غلق مراقد الائمة (عليهم السلام)  والفايروسات

🖋 الشيخ محمد الربيعي

كثر الكلام عن موضوع غلق اضرحة الائمة ( ع ) ، وكثرت الاعتراضات،و ان في ذلك تقليل من شأنية الائمة ( ع )، بأختصار شديد ان شأنية المعصومين ( ع ) ودورهم ومكانتهم الذاتية الالهية الحقيقية، اكيدا تختلف عن ذات المرقد مع بقاء القدسية والكرامة طبعا، ولكن هيبة العصمة ودورها ومكانتها لايرتبط بالمرقد وكأنة المعبر الاساسي عن المكانة والوجود،واعتقد عدم وجود مرقد لسيدة نساء العالمين الزهراء ( ع ) دليل جلي على ذلك محل الشاهد وقد عبر الرسول محمد (ص) عن ذلك بقوله [ الحسن والحسين اماما قاما او قعدا ] ،اشارة ان العصمة لا يحددها القيام ، او قعود، اوالمكان و الزمان، وهي تكليف له ظاهر وباطن والباطن اعمق من ان يدركة بشر كما جاء عن رسول الله ( ص ) [ ياعلي لايعرفك إلا الله وانا ولا يعرفني إلا الله وانت ولا يعرف الله إلا أنا وأنت] ومع هذه الشأنية وما اعطي المعصومين ( ع ) من الصلاحيات الهية على الكون كانوا الائمة ( ع ) يشددوا انهم بشر وانهم يسيروا وفق منهج الاسباب الطبيعية وهذا اكيدا بطبيعته لايتعارض مع مكانتهم الممنوحة وفق ماقدموه من الاخلاص لله تبارك وتعالى.

ولذلك نراهم حاربوا ووقفوا بوجه المنهج الاخر وهو منهج اصحاب الغلوا بالائمة ( ع ) ، وقد اعتبر الائمة تلك الجماعة مع منهجهم خارجين عن الدين والصراط المستقيم، فقد ورد عن لامام الصادق ( ع ) عندما راى احد اصحابة يعظمه ونأخذ جزء من الحديث قال له [ لاترفعوا البناء فوق طاقته فينهدم ، اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ماشئتم فلن تبلغوا ] والاحاديث متنوعه وكثيرة بهذا الصدد .

ايها الاحبة .. ايها العراقيين النبلاء الذي نريد ان نصل الية ان غلق الاضرحة الشريفة المقدسة في مثل هكذا ازمات ليس التقليل من شأن العصمة ومكانتها الالهية، لان الغلق متعلق بك انت المواطن وليس راجع للمعصوم ( ع ) ، والا واقعا مكانت المعصوم واضح وجلية.

وما بخصوص الزيارات المقدسة قد يكون الزائر متساهل في قضية الوقاية فيكون سببا بنقل الضرر للزائرين وهنا تخضع القضية لاسبابها الطبيعية التي لايمكن دفعها بحجة المرقد الطاهر وتواجدك فيه ، ولذلك وفي مثل هكذا حالات فيها الضرر رخص الائمة( ع ) اصحابهم وشيعتهم ان تكون الزيارات عن بعد وجعلت زيارات مخصوصة تقرأ لذلك، ولم يكلفوا الناس عناء التوجه ، فقد تكون متضرر قبل زيارتك للمرقد من الخارج وذلك بسبب التنقل وماشابه فتكون بذلك سببا لاصابة المؤمنين داخل المرقد اثناء الدخول او قد تصاب بعد خروجك من الزيارة وهنا تكون المفسدة العظيمة ومنها الشك ان زيارة لاتنفع لانها لم تحميك من الاصابة رغم انك قد تكون اصابتك بعد خروجك من المرقد او قبل الدخول اصلا.

اذن غلق الاضرحة فيها الحفاظ على القدسية العقائدية لدى المؤمن وليس العكس .ثم ان الائمة قد وجهوه شيعتهم بأن يكون ارتباطهم بإمام عصر كل زمان وامام زماننا في عصرنا هذا هو الحجة بن الحسن المهدي ( ع ) الذي يجب التوجه له في ازمتنا هذا وتوسل به ليكشف الله هذه الغمة عن هذه الامة ، فهو ( ع ) لايحيطة مكان ولازمان محدد ولامرقد ممنوع من الوصول الية ومما هو مؤكد، ستحصل ببركته على ثواب والشفاعة والشفاء ،فأذن الغلق ليس فيه شيء من التقليل لشئن المعصومين ( ع ).

ــــــــــــــ