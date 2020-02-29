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أمريكا: من الدفاع عن القوّة الى إعادة تجميع القوّة


قاسم آل ماضي

 

شهدت أمريكا منذ تأسيسها ، أربع مراحل رئيسة : -

1- الدفاع عن مصادر القوّة – من اعلان الاستقلال1776  - الى نهاية الحرب الأهلية 1865.

 2 -  صنع القوّة - من نهاية الحرب الأهلية 1865 - الى الدخول في الحرب العالمية الثانية  1941 .

3- استثمار القوّة - من نهاية الحرب الثانية 1945- حتى نهاية الحرب الباردة 1991  .

 4-  بعثرة القوة - تداخلت مع مرحلة استثمار القوّة ، وكانت نتيجتها سلسلة من الحروب والتدخلات الخاسرة أو غير الناجحة ، أهمها : كوريا 1950- فيتنام 1955/ 1975-  كوبا 1960- لبنان 1983- الصومال 1993- افغانستان 2001- العراق  2003- سوريا 2011- اليمن 2015 – لمساعدة الحلف السعودي - .

  أما معاركها الناجحة ، فأهمها وأكبرها ، هي الحرب الباردة ضد المعسكر الاشتراكي التي أدت الى انهياره .

ما يلاحظ ان الحرب الرابحة الأكبر والأقلّ كلفة ، كانت الحرب الباردة ،أما الحروب والتدخلات العسكرية ،فمعظمها أما فاشلة أو أقل نجاحاً ، مع تكاليف بشرية ومادية أكبر.

ان اعادة هندسة العالم - الاستراتيجية التي طرحتها أمريكا - تبدو مشروعاً مؤجلاً أو يواجه الكثير من الصعوبات ، منها احتياجه الى تكاليف قد لا يمكن تحمّلها ، إذا نفذت بالطرق العسكرية وحدها ، وكما واجهت استراتيجية حرب النجوم في عهد ريغان وسحبت من التداول في الرؤية الجديدة ، تبدو أمريكا اليوم  ، في بداية مرحلة الدخول باستراتيجية (اعادة تجميع القوّة - أو الاحتفاظ بالقوّة ) ما قد يؤدي الى سحب تدريجي واعادة تجميع لذلك الانتشار الواسع للقوات بمختلف صنوفها ،عبر مساحات شاسعة في أركان الأرض ، مع الاحتفاظ بنقاط حيوية استراتيجية محددة ، يمكن من خلالها الاندفاع نحو أي خطر محتمل

. ذلك ما يبقيها أكثر حذراً وأقلّ استفزازاً واستنزافاً ، مع احتفاظها بمبادرة التدخل ، حينما ترى ضرورة ملّحة ، قد تمسّ بشكل مباشر،أمنها القومي أو تهدد مصالحها.

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