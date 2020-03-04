مالذي تريده بلاسخارت من المجتمع الدولي بخصوص العراق ؟

محمد صادق الهاشمي

من يدقق في مفردات تقرير ممثلة الامم المتحدة في العراق بلاسخارت , يتاكد انها عازمة على دفع المجتمع الدولي ليتخذ اجراء ما في العراق قد يطيح هذا الاجراء بالعملية السياسية , او يعمل على تدويل القضية العراقية , اويجعل العراق تحت الوصاية الدولية, او يفرض عقوبات اقتصادية وغير ذلك واليكم اهم ماتضمنه تقريرها :

1- الجماعات المسلحة تمنع استمرار الحياة في العراق.

2- إن ((الصورة الأمنية في الشوارع العراقية معقدة، وهناك صعوبة في إداراتها))، مؤكداً أن ((العراق يشهد تواجد كيانات مسلحة ذات جماعات غير محددة وتستخدم أفراداً لتشويش الوضع في البلاد والتسبب بالخسائر)).

3- وأضافت أن ((الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة تمنع استمرار الحياة في العراق، وهذا الأمر لا يجب ان يخفيه القادة السياسيون بل يجب تفكيك هذه الجماعات)).

4- وأوضحت بلاسخارت، أن ((هذه الجماعات المدعومة من خارج العراق تحاول تقويض نظام الدولة)).

5- وتابعت أن ((العراق بحاجة الى انتخابات عادلة ونزيهة))، مبينة أن ((ضبط العملية الانتخابية أولوية لكن الاصلاح على مستوى المنظومة ضروري، فضلاً عن الحاجة الى لجنة مستقلة تعمل على مبادئ الاستقلالية)).

اقول : واهم من يسخر من بلاسخارت او يحمل كلامها على الاهمال فان خطابها جزء من منظومة الخطاب الدولي الذي عادة ما يتحرك من خلال مجلس الامن لاتخاذ قرار ما, واعتقد ان الشيعة ان لم يرصوا صفوفهم ويحصنوا مواقفهم ويحكموا عقولهم ويعملواعلى بناء دولتهم وانهاء الاجتهادات ومنع أي موقف عسكري خارج اطار الدولة فان ادوات الغرب وامريكا كبيرة لضرب العراق وبيننا الايام

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