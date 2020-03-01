النخوة العراقية

🖋 الشيخ محمد الربيعي

تعرف النخوة هي خلق اسلامي بمعنى الشهامة، والقدرة على حمل الامور العظام وتعرف ايضا حماسة شديدة ،مروءة ، غيرة واندفاع .

ولها ذكر بالقران الكريم والسنة المطهرة ، واختصت النخوة بالرجال والسبب قد يعود لعلة الملازمة بين التطبيق العملي حين الحاجة وبين ان يكون المطبق رجلا ، حيث إنه يفترض بالرجل ان يكون اكثر جرأة وأعلى صوتا وابلغ حجة واقوى عضلا واشد وهذا لبنيته خلقه فأختصاصها بالرجل لعلة ملازمة ولايعني ذلك عدم وجود تلك الصفات الحميدة في الاناث ولكن لان طريق تعبير الانثى في التعبير يكون ألطف من الرجل وسبيلها غير سبيله ولذلك قال العرب رجل ذو نخوة محل الشاهد :

بعد هذا المختصر الشديد اروي لكم نخوة العراقيين مع بعضهم في دار الغربه عن حادثة حقيقية واقعية يتحدث بها راويها وهو يبكي على شدة ذهولة بالموقف يقول في السعودية في الشار اثناء المسير يسقط رجل امامه يتوجه له يتفحصه مغمى عليه يلاحظ هويته ( عراقي ) يتعاون عليه الموجودين وينقلوه الى المستشفى في المستشفى فحوصاته وعلاجه يكلف مبلغ كبير ذكره الراوي عموما يقول لم ادفع عنه ولا الموجودين فتشنى ملابسه لايوجد لدية الامبلغ بسيط جدا عندما فاق الرجل قلنا له علاجك يكلف مبلغ كبير الا يوجد عندك قريب صديق يدفع لك قال اذهبوا وقفوا بشارع ونادوا ياعراقيين هذا مريض وهذه وصفته للعلاج وسنحل الموضوع طبعا يقول لم نصدق واصابنا الفضول لنجرب.

ويقول ما ان خرجنى خارج المستشفى ونادينا توجه لنا العراقيين وذاك يدفع وذاك يجلب الفواكه يتحدث ويبكي ويقول لا يوجد عندنا نخوة كنخوة العراقيين فسلاما عليكم يارجال النخوة بالعراق وبارك الله بكم فكونوا اخوة كما انتم ولاتفرقكم فتن الزمان اسال الله حفظ العراق وشعبه

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