هل الاطمئنان اعلى درجة من الايمان؟

ان القران الكريم معجزة الرسول الخالدة وما فيه من ايات بينات هي تبيان لكل شيء وهي كذلك الهداية للطريق المستقيم ، والقران المعجزة في اياته معاجز وقد قسم اهل الاختصاص مواضيع القران حسب ما فيها من علوم وكل اية تنبثق منها بحوث علمية تخدم البشرية الى يوم الدين .

من الايات التي استوقفتني كثيرا وتاملت بما فيها من دلالات هي هذه الاية " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا "

الايمان درجة يسعى اليها من يؤمن بالله ورسوله وكتابه فالمسلم يختلف عن المؤمن بنص الاية الكريمة " قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ " وعليه الايمان هو في القلب .

الان لناتي الى الاية الكريمة الاولى عندما طلب ابراهيم من ربه احياء الموتى فقال له الله اولم تؤمن قال ليطمئن قلبي وعليه الايمان موجود في القلب ولكن الاطمئنان غير موجود فهل هذا يعني ان الاطمئنان درجة اعلى من الايمان ؟

نعم ظاهر الاية هذا والاطمئنان الذي منحه الله عز وجل لابراهيم عليه السلام هو اطمئنان عملي عندما قال له فخذ اربعة من الطير ..... وهنا تاكيد على ان الدرس العملي يبعث الاطمئنان في القلب .

وهذا استدل منه بضرورة الشعائر الحسينية النقية فانها ساهمت مساهمة كبيرة في ترسيخ وتثبيت واقعة الحسين عليه السلام عبر الاجيال ، فالقراءة عنها قد لا تؤدي المطلوب ، بينما الدرس العملي من خلال تصوير اجواء المعركة والحوارات التي دارت بينهم فانها جعلت العقول والقلوب والنفوس تتعاطف مع الواقعة وتترسخ في نفوسهم المبادئ التي نهض من اجلها الحسين عليه السلام وكيف واجهه القوم .

ومن هذا المنطلق فان الذي يريد ان يثقف للاسلام ويجعل القلوب مطمئنة فعليه ان يقوم بدروس عملية في نقل هذه المفاهيم سواء بتصرفاته او حتى بادوار تمثيلية او حركية، واهمها اليوم هي وسائل الاعلام والدراما التي تعتبر النافذة الاوسع لنقل ثقافة الاسلام وتثبيت التاريخ النقي للمتلقي

اتذكر في دراستي ان بعض المعلمين يقومون بالتمثيل امامنا من اجل ترسيخ المعلومات في اذهاننا والى اليوم نستذكرها بتفاصيلها .

الايمان القلبي يختلف عن الاطمئنان القلبي الايمان مساحته القلب بينما الاطمئنان مساحته كل جوارح الانسان بما فيهم القلب ويكون صورة سهلة الالتقاط للاخر افضل من الكلام فقط .