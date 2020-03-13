تأريخ الاجرام الامريكي بحق الشعب العراقي.

🔷 ((محمد صادق الهاشمي ))

⭕️ قتلت امريكا في حرب تحرير الكويت اكثر ١٠٠ الف عراقي ، ٧٥ الف جريح ، ٨٠ الف اسير.

⭕️ دمرت اكثر من ١٠ الف منشأة حيوية عراقية، واخذت من العراق ٥٢ مليار دولار تعويضات.

⭕️ في حصار امريكا على العراق من عام ١٩٩١ الى ٢٠٠٣ مات اكثر من مليون طفل عراقي دون ال ٥ اعوام.

⭕️ في غزو العراق ٢٠٠٣ قتلت اكثر من ١٤٠ الف عراقي وجرح اكثر من مليون....

⭕️ صنعت داعش وقتلت اكثر من ٤٠٠ الف عراقي، وخسر العراق اكثر من ٣٠٠ مليار دولار.

⭕️ تسحب قواتها من سوريا وتدخلها الى العراق من دون موافقة الحكومة العراقية.

⭕️ في سفارتها اكثر من ٢٥ الف امريكي.

⭕️ كل مشاريع الاستثمار تحت اشرافها.

⭕️ شركة تصدير النفط العراقي "سومو" تحت اشرافها.

⭕️ منعت العراق من التعيينات من عام ٢٠١٤ الى ٢٠٢٢ حسب اتفاق صندوق النقد الدولي.

تتدخل في الانتخابات وعلاقات العراق الدولية.

⭕️ سرقت من العراق الآف اطنان من الذهب.

⭕️ أمريكا تعتدي على قادة الإنتصار على داعش وتقصف مقار ومعسكرات ومشاجب الحشد الشعبي المقدس

⭕️ أمريكا تعتدي على سور الوطن الجيش العراقي وتقتل جنوده بدم بارد

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