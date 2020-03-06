تاريخ إلى الأجيال لقادمة...

كندي الزهيري

من ١٩٧٩ إلى ٢٠٠٣م الجرائم النظام الطاغية صدام حسين هي انتهاكات لحقوق الإنسان تعرّض لها الشعب العراقي أثناء فترة حكم نظام الطاغية صدام حسين. ولقد شملت القائمة أعمال قتل جماعي وتعذيب واغتيال تمّ تنفيذ أغلبها بدون محاكمات رسمية و/أو علنية. وتمتد هذه الانتهاكات عبر فترة تولّيه الرئاسة التي بلغت أكثر من 24 عاماً من عام 1979م وحتى سقوط بغداد بيد قوات الغزو الأمريكي في يوم 9 نيسان 2003م حيث امتدت عواقبها إلى جميع أطياف الشعب العراقي ما بين شيعة وسنة وأكراد وأقليات أخرى، وتوسعت لتشمل الدول المجاورة كالكويت وإيران. ومن الجدير بالذكر أن صدام حسين بدأ فترة توليه الحكم بإصدار الأوامر لتصفية المعارضين لهُ من بين أعضاء حزب البعث وزملائه وأصدقائه الشخصيين في اجتماع شهير موثق بالفيديو؛ وقام شخصياً بالإشراف على تنفيذ هذه الأوامر عام 1979، وعرفت هذه الحادثة حينها بمؤامرة الرفاق.

تعددت جرائم المقبور صدام حسين بحق الشعب العراقي ،لا بل تفنن في أساليب وطرائق القتل والابادة الإرهاب لكل من يقف في وجه او يحاول ان يقول كلمة حتى وان كانت بحكم الظن.

بعض من جرائم صدام بحق العراقيين ومنها واهمها:-

١_قضية لدجيل/ بعد عملية النهب للدوائر الدولة بعد ٢٠٠٣وعقب الاحتلال ، تم العثور على وثائق تكتشف مرسوم رئاسي يأمر بإعدام عشرات الرجال من القرية في بغداد ،حيث تم إعدام ما يقارب ٣٠٠ شخص تحت سن ١٨ سنة أضافة إلى تجريف البساتين.

٢-الحرب العراقية الايرانية/ وهي الحرب التي كانت بدافع امريكي الاستنزاف المقدرات العراق .

٣_ مجزرة الأنفال/ هي حدى العمليات الابادة الجماعية التي شهدها الشعب العراقي في حكم صدام ،وقد أوكلت قيادة الحملة إلى السفاح علي حسن المجيد الذي كان يشغل منصب أمين سر مكتب الشمال للحزب البعث .

وكان وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم القائد العسكري للحملة.

حيث راح ضحيتها وحسب الإحصائيات التالية:-

●ذبح وقتل عدد يتراوح من 50,000 إلى 100,000 من المدنيين غير المقاتلين بمن فيهم النساء والأطفال.

●تدمير حوالي 4,000 قرية (من أصل 4,655 قرية كردية) في كردستان العراق، بين نيسان 1987 وأغسطس 1988، وتعرض 250 مدينة وقرية كردية للأسلحة الكيميائية

●تدمير وهدم 1,754 مدرسة و270 مستشفى و2,450 مسجد و27 كنيسة.

●محو حوالي 90٪ من القرى الكردية في المناطق المستهدفة.

٤_ الهجوم لكيمياوي على حلبجه/ هو هجوم حدث في الأيام الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية، و يدخل في نطاق الإبادة الجماعية حيث كانت هذه الحادثة قبل انتهاء الحرب العراقية الايرانية. الذي أدى

إلى مقتل أكثر ما بين 3,200-5,000 شخص كنتيجة مباشرة وغير مباشرة للقصف، وإصابة ما بين 7,000-

10,000هنا استقله امريكا الوضع من خلال اتهام إيران من ثم قوات الطاغية صدام اي حسب الوضع ونوع اضغط ولمصالح.

٥_ غزو الكويت/ التي كانت بدافع امريكي الايجاد ذريعة لتوقل في المنطقة اكثر ،حيث كانت خسائر كبيرة للجانب العراقي منها :-

● دمار عسكري .

● دمار بنا التحتية .

● دمار سياسي .

● وضع البلاد تحت طائلة البند السابع.

٦_ الانتفاضة الشعبانيه/ انتفاضة 1991 في العراق أو الانتفاضة الشعبانية هي مجموعة من عدة مظاهر للاضطراب وعدم الاستقرار في مناطق جنوب وشمال العراق وقعت مباشرة بعد حرب الخليج الثانية، وسميت بالانتفاضة الشعبانية لقيامها في شهر شعبان من العام الهجري حيث شملت الاضطرابات قيام مواطنين عزل بمحاصرة المعسكرات والدعوة إلى إسقاط النظام وبعد قيام القوات العراقية بعمليات قمع للمواطنين تحول الأمر إلى انتفاضة شارك فيها مسلحون وعناصر من الجيش العراقي بأسلحتهم وآلياتهم العسكرية، إضافة لعناصر من فيلق بدر التابع المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وقوات البشمركة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك مسلحون من المواطنين العراقيين في الجنوب. اندلعت الانتفاضة في أربعة عشر محافظة من أصل ثمانية عشر محافظة التي يتكون منها العراق أي بمعنى خروج أكثر من 77% من الشعب العراقي منتفضاً على النظام الحاكم آنذاك واستمرت الانتفاضة إلى أن تم ابادتها بتدخل عسكري وإبادة بشرية كبيرة من قبل النظام الحاكم الذي كان يرأسه صدام حسين.

بامر ومساعدة الأمريكان للنظام صدام الذي كاد أن يسقط لولا مساعدة امريكا له لقمع الثوار الأحرار .

٧_ انتهاكات التطهير العرقي / قتل الشيعة ومحاربة الطقوس الدينية وتضيق على علمائهم / قمع التركمان / قمع الاكراد الفيلين.

٨_ قضية النعوش الطائرة للمصريين/ في 15 نوفمبر 1989 أثارت الصحافة المصرية تقارير عن أوضاع المصريين العاملين في العراق وظاهرة ازدياد أعداد الجثث العائدة من بغداد وهو ما عُرف "بالنعوش الطائرة"، واستند الطبيب المصري أيضاً إلى ما نشرته الصحف المصرية وبالذات صحيفة أخبار اليوم في عددها رقم 2837 عن النعوش الطائرة، واكتشاف تعرض جثث المصريين قبل الموت للضرب والتعذيب وبتر الأطراف بواسطة تابعين لصدام حسين، وكشفوا عن وصول 1300 نعش إلى قرية البضائع بمطار القاهرة خلال عشرة شهور فقط.

٩_ جرائم تدمير البيئة / منها :- تجريف بساتين الدجيل/ تجفيف الاهوار/ حرق آبار النفط.

١٠_ قتل العلماء وعوائلهم / منها :- قتل الشهيد أصدر الاول واخته بنت لهدى/ قتل ما يقارب ٧٠ شخص من بيت الحكيم ونفي آخرين ويذكر انه لم يترك حتى لطفل لرضيع قتل شهيد أصدر الثاني وولديه .

كل هذه يعد لا شيء امام جرائمه الأخرى ، نكتب الأجيال وللتاريخ...