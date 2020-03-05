المقالات

♨ بعض الأسماء المحتملة لتسنم منصب رئيس الوزراء العراقي

87 2020-03-05

✍ ضياء الخطيب

 

يتداول في الأوساط أن هنالك محاولات لملئ الفراغ بعد تعذر تشكيل حكومة (علاوي) وانسحابه من التكليف.

وطرحت اسماء مرشحين لاستلام مهمة تشكل الحكومة المؤقتة والخروج من المأزق الذي خلفته استقالة عبد المهدي وكما مبين في أدناه :

🌀اسعد عبد الأمير العيداني:

▪ولد في البصرة - قضاء ابي الخصيب تولد ١٩٦٧.

▪تحصيله بكلوريوس هندسة الكترونية.

▪غادر العراق لإيران عام ١٩٩٢م.

▪عمل كأمينا عاما للمؤتمر الوطني العراقي ؛ ورئيسا لمجلس إدارة المصرف العراقي ؛ ونائبا لرئيس إدارة المصرف الإسلامي.

 ▪محافظة البصرة منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن.

 ▪نائب في البرلمان العراقي لعام ٢٠١٨ ولم يؤدي اليمين الدستوري.

🌀 مصطفى الكاظمي :

▪ولد في بغداد-  تولد ١٩٦٧

▪تحصيله يكلوريوس قانون

▪عمل مديرا لتحرير قسم العراق في موقع المونيتور.

وإدار مؤسسة الحوار الإنساني وعمل في مجال توثيق الشهادات الحية المرتبطة بالقمع. وايضا عمل كمديرا تنفيذيا لمؤسسة الذاكرة العراقية.

 ▪لعب دور الوسيط بين الأطراف العراقية المختلفة.

 ▪رئيس جهاز المخابرات العراقي منذ عام  ٢٠١٦

🌀 حيدر جواد العبادي :

▪ولد في بغداد-  تولد ١٩٥٢

▪انتمى لصفوف حزب الدعوة الإسلامي عام ١٩٦٧

▪تحصيله بكلوريوس هندسة - الجامعة التكنولوجية ١٩٧٥

▪حصل على الماجستير في الهندسة من جامعة مانشستر عام ١٩٧٧

▪حصل على عضوية القيادة التنفيذية للحزب عام ١٩٧٩

▪حصل على الدكتوراء في الهندسة من جامعة مانشستر عام ١٩٨٠

 ▪عمل وزيرا للاتصالات عام ٢٠٠٥

▪عمل رئيسا للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي عام ٢٠٠٥

▪عمل رئيسا للجنة المالية النيابية عام ٢٠١٠

▪عمل رئيسا للوزراء عام ٢٠١٤

▪عمل نائبا برلمانيا عام ٢٠١٩ ▪رئيس ائتلاف كتل النصر.

🌀 هيثم رمضان عبد علي الجبوري :

▪ولد في الديوانية-  تولد ١٩٧٥

▪تحصيله دكتوراه في هندسة الميكانيك جامعة بغداد ٢٠٠٥

▪عمل استاذا في جامعة بابل

▪عمل رئيسا لائتلاف كفاءات للتغيير وامينا عاما لحزب تجمع  الكفاءات والجماهير

▪عمل عضوا في مجلس النواب لثلاث دورات عن محافظة بابل.

▪عمل رئيسا للجنة المالية النيابية عام ٢٠١٨

🌀 قاسم الاعرجي:

▪ولد في واسط - قضاء الكوت تولد. ١٩٦٤

▪انهى دراسته الإعدادية عام ١٩٨٢

▪غادر العراق لإيران عند نهاية حرب الخليج الاولى.

▪انضم إلى صفوف فيلق بدر

▪درس في كلية الأركان -فيلق بدر - كاشان الايرانية

▪اعتقل من قبل القوات الأمريكية مرتين في عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧

▪عمل عضوا في مجلس محافظة واسط عام ٢٠٠٤

 ▪محافظة البصرة منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن

 ▪نائب في البرلمان العراقي لدورتين ٢٠١٠ و٢٠١٤

▪عمل رئيسا لكتلة بدر النيابية من ٢٠١٠ ولغاية ٢٠١٦

▪عمل وزيرا للداخلية من ٢٠١٦ ولغاية ٢٠١٨.

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أثر الدين على النسق الابوي في نشأة المجتمع
مصيبتنا اخطر من كيرونا..!
ثق بربك لن تصيبك الفايروسات
العراق وتدوير الازمات !
♨ بعض الأسماء المحتملة لتسنم منصب رئيس الوزراء العراقي
فايروس كورونا … هل يثنينا عن زيارة موسى بن جعفر؟!
النهوض...إرادة وإدارة
فايروس كورونا: الاصل البيولوجي والاثر السياسي
مالذي تريده بلاسخارت من المجتمع الدولي بخصوص العراق ؟
هل من صالح؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك