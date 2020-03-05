ثق بربك لن تصيبك الفايروسات

🖋 الشيخ محمد الربيعي

هكذا اوصانا امامنا سيد المتقيين والوصيين علي بن ابي طالب ( ع ) بأحد كلمات بحديث طويل الى ان وصل ( ثق بربك ) .

هكذا يعلمنا الامام ان النجاح والمخرج والنجاة في الرجوع والثقة بقدرة الله تبارك وتعالى فبهذه الثقة تكون النجاة ، فلما دعا نوح ربه (اني مغلوب فانتصر لم يخطر بباله ان الله سيغرق البشر لاجله وان سكان العالم سيفنون الاهو ومن معه بالسفينة ، ولما سار موسى بقومه هروبا من فرعون ووجد البحر امامه وفرعون من خلفه لم يكن امامه اي افق بالنجاة الا يقينه ان الله منجيه.

لما ترك ابراهيم هاجر وابنها في صحراء جرداء لازرع فيها ولاماء لم يدري ان الماء سينفجر من الارض زمزما الى يوم الدين فقط توكل على الله ، اذن احبتي يعلمنا علي بن ابي طالب سيد الموحدين ان ثقة بالله هي المنجية وهي قوة الانسان خليفة الله في هذا الكون فعلينا الثقة بالله فنحن قوم ان ضاقت بنا الدنيا اتسعت لنا السماء فكيف نيأس وعندنا الله.

فكما قال الشهيد السيد محمد الصدر قدس سرة معبرا عن الاستعمار [ هم لديهم المال والسلاح ونحن لدينا الله ] فان توفرت السبل لهم ليصدروا لنا فايروساتهم فنحن لدينا الله فكونوا واثقين ان الله معنا وهو ناصرنا .

فيا احبتي ايها العراقيين الشرفاء ثقوا بربكم فانتم اصحاب الاسلام الحقيقي والولاية الكبرى لمحمد واله واجعلوا بمخيلتكم ان هذه الثقة هي الهالة التي تحميكم وتنجيكم من الفايروسات وغيرها ورددوا بداخلكم ان ثقتي بربي فتنجيني ورددوا انكم الاقوى وان فايروساتهم الاضعف فالله ناصركم والله ولي المؤمنين

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