير بتحقيق ظني وظن كل العراقيين وتصديق املي وامل كل العراقيين فيك في أمرنا بتخلص من وباء هذه الحرب البايلوجية الفايروسة ، فيما لا طاقة للعراقيين بتحمله ولاصبره لهم عليه وان كنا مستحقين له ولاضعافه بقبيح افعالنا وتفريطنا بواجباتنا التي لله عزوجل فأغثنا يامولاي صلوات الله عليك عند اللهف وقدم المسألة لله (عزوجل ) في امرنا قبل حلول التلف ، وشماته الاعداء ، فبك بسطت النعمة علينا .

 واسال الله جل جلاله للعراق وشعبه نصرا عزيزا ، وفتحا قريبا فيه بلوغ الامال ، وخير المبادي والخواتيم الاعمال ، والامن من المخاوف كلها في كل حال انه جل ثناؤه لما يشاء فعال وهو حسبنا ونعم الوكيل في المبدء والمال

والسلام عليك ياسيدي وعلى ابائك واجدادك الطيبين الطاهرين ، والحمد لله رب العالمين .

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