المقالات

كيف تعاملت الصين مع الازمة وحولت الهزيمة الى نصر؟!

79 2020-03-12

يوسف الراشد

 

التاريخ مملوء بالحوادث والقصص التي تروي لنا عن الشعوب والامم كيف تتعامل عندما تتعرض بلدانها  الى الكوارث والحوادث والعواصف والزلازل والحرائق والفيضانات والامطار والجفاف وكذلك الاوبئة والامراض او عندما تتعرض بلدانها الى العقوبات الاقتصادية والحصار وفرض حظر الطيران والتجارة والتعاملات الاقتصادية والتجارية الاخرى او العقوبات من المنظمات الاممية كمنظمة الامم المتحدة او العقوبات من الدول العظمى التي تسيطر على تجارة واقتصاد العالم وكما حدث مع عقوبات العراق عام 1990.

وهذه الدول والبلدان بعضها ينهار اقتصاده وبنيته التحتية وتسقط حكوماته ويحدث فيها الهرج والمرج والبعض الاخر من يحول هذه الكوارث وهذه  الاوبئة التي يتعرضون لها رغم الخسائر في المال والارواح والمعدات الى نصر ويفاجئون العالم بمجموعة من الاجراءات والاصلاحات وبتعاون واصرار شعوبهم على عبور الازمة.

وخير دليل ونموذج على ذلك ما اتخذته الحكومة الصينية عندما تعرضت لهذا الوباء الفتاك (فايروس كورونا ) وكيف تعامل الشعب الصيني الذي يعد تعداده مليار ونصف انسان بصمت وهدوء والتزامة بالتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الحكومة الصينية حيث الزمتهم بالبقاء في بيوتهم وعدم تركها لمدة 15 يوما وتعهدت بإيصال الطعام والدواء عن طريق البلديات حيث ان اصغر مقاطعة فيها يصل تعداد سكانها الى 12 مليون نسمها.

 وبهذه الاجراءات والعمل بهدوء وعدم اتهام اي جهة خارجية بهذا الفعل استطاعت الصين عبور الازمة والسيطرة على 50 بالمئة منها  لا بل وحولت هذه الخسارة وغتنمت الفرصة لتنعش اقتصادها حيث ان انتشار هذا المرض في الصين جعل الكثير من الشركات الاجنبية العاملة ورؤوس الاموال والمستثمرة فيها ومنها الشركات والمصانع الامريكية مثل شركة  ابل وبوينغ من بيع اسهمها واستثماراتها بأثمان بخسة الى الصين كما وانها انتهزت انخفاض اسعار النفط الى النصف وقامت بشراء كميات كبيرة منه لتخزينه في مستودعاتها اذ انها تمتلك مستودعات عملاقة لتخزين النفط الخام لتؤمن لها احتياطي نفطي لمدة سنة كاملة دون التاثر بتقلبات الاسعار.

 ان الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين يعتبرونها هي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية وبين الصين التي تسارع فيها نموها الاقتصادي وخوف امريكا من هيمنة الصين على الاسواق العالمية وفقدانها لكثير من الاسواق العالمية الاخرى وما الاتفاق العراقي الصيني الاخير الاهو سلاح لتحجيم التنمية الاقتصادية الامريكية في هذه البلدان.

 ومهما قالوا وقلنا فان الحكومة الصينية وعلى الرغم من الخسائر في الارواح بسبب فايروس كورونا وفي المعدات وتاثر التجارة والصناعة فيها الا انهم بحكمتهم وتعاون الشعب معهم  حولوا الهزيمة والخسارة والانكسار الى فوز ونصر وليعبروا هذه المحنة الى بر الامان.

 اين نحن منهم لماذا لا يتعلم سياسوا العراق وحكامه من الصين هذه الدروس وهذه العبر ونخرج باقل الخسائر ونستفيد من ثقافة الشعوب والامم ونوجه ونثقف مواطنينا فن واسلوب التظاهر والتعبير عن الراي والابتعاد عن كل مظاهر العنف والعبث بالممتلكات العامة والممتلكات الخاصة والحرق وقطع الطرق وتعطيل المداس والمؤوسسات او تعطيل الحياة العامة ونحول  الهزيمة الى نصر.

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الزائف من الوطنية والخالص منها
هل الحماقة وراثة
غيض من فيض
ماذا يعني اتفاق الجماعة على عدم قدرة المكون الأكبر على قيادة العراق؟!
بدت ألمانيا اليوم شبه خالية ... ما ينذر بوقوع الخطر
كيف تعاملت الصين مع الازمة وحولت الهزيمة الى نصر؟!
حكومة الطوارئ العراقية والانقاذ
سياسيون "تجار" أو يعملون لصالحهم
السلطات الصحية والمواطنين  ووباء كورونا
الدين الاسلامي يمنع الاصابة بالفايروسات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك