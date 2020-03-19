هل كورونا جريمة ضد مجهول؟!

سامي جواد كاظم

فجاة تصحو الصين خصوصا والعالم عموما على تفشي فايروس كورونا في مدينة ووهان الصينية وحسب التقارير ان هذه المدينة يخرج منها 78% من صادرات الصين الى العالم، تفشى بها الوباء بشكل سريع بدا عشرات المصابين ثم مئات ثم الاف مع وفيات بارتفاع ملحوظ هذه المدينة دون بقية مدن الصين ، وبدا العالم بايقاف الرحلات من والى الصين ، لان الفايروس ينتشر عبر الاختلاط والملامسة وعندما توصلت الصين لاحتواء الوباء يتفشى بشكل ملحوظ في ايران، وحسب ما تقول الاخبار في ايطاليا ومن بعدها كوريا واسبانيا وباصابات مرتفعة .

الحيرة هنا لماذا تفشى في مدينة صينية واحدة ؟ مسالة الخفاش وغيرها لا نلتفت اليه المهم انه تفشى ، ولانه ينتقل بالاختلاط فهل ايران الدولة الوحيدة التي اختلطت مع الصين وكيف ؟ ونفس الاختلاط حدث مع ايران من قبل دول عربية فلم يتفش فيها كما هو في ايران ؟ وايطاليا ان صحت التقارير عنها كيف انتقل اليها ؟ اضف الى ذلك هنالك دول اخرى كانت رحلاتها الجوية مع ايطاليا مستمرة لم ينتقل اليها الفايروس كما هو عليه في ايطاليا .

واما امريكا التي تعتبر الدولة المشتبه بها الاولى في العالم عبر الاتهامات التي وجهت لها من قبل روسيا والصين اضافة الى شخصيات اخرى اتهمتها وحتى يهودية الا اننا لا نعول عليها لربما غير صحيحة ، واما ادعاء ترامب الطوارئ وما شابه ذلك فانه خدعة تشبه خدعة معاوية ويزيد والحجاج وخلفاء بني العباس عندما ينصحون المسلمين بالعمل للاخرة فالطواغيت تكتمل صورتهم بالقيام ببعض الاعمال التمويهية لدفع تهمة الطاغوتية عنهم .وحتى بريطانيا فالحال لا يختلف عن حال امريكا ، هنالك دول ليست لها الامكانية في التصدي للوباء مثل ايطاليا وفرنسا واسبانيا لم يتفش الوباء فيها كما هو عليه في الدول الاوربية ان صحت الاخبار الواردة عنها .

المانيا تتوقع نسبة الاصابة 70% والنمسا وسويسرا لا علاقة لها بالوباء وهي الملاصقة لها . واكرر ان صحت الاخبار فلماذا ايطاليا وليس هولندا ولماذا اسبانيا او فرنسا وليس روسيا التي تربطها علاقات مع الصين وايران واجوائها منعشة للفايروس ، نعم الحديث عن اصابة افراد قليلين يشك في حالتهم في روسيا الا انها لا تتفق والعقل والمنطق .

اخلاقيا الا يمكن ان تقدم على هكذا امر الادارة الامريكية وهي الادارة الحافلة بالاعمال الاجرامية وبكل الاسلحة، النووي تشهد لها هيروشيما وناكزاكي ، النابالم والخردل تشهد لها الصهيونية التي ارتكبتها في حربها ضد العرب ، الغازات السامة يشهد لهم طاغية العراق بوساطة رامسفلد مبعوث ريغان الى الطاغية فاستخدمها ضد ايران وحلبجة والانتفاضة الشعبانية ، اليورانيوم المخضب استخدمه بوش المجرم ضد العراقيين في حرب 2003 وقبله ابوه الهالك في تحرير الكويت .فلماذا لا يقدم ترامب على هذه الجريمة وهو من نفس حزب الرؤساء الذين اقدموا على كل تلك الاعمال الشنيعة التي ذكرتها .

ولان هذا الرجل أي ترامب يتصف بالكذب فمسالة الطوارئ وخضوعه للفحوصات وتوفير 50 مليار دولار كلها اكاذيب يخدع نفسه ومن يستغفله، فالافلام والصور والتمثيليات والتصريحات بضاعة رائجة في السوق السياسي ، وانا انتظر خبر مثلا اصابة مسؤول بالـ سي أي ايه فهل هذا يحدث؟

واخيرا هنالك من اتهم الصين بانها هي من افتعلت الازمة وكسبت تجاريا وخرجت منها بقوة لتصبح منافس قوي لامريكا على قيادة العالم وكل شيء متوقع فلا نستبعد ذلك

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