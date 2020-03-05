♨ بعض الأسماء المحتملة لتسنم منصب رئيس الوزراء العراقي

✍ ضياء الخطيب

يتداول في الأوساط أن هنالك محاولات لملئ الفراغ بعد تعذر تشكيل حكومة (علاوي) وانسحابه من التكليف.

وطرحت اسماء مرشحين لاستلام مهمة تشكل الحكومة المؤقتة والخروج من المأزق الذي خلفته استقالة عبد المهدي وكما مبين في أدناه :

🌀اسعد عبد الأمير العيداني:

▪ولد في البصرة - قضاء ابي الخصيب تولد ١٩٦٧.

▪تحصيله بكلوريوس هندسة الكترونية.

▪غادر العراق لإيران عام ١٩٩٢م.

▪عمل كأمينا عاما للمؤتمر الوطني العراقي ؛ ورئيسا لمجلس إدارة المصرف العراقي ؛ ونائبا لرئيس إدارة المصرف الإسلامي.

▪محافظة البصرة منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن.

▪نائب في البرلمان العراقي لعام ٢٠١٨ ولم يؤدي اليمين الدستوري.

🌀 مصطفى الكاظمي :

▪ولد في بغداد- تولد ١٩٦٧

▪تحصيله يكلوريوس قانون

▪عمل مديرا لتحرير قسم العراق في موقع المونيتور.

وإدار مؤسسة الحوار الإنساني وعمل في مجال توثيق الشهادات الحية المرتبطة بالقمع. وايضا عمل كمديرا تنفيذيا لمؤسسة الذاكرة العراقية.

▪لعب دور الوسيط بين الأطراف العراقية المختلفة.

▪رئيس جهاز المخابرات العراقي منذ عام ٢٠١٦

🌀 حيدر جواد العبادي :

▪ولد في بغداد- تولد ١٩٥٢

▪انتمى لصفوف حزب الدعوة الإسلامي عام ١٩٦٧

▪تحصيله بكلوريوس هندسة - الجامعة التكنولوجية ١٩٧٥

▪حصل على الماجستير في الهندسة من جامعة مانشستر عام ١٩٧٧

▪حصل على عضوية القيادة التنفيذية للحزب عام ١٩٧٩

▪حصل على الدكتوراء في الهندسة من جامعة مانشستر عام ١٩٨٠

▪عمل وزيرا للاتصالات عام ٢٠٠٥

▪عمل رئيسا للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي عام ٢٠٠٥

▪عمل رئيسا للجنة المالية النيابية عام ٢٠١٠

▪عمل رئيسا للوزراء عام ٢٠١٤

▪عمل نائبا برلمانيا عام ٢٠١٩ ▪رئيس ائتلاف كتل النصر.

🌀 هيثم رمضان عبد علي الجبوري :

▪ولد في الديوانية- تولد ١٩٧٥

▪تحصيله دكتوراه في هندسة الميكانيك جامعة بغداد ٢٠٠٥

▪عمل استاذا في جامعة بابل

▪عمل رئيسا لائتلاف كفاءات للتغيير وامينا عاما لحزب تجمع الكفاءات والجماهير

▪عمل عضوا في مجلس النواب لثلاث دورات عن محافظة بابل.

▪عمل رئيسا للجنة المالية النيابية عام ٢٠١٨

🌀 قاسم الاعرجي:

▪ولد في واسط - قضاء الكوت تولد. ١٩٦٤

▪انهى دراسته الإعدادية عام ١٩٨٢

▪غادر العراق لإيران عند نهاية حرب الخليج الاولى.

▪انضم إلى صفوف فيلق بدر

▪درس في كلية الأركان -فيلق بدر - كاشان الايرانية

▪اعتقل من قبل القوات الأمريكية مرتين في عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧

▪عمل عضوا في مجلس محافظة واسط عام ٢٠٠٤

▪محافظة البصرة منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن

▪نائب في البرلمان العراقي لدورتين ٢٠١٠ و٢٠١٤

▪عمل رئيسا لكتلة بدر النيابية من ٢٠١٠ ولغاية ٢٠١٦

▪عمل وزيرا للداخلية من ٢٠١٦ ولغاية ٢٠١٨.

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