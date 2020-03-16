المقالات

حظر التجوال..الحذر يوقي الضرر

67 2020-03-16

 يوسف الراشد

 

 

بعد الانتشار الواسع لفايروس كورونا في اغلب دول العالم وما خلفه من ذعر وفزع وهلع بين الناس مبتدا بالصين وايران والاردن ولبنان والسعودية والامارات والبحرين والعراق ومصر وفرنسا وبريطانيا وامريكا ثم المانيا وايطاليا وهولندا واستنفار اغلب دول العالم الاخرى والتكثيف من اجراءاتها من غلق الحدود مع جيرانها وتوقف الطيران وايقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية.

والبعض الاخرى منع حتى التعامل التجاري والصناعي وعبور المحاصيل الزراعية من منطقة الى منطقة اخرى وتوقف المصانع والمعامل وشل حركة الحياة وخلو الشوارع والمدن من المارة والناس وراحت بعض الدول الى ابعد من ذلك.

 كما وحدث في الصين حيث قامت الحكومة الصينية بحركة استباقية من عزل بعض المدن عن المدن الاخرى والزمت المواطنين بعدم الحركة والبقاء في بيوتهم لمدة 15 يوم وتكفلت بتوفير الطعام والحاجات الضرورية الاخرى والتزام الشعب الصيني بالتوجيهات والتعليمات الصادرة مما جعلها وبعد فترة قياسية ان تعلن للعالم بالسيطرة على هذا الفايروس وهذا الوباء وقد تشافى كل المصابين وغادروا المشفى وانها اغلقت جميع المستشفيات التي انشاءت  لمعالجة المصابين بعد ان طورت بعض اللقاحات المضادة للمرض وانها على استعداد لتقديم المساعدة والعون للدول المتضررة.

 وقد حذت بعض دول العالم الاخرى حذو الصين والاستفادة من تجربة التنين الصيني في مكافحة هذا الفايروس ومنها العراق حيث حطت طائرة صينية محملة بالادوية واللقاحات والكوادر الطبية في مطار بغداد لتقديم العون والمشورة ومساعدة العراق في هذه المحنة.

 كما وعقدت خلية الازمة برئاسة رئيس الوزراء اجتماعا طارئا لبحث التطورات المستجدة وحضور وزراء الصحة والبيئة والداخلية والمالية وممثلي المنافذ الحدودية وامانة بغداد ووكلاء الوزارات والمسؤولين وذو الاختصاص وممثل منظمة الصحة العالمية واتخذت قراراً يقضي بفرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد اعتباراً من يوم  الثلاثاء 17/3 ولغاية يوم 24 /3  لمنع انتشار مرض فايروس كورونا وطرق الوقاية منه.

 وفي ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الازمة ودعم جهودها كما وتخذت اغلب محافظات العراق نفس قرارت بغداد من حظر التجوال وايقاف عمل الدوائر والمؤوسسات باستثناء الامنية والصحية والخدمية وكل هذه الاجراءات التي اتخذت هي تصب في مصلحة المواطن والمحافظة على صحته وتقويض انتشار المرض.

وان الحذر يوقيك الضرر وان الوقاية هي خير من العلاج وعلى الجميع المساهمة في نشر الوعي الصحي داخل البيت او في المحل او الشارع او في الدائرة والتقيد بالتعليمات ولبس الكمامات وغسل اليدين دائما والامتناع عن حضور التجمعات والاماكن المزدحمة والسماح للفرق الصحية من ممارسة اعمالها ورش المبيدات والمنظفات والمستحضرات التي تساعد في تحجيم انتشار الفايروس .

 وقانا الله وجميع بني البشر من الامراض والاوبئة وحفظ العراق من كل سوء انه سميع عليم مجيب الدعاء .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نهايات حكم الاحزاب الشيعية..(يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ) 
Dean Kuntz  هل كانت مجرد صدفة؟!..
حظر التجوال..الحذر يوقي الضرر
"كورونا" ورياح ومطر
#نقطة_نظام
قصف مقرات الحشد.... الأسباب والتداعيات
هل ستُجبر القوات الأمريكية في نهاية المطاف على مغادرة العراق؟
تأخير الموازنة .. رُب ضارة نافعة
حماقة اليانكي وحكمة التنين الخوف من الخوف خوف مخيف
خيار المقاومة مابين رأيين متخاصمين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك