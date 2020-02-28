عاجل : تأجيل عقد جلسة البرلمان الى الاحد المقبل
المقالات

وكلاء ابليس في الأرض..!


قاسم آل ماضي

 

بعد الانقلاب الأتاتوركي على الخلافة الاسلامية العثمانية، تم طرد الاسره العثمانيه ليلاً بملابس البيت الى اوروبا !

و توسل ابناء السلطان و زوجته قائلين دعونا نذهب الى الاردن او مصر او الشام لكن لا ترحلوا بنا الى اوروبا ، لكن تعليمات الغرب كان واضحا انتقاما منهم و اهانة لهم قاموا بترحيل بعضهم الى سالونيك باليونان موطن اليهود و البعض الى اوروبا

قاموا بطرد السلطان وحيدالدين اخر سلطان عثماني هو و زوجته ليلا الى فرنسا و مصادرة جميع امواله و ممتلكاته طُرد بملابس البيت فارغ الجيب

و خرج وهو لا يملك قرشا واحدا !

و يقال ان ابناء السلطان وحيدالدين (الامراء) كانوا يغطون وجوههم لئلا يعرفهم الناس و يتسولون في باريس !

و أن السلطان وحيدالدين لما تُوفي حجزت الكنيسة الفرنسية جثته لديونه الكثيرة لاصحاب المحلات و الاسواق فقام المسلمون بجمع المبلغ و سداد دين السلطان

و اخذوا التابوت و ارسلوه الى الشام و دفن هناك ..

و أول من سأل عنهم و تفقد احوالهم بعد 20 سنة هو رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس الذى قام بالذهاب الى فرنسا بحثا عنهم

ذهب الى باريس و بحث و سال عنهم كثيرا

و كان يقول اروني مكان ابائي و امهاتي ، فذهب اخيرا الى قرية صغيرة في باريس فدخل إحدى المصانع فوجد زوجة السلطان عبدالحميد السيدة شفيقة (85سنة) و ابنته الاميرة عائشة (60سنة) تعملان في المصنع باجرة زهيدة تغسلان الصحون !

فأجهش مندريس بالبكاء و قبل يديهما و قال سامحوني ، فقالت الاميرة عائشة من انت ؟ فلما قال مندريس انا رئيس وزراء تركيا القت الصحون و قالت اين كنت لقد تأخرت كثيرا يا بني

ومن شدة فرحها فقدت وعيها و سقطت الارض

فرجع مندريس الى انقرة و تحدث مع جلال بيار قال له اريد ان اصدر قرار العفو و اتي بامهاتي الى تركيا فعارض جلال في البداية

ثم وافق باصرار من مندريس على أن يأتي بالاناث فقط دون الذكور الأمراء ابناء السلطان عبدالحميد و وحيدالدين

فذهب مندريس الى فرنسا و جاء بالسلطانة شفيقة و الاميرة عائشة الى تركيا، أما الذكور فأصدر قرار العفو عنهم و أعادهم الى دارهم تركيا الزعيم اربكان اثناء توليه رئاسة الوزراء ..

و عند محاكمة عدنان مندريس كانت من بين التهم التي وُجهت اليه سرقة اموال الدولة و انفاقها على زوجة و ابنة السلطان !

اذ كان مندريس في كل عيد يزور السيدة شفيقة و الاميرة عائشة و يقبل يديهما و يعطي كلاً منهما 10 ألاف ليرة من راتبه و ماله الشخصي ..

و تم إعدام عدنان مندريس في ١٧ ايلول / ١٩٦١ ، و بعده بيوم واحد فقطفي ١٨ ايلول وُجدت السلطانه شفيقة و عائشة متوفيتان على سجادة الصلاة فى وضع السجود!

وهذا هو حال اللادينية مع الإسلام والمسلمين..لا نخوة ولا مروءة ولا رجولة ولا تراث، ولا رحم ولا قرابة ولا انسانية، حتى الوطنية التي يتشدقون بها هي ليست إلا فقط لصرف الناس عن رابطة الأخوة الإسلامية، وتشتيتها إلى روابط جاهلية ليس لها أدنى حرمة لديها ولا لدى أصحابها، فإياك ان تنسى وكلاء ابليس في الأرض.

ـــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شبح كورونا إلى اين !
وكلاء ابليس في الأرض..!
الحرب الروسية التركية
الأكراد والدولة العراقية؛ كم بقي من الوقت..!
هل سيعم الصمت يا كورونا ؟
ازمة الفايروسات
سيناريو الرعب .ماذا لوتفشى كورونا في العراق
حكومة علاوي (الصراع بين المحترفين والشباب )
المجتمع المدني العربي في ورطة الفشل والتفكك واليأس .
نظرة في عنق الزجاجة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك