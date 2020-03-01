المقالات

النخوة العراقية


 

🖋 الشيخ محمد الربيعي

 

تعرف النخوة هي خلق اسلامي بمعنى الشهامة، والقدرة على حمل الامور العظام  وتعرف ايضا حماسة شديدة ،مروءة ، غيرة واندفاع .

ولها ذكر بالقران الكريم  والسنة المطهرة ، واختصت النخوة بالرجال والسبب قد يعود لعلة الملازمة بين التطبيق العملي حين الحاجة وبين ان يكون المطبق رجلا ، حيث إنه يفترض بالرجل ان يكون اكثر جرأة وأعلى صوتا وابلغ حجة واقوى عضلا واشد وهذا لبنيته خلقه فأختصاصها بالرجل لعلة ملازمة ولايعني ذلك عدم وجود تلك الصفات الحميدة في الاناث ولكن لان طريق تعبير الانثى في التعبير يكون ألطف من الرجل وسبيلها غير سبيله ولذلك قال العرب رجل ذو نخوة محل الشاهد :

بعد هذا المختصر الشديد اروي لكم نخوة العراقيين مع بعضهم في دار الغربه عن حادثة حقيقية واقعية يتحدث بها راويها وهو يبكي على شدة ذهولة بالموقف يقول في السعودية في الشار اثناء المسير يسقط رجل امامه يتوجه له يتفحصه مغمى عليه يلاحظ هويته ( عراقي ) يتعاون عليه الموجودين وينقلوه الى المستشفى في المستشفى فحوصاته وعلاجه يكلف مبلغ كبير ذكره الراوي عموما يقول لم ادفع عنه ولا  الموجودين فتشنى ملابسه لايوجد لدية الامبلغ بسيط جدا عندما فاق الرجل قلنا له علاجك يكلف مبلغ كبير الا يوجد عندك قريب صديق يدفع لك قال اذهبوا وقفوا بشارع ونادوا ياعراقيين هذا مريض وهذه وصفته للعلاج وسنحل الموضوع طبعا يقول لم نصدق واصابنا الفضول لنجرب.

 ويقول ما ان خرجنى خارج المستشفى ونادينا توجه لنا العراقيين وذاك يدفع وذاك يجلب الفواكه يتحدث ويبكي ويقول لا يوجد عندنا نخوة كنخوة العراقيين فسلاما عليكم يارجال النخوة بالعراق وبارك الله بكم فكونوا اخوة كما انتم ولاتفرقكم فتن الزمان اسال الله حفظ العراق وشعبه

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإباحية المطلقة.. مرحلة ما بعد الإخفاق الحكومي والتظاهر غير المنظبط
حكومة كورونا المستجدة
الثقة السياسية والسيكولوجية تترنّح في العراق
النخوة العراقية
أمريكا: من الدفاع عن القوّة الى إعادة تجميع القوّة
تبا لهذا الشعب .......توزيع  المكاسب والمغانم فوق كل شيء 
انكم ساقطون..!
حكومة كورونا
"لكم دينكم ولي دينِ"
حكومة المحاصصة باقية باقية رغم رفض العراقيين الأحرار
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك