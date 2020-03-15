لماذا مطار كربلاء التابع للعتبة الحسينية ؟

سامي جواد كاظم

بداية لنقرا المشهد كما حدث ، تعرضت قاعدة امريكية في التاجي الى قصف بصواريخ الكاتيوشا ادى الى مقتل جنديين امريكيين ومجندة بريطانية واحد عشر جريحا هذا المعلن ، لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الضربة ، ردت امريكا بقصف خمس مواقع داخل العراق ادعت انها تابعة لحزب الله ، ومن بينها مطار كربلاء الدولي قيد الانشاء والتابع للعتبة الحسينية المقدسة ، موقع اعلامي واحد ذكر بالقرب من المطار مقر للواء علي الاكبر وهل قصد انه مستهدف ام ان امريكا اعتقدته تابع لحزب الله واخطات التصويب؟ السؤال هنا هل اخطات ام اصابت امريكا باستهدافها المطار .

لنعد قليلا الى الوراء ونذكر ببعض المحطات ، امريكا قتلت اثنين من قادة الحشد وفيلق القدس على ارض عراقية وادعت انها ابلغت الحكومة العراقية بالضربة حال تنفيذها او قبلها بدقائق ، في نفس الوقت اعلنت ايران بانها سترد وكذلك اعلنت بعض الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي بانها سترد ووجهت بيانها لامريكا بان قواعدها في العراق اصبحت مستهدفة ، البرلمان العراقي صوت على اخراج القوات الامريكية بتصويت الاغلبية الشيعية ، قبل الاستهداف العسكري استهدفت امريكا العتبة الحسينية من خلال قناة الحرة بتقرير كاذب وبائس غايتها النيل من العتبة الحسينية المقدسة .

اليوم تم استهداف مطار كربلاء التابع للعتبة الحسينية المقدسة وادى الى استشهاد انسان مدني اعزل ، بينما لازالت امريكا ومن معها يدعون ان امريكا استهدفت خمسة مواقع لحزب الله ، بينما على ارض الواقع ومن خلال الصور والافلام انها استهدفت المطار وهنا ياتي دور التحليل .

كثيرا ما تدعي امريكا انها دقيقة في المعلومات والتصويب وما حصل على ارض الواقع يدل اما على غبائها او استهدافها للعتبة ، المعطيات التي نستقرئها انها استهدفت وبتعمد المطار لان العتبة الحسينية هي المنبر المعبر عن خطاب المرجعية ومنها انطلقت فتوى الجهاد الكفائي التي قطعت الاذرع الارهابية الامريكية التي مدتها لتدنس الارض العراقية .

والامر كذلك عقائدي بشكل رئيسي لان عقيدتنا لا تتفق وسياستها الارهابية وفي نفس الوقت لعقيدتنا التاثير القوي على مجريات الامور، والمرجعية المتمثلة بسماحة السيد السيستاني اطال الله في عمره فالمرجعية ثابتة على مبادئ لا ترحل حتى وان رحل المرجع

والسؤال الاهم ان هذا الرد الامريكي بهذا الشكل على ماذا يدل ؟ حسب راي ان المسالة ليست مسالة قتل جنديين فقط بل ان هنالك خسائر اكبر من هذا ولربما قتل قائد من قادته بل في راي ان هذه الضربة اوجعتهم اكثر من ضربة قاعدة عين الاسد .

يقال والعهدة على القائل ان هنالك تجمع لحزب الله قريب من مطار كربلاء ، فان صحت المعلومة فاين الدقة بالتصويب هذا اولا وثانيا بعد الضربة اتضح خطا التصويب فلماذا تصر امريكا على انها استهدفت مواقع حزب الله متجاهلة اعتدائها السافر على موقع مدني لو كان الامر بالعكس أي استهداف مطار امريكي مدني من قبل الحشد ماذا سيكون الرد الامريكي الحربي والاعلامي ؟

الخطاب الاخر الذي يتردد من على مواقع التواصل الاجتماعي هي عبارة ولد الخايبة وما شابه ذلك ، اقول بالنسبة للقتال بين امريكا والتشكيلات التي اعلنت صراحة بانها تستهدف امريكا فان ما يقع من كليهما من خسائر امر طبيعي فالمقاتل الذي ضمن تشكيلات حزب الله يتوقع هذا وليس (ابن خايبة ) بل جاء بعقيدة راسخة ضد امريكا المعتدية ، وفي نفس الوقت الم تستهدف امريكا ابرياء من غير مبرر خذوا مثلا ضحايا ساحة النسور على يد شركة بلاكووتر الارهابية الامريكية ، الم تقتل امريكا مقاتلين من الحشد على الحدود العراقية السورية قبل اشهر دون مبرر؟ واما الذين قتلوا من غير هذه التشكيلات والقاء اللوم على من استهدف قاعدة التاجي وتداول صورة للمجندة البريطانية في العراق لاستعطاف الناس ، طبعا قتل الانسان مما لاشك فيه مرفوض حتى وان كان مجرما فالسلطات القضائية والقانون هو من ياخذ مجراه ، ولكن السؤال ماذا تفعل هذه المجندة في العراق وماهي المهام التي جاءت من اجلها ؟

ان العتبة الحسينية هي منبر الاعتدال في نظرها لما يجري على ارض العراق وحتى لواء علي الاكبر فانه لواء مثالي ومنظم ويتبنى خطاب المرجعية الذي اشاد به العدو قبل الصديق ، العتبة تتبنى السلم وتحترم الانسان وتحافظ على الاوطان بالطرق الشرعية قبل القانونية

هنالك استنتاج اخر يطرح نفسه بقوة وهو لو تم انجاز مطار كربلاء الدولي على من سيؤثر من دول المنطقة ؟ وما هي الايجابيات التي ستحققها العتبة الحسينية المقدسة للعراق ؟ الا يمكن ان يكون هذا هو المطلوب من غارتهم ؟ اضافة الى عقيدتنا بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف

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