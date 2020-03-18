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هل فقد الشيعة البوصلة؟!

39 2020-03-18

عمار الجادر

 

الغريب والأغرب والانكى والأدهى والاكثر مرارة أن محافظا يتم تنحيته بقرار جمهوري يتم تكليفه برئاسة حكومة .

الغريب في طريقة تكليف برهم صالح الذي بدا غير مسرورا لتكليفة علاوي وخلت القاعة الا منه ومن علاوي  الذي كنت لا أشك للحظة عدم منحه الثقة وطريقة تكليف الزرفي فحضور أعضاء من كل الكتل الشيعية الرافضة لتكليف الزرفي في العلن وبعض أعضاء الكتل السنية يعني أن ما يطبخ في السر عكس ما يصرح عنه في العلن .

سائرون أضاعوا الفرصة مرة عندما لم يعلنوا في الجلسة الأولى البرلمان أنهم الكتلة الأكبر  ولم يستغلوها مرة ثانية في تكليف علاوي الذي فشل في اختياره للوزراء وطريقة تكتمه وعدم دوبلماسيته وفشل فريقه المفاوض وبرنامجه غير الواقعي واعتقاده أنه أصبح رئيسا للوزراء قبل التصويت عليه وتصريحاته غير المدروسة واسبابا أصبحت معروفة للجميع .

الكتلة الأكبر تعلن حسب تفسير المحكمة الاتحادية للدستور  في أول جلسة يعقدها البرلمان ولذلك يكون حتى تكليف عادل عبد المهدي غير دستوري اذا ما توجهت الكتل الرافضة لترشيح الزرفي للمحكمة الاتحادية متكأة على أن رئيس الجمهورية خرق الدستور ولم يكلف مرشح الكتلة الأكبر  .

بعد أن استشعرت بعض القوى الشيعية أن التأثير الإيراني انحسر بعد عملية اغتيال سليماني والانهيار الاقتصادي الإيراني نتيجة العقوبات وتفشي وباء كورونا لذلك عمدت بعض القوى الشيعية الراغبة سرا في عودة الوئام مع  الجانب الاقوى الأمريكي الذي يضمن تصويت الكرد والسنة لمن يرضى عنه وحتى يثبت البعض الآخر أنهم يصرحون في العلن عكس ما يفعلون في السر .

هذا يدل على أن القوى الشيعية فقدت البوصلة وأنها أن وافقت على تمريره فهي مشتركة في الجرم بحق الشعب لا محالة .

عدم التصويت على الزرفي يعني دستوريا أن رئيس الجمهورية يحق له تولي رئاسة الوزراء واشغال منصبين في وقت واحد ولأن هذا لن يسكت عليه الشيعة فسوف تستمر حكومة تصريف الأعمال اليومية إلى انتهاء الفترة البرلمانية وهذا ما سيحدث .

نحن في عراق جديد يتحول فيه مترجم مغمور إلى محافظ فاسد مقال بقرار جمهورية  إلى رئيس يقود حكومة العراق التي جميعها تنادي بالاصلاح ومحاربة الفساد..؟!

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